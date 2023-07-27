Украинский военнослужащий жалуется: россияне ведут тотальное минирование территорий, включая посадки

Минируются посадки, подходы к окопам, сами окопы

Уже очевидно, что контрнаступление ВСУ, которое представлялось в Киеве и на Западе как переломный момент в военном противостоянии Украины с Россией, столкнулось с многочисленными затруднениями для войск киевского режима.Ещё до начала украинского контрнаступления знающие эксперты заявляли, что российские оборонительные линии очень крепки и ВСУ придётся положить много жизней своих солдат и боевой техники, чтобы хоть как-то продвинуться вперёд.Подобные мнения всё чаще подтверждают и украинские военные находящиеся на передовой.В украинских телеграм-каналах распространился видеоролик, где боец ВСУ, имя которого не называется, говорит о ситуации на одном из участков фронта. Точнее - жалуется. Военнослужащий отмечает, что украинские военные сталкиваются с большими трудностями, из-за того что российская сторона ведёт тотальное минирование территорий.- говорит солдат ВСУ.При этом он добавил, что россияне используют как дистанционные, так и стационарные взрывные устройства.По словам украинского военнослужащего, российские мины становятся причинами массовых ранений бойцов ВСУ. Он также сказал, что украинские военные ищут способы преодоления этих препятствий.Ранее сообщалось, что ВС РФ создали многочисленные ложные окопы и укрепы. Противник тратит на них множество снарядов, затем бросает «на штурм» свои отряды. Когда те «триумфально» берут окопы под контроль, дистанционно приводится в действие взрывное устройство, укладывая личный состав противника в прямом смысле в землю.