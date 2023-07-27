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Преодолев западный «ценовой потолок», нефть российской марки Urals продолжает дорожать

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Преодолев западный «ценовой потолок», нефть российской марки Urals продолжает дорожать

Западные аналитики в очередной раз констатируют, что «основные» санкции против России либо не работают вообще, либо обходятся через сеть различных механизмов. Основное финансово-экономическое ограничение, на которое коллективный Запад делал антироссийскую ставку – так называемый «потолок цен» на российскую нефть. И эта ставка сейчас проигрывает.


К настоящему моменту (14:00 мск) цена на марку нефти Urals составляет 68,8 долларов за баррель. Это на 8,8 долларов выше того самого потолка, установленного западными «адептами демократии и свободного рынка».

Соответственно, российская нефть на мировом рынке не только торгуется по рыночной цене, но и продолжает дорожать вне зависимости от того, какую цену на неё пытаются искусственными способами установить в стане «гегемона».

Растёт цена и на нефть марки Brent. Сегодня баррель нефти такого сорта продаётся на мировом рынке по цене выше 83 долларов за баррель.

Эксперты связывают рост цен на «чёрное золото» с невероятно жарким июлем в Европе и других регионах мира, что создаёт огромную нагрузку на энергосистему. Также рост цен может быть обусловлен решением целого ряда стран-экспортёров нефти снизить объёмы добычи, против чего выступали в Вашингтоне.
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2 комментария
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:17
    0
    цена на бензин в РФ так же уверенно лезет в верх
  2. Венд
    Венд Сегодня, 14:17
    0
    А как старались то, как старались laughing Протекает нефтяной ценовой потолок laughing