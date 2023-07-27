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Украинский военнослужащий жалуется: россияне ведут тотальное минирование территорий, включая посадки

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Украинский военнослужащий жалуется: россияне ведут тотальное минирование территорий, включая посадки

Уже очевидно, что контрнаступление ВСУ, которое представлялось в Киеве и на Западе как переломный момент в военном противостоянии Украины с Россией, столкнулось с многочисленными затруднениями для войск киевского режима.


Ещё до начала украинского контрнаступления знающие эксперты заявляли, что российские оборонительные линии очень крепки и ВСУ придётся положить много жизней своих солдат и боевой техники, чтобы хоть как-то продвинуться вперёд.

Подобные мнения всё чаще подтверждают и украинские военные находящиеся на передовой.

В украинских телеграм-каналах распространился видеоролик, где боец ВСУ, имя которого не называется, говорит о ситуации на одном из участков фронта. Точнее - жалуется. Военнослужащий отмечает, что украинские военные сталкиваются с большими трудностями, из-за того что российская сторона ведёт тотальное минирование территорий.

Минируются посадки, подходы к окопам, сами окопы

- говорит солдат ВСУ.

При этом он добавил, что россияне используют как дистанционные, так и стационарные взрывные устройства.

По словам украинского военнослужащего, российские мины становятся причинами массовых ранений бойцов ВСУ. Он также сказал, что украинские военные ищут способы преодоления этих препятствий.

Ранее сообщалось, что ВС РФ создали многочисленные ложные окопы и укрепы. Противник тратит на них множество снарядов, затем бросает «на штурм» свои отряды. Когда те «триумфально» берут окопы под контроль, дистанционно приводится в действие взрывное устройство, укладывая личный состав противника в прямом смысле в землю.
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21 комментарий
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 14:33
    +15
    А они чего ожидал? laughing С 2014 до 2022 они вели выдуманную войну с Россией, побеждали в ней, теперь добро пожаловать в реальность laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:42
      +7
      Цитата: Венд
      ...По словам украинского военнослужащего, российские мины становятся причинами массовых ранений бойцов ВСУ. Он также сказал, что украинские военные ищут способы преодоления этих препятствий.

      Единственный способ преодоления с сохранением жизни это сдача в плен.
      Кто из ВСУ ещё не понял эту прописную истину пусть пеняет на себя и не надеется на забургных "друзей". no
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:25
        +1
        Цитата: кредо
        Единственный способ преодоления с сохранением жизни это сдача в плен.

        Для адекватных плен, для нацистов земля с крестом.
    2. potap6509
      potap6509 Сегодня, 14:58
      +2
      100500 тыщ. десантников, конноводолазных бурят вообще не меряно. Отож. laughing hi
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:35
    +3
    Не жаловаться бойцу надо, а сдаваться в плен. Останется жив, а не лежать в окопе
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:35
    +3
    Наверно ждут что их хлебом-салом-горилкой будут встречать.....
    А их - минами, артой и прочае... Вот ведь какие мы нехорошие.
  4. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:36
    +4
    Точнее - жалуется. Военнослужащий отмечает, что украинские военные сталкиваются с большими трудностями, из-за того что российская сторона ведёт тотальное минирование территорий.


    Так в чём проблема? Пусть не ходят где нельзя.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:37
      +2
      Цитата: Бывший солдат
      Пусть не ходят где нельзя.

      так табличек не повесили
      1. kulinar
        kulinar Сегодня, 16:15
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Бывший солдат
        Пусть не ходят где нельзя.

        Может и повесили, только не с той стороны. И не на том языке.. laughing
        так табличек не повесили
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:37
    +3
    вот русские гады, опять скакуасам не угодили
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:38
    +2
    Пусть на ходулях в атаку бегут. И ноги целы, и наши поржут.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:39
    +4
    Минируются посадки, подходы к окопам, сами окопы
    - говорит солдат ВСУ.
    А вы думали, что прогуляться вышли? Не получится по легкой, только через смерть.
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:41
    +5
    Думали в сказку попали?!

    Чечены в свое время минировали трындец все. В основном на електрозапалах... лески для растежек... чуть задел все. Летом зеленая, зимой - белые - заметить очень сложно
  9. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 14:48
    +2
    "Россияне ведут тотальное минирование территорий". А скакуасы громко плачут. Перед уходом под землю.
  10. НСВ
    НСВ Сегодня, 14:49
    +2
    Приятно,что больше свинок к праотцу Б.отправятся!!!
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:50
    +7
    Это вам, гадам, за "лепестки" на Донбассе. Чтоб там никому из вас домой не вернуться целым и живым.
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: Галеон
      Это вам, гадам, за "лепестки" на Донбассе. Чтоб там никому из вас домой не вернуться целым и живым.

      И это может быть большей карой, чем быстрая смерть..
  12. HAM
    HAM Сегодня, 14:58
    +2
    Это ещё кассетники не применяли.Думают что только им можно?
  13. vldmrom
    vldmrom Сегодня, 15:11
    +2
    Нет, мы им там столы со жратвой и водкой приготовили!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: vldmrom
      Нет, мы им там столы со жратвой и водкой приготовили!

      Да им что пулемёт, что горилка, лишь бы с ног сшибало.
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:20
    +1
    Он также сказал, что украинские военные ищут способы преодоления этих препятствий.

    Мина она вещь коварная, ее тяжела обойти и ликвидировать.
    Кушайте селюки на здоровье.