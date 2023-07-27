Появились кадры падения пассажирского вертолета Ми-8 на Алтае: воздушная машина задевает столб и падает

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Сегодня в Республике Алтай в районе села Тюнгур упал пассажирский вертолет Ми-8. В результате крушения воздушной машины погибли шесть человек, еще семь человек пострадали, получив серьезные травмы. Трое пассажиров находятся в очень тяжелом состоянии – у них 90% ожогов телаСогласно первоначальной информации, на борту вертолета находились тринадцать человек – экипаж и туристы, которые отправились в воздушное путешествие по республике. Известно, что вертолет возвращался с экскурсии на Белуху – горную вершину. Полет проводила авиакомпания «АлтайАвиа». Затем появилась информация, что на борту вертолета были шестнадцать человек.Если посмотреть на кадры с попытками вертолета приземлиться, которые распространил Telegram-канал Mash, то неизбежно возникают вопросы. И первый из них – зачем вообще понадобилось садиться в явно неподходящем для этого месте, возле опор ЛЭП?Судя по всему, именно сверхнеудобное место, выбранное для посадки воздушной машины, и привело к катастрофическим последствиям. При посадке с земли поднялся столб пыли. Можно предположить, что рулевой винт вертолета по какой-то причине остановился, из-за чего начал вращаться сам вертолет.В итоге вертолет задел столб ЛЭП и рухнул на землю. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Затем специалистам предстоит установить причину падения воздушной машины.Экипаж у вертолета был достаточно опытный: командир - 52-летний Вячеслав Демихов, ранее летавший на более легком вертолете Robinson R66 и тушивший лесные пожары, второй пилот – 42-летний Олег Егоров, бортмеханик – 28-летний Алексей Десятов.