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Появились кадры падения пассажирского вертолета Ми-8 на Алтае: воздушная машина задевает столб и падает

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Появились кадры падения пассажирского вертолета Ми-8 на Алтае: воздушная машина задевает столб и падает

Фото носит иллюстративный характер




Сегодня в Республике Алтай в районе села Тюнгур упал пассажирский вертолет Ми-8. В результате крушения воздушной машины погибли шесть человек, еще семь человек пострадали, получив серьезные травмы. Трое пассажиров находятся в очень тяжелом состоянии – у них 90% ожогов тела

Согласно первоначальной информации, на борту вертолета находились тринадцать человек – экипаж и туристы, которые отправились в воздушное путешествие по республике. Известно, что вертолет возвращался с экскурсии на Белуху – горную вершину. Полет проводила авиакомпания «АлтайАвиа». Затем появилась информация, что на борту вертолета были шестнадцать человек.

Если посмотреть на кадры с попытками вертолета приземлиться, которые распространил Telegram-канал Mash, то неизбежно возникают вопросы. И первый из них – зачем вообще понадобилось садиться в явно неподходящем для этого месте, возле опор ЛЭП?




Судя по всему, именно сверхнеудобное место, выбранное для посадки воздушной машины, и привело к катастрофическим последствиям. При посадке с земли поднялся столб пыли. Можно предположить, что рулевой винт вертолета по какой-то причине остановился, из-за чего начал вращаться сам вертолет.




В итоге вертолет задел столб ЛЭП и рухнул на землю. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Затем специалистам предстоит установить причину падения воздушной машины.

Экипаж у вертолета был достаточно опытный: командир - 52-летний Вячеслав Демихов, ранее летавший на более легком вертолете Robinson R66 и тушивший лесные пожары, второй пилот – 42-летний Олег Егоров, бортмеханик – 28-летний Алексей Десятов.

Использованы фотографии:
Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov Вертолёт Ми-8 (RA-24477) Балтийских Авиалиний в Санкт-Петербурге Сведения о разрешении Вы можете выбрать любую из этих лицензий.Посмотреть подробнее CC BY-SA 4.0посмотреть условия File:Mi-8 (RA-24477) Helicopter in SPB.jpg Создано: Снято: 8 мая 2016 О Медиа-просмотрщике
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17 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 14:21
    +7
    а что больше места для посадки не было обязательно в таком сложном месте со столбами и проводами?
    тут по моему летчики переоценили свои возможности, замылился глаз у профессионалов
  2. olhon
    olhon Сегодня, 14:24
    +7
    Ошибка пилота. 100% Текст Вашего комментария.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 14:34
      +4
      Ошибка пилота. 100%
      Полностью с вами согласен. В свое время, работая парашютистом-пожарным, приходилось часто летать на Ми-8. Всегда удивлялся глазомеру летчиков сажающих машину на малюсенькие площадки в тайге. А в данном случае вроде и площадка большая, но в итоге хвостовой балкой зацепил столб.
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 14:41
        -1
        "!Полностью с вами согласен" - ага, ага.. А теперь, зная реалии этой работы, представьте наличие, к примеру, орущего на летуна кого-то. А теперь тоже полностью согласны?
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:50
      0
      Ошибка пилота. 100%

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  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:25
    +6
    Явно вина летчиков - на других порталах язвили, что вертолет "бальзаковского" возраста, 1986 года постройки. Причем здесь возраст? Ошибка пилотов...
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:31
    -1
    алтай стал опасным местом для туристов , то автобус перевернулся то вертолет
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:12
      +3
      А мкад тогда адски опасен, каждый день дтп.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:31
    0
    Судя по всему, именно сверхнеудобное место, выбранное для посадки воздушной машины, и привело к катастрофическим последствиям.

    могу поспорить, большой начальник был в том вертолете, вот он и дал указание садиться там, где было изъявлено пожелание. И попробуй только летун сказать нет - сразу до свидания работа.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: МВГ
      Судя по всему, именно сверхнеудобное место, выбранное для посадки воздушной машины, и привело к катастрофическим последствиям.

      могу поспорить, большой начальник был в том вертолете, вот он и дал указание садиться там, где было изъявлено пожелание. И попробуй только летун сказать нет - сразу до свидания работа.

      Обычно так и происходит. Если летели со стороны Белухи, решили сесть в Тюнгуре чтобы скорее всего дальше на авто проехать, там вроде бы площадка для посадки вертолетов была, до с. Усть-Кокса от Тюнгура 60 км, там есть аэропорт.
      Недавно привлекли к ответственности пилота Robinson R44. Он осуществил посадку и взлет воздушного судна вблизи автозаправочной станции и линий электропередачи в селе Акташ (Республика Алтай) с грубым нарушением норм безопасности полетов, препятствованием движению ТС. Вроде забирал или высаживал туристов.
      В апреле этого года, если не ошибаюсь, транспортный прокурор привлек к адм.ответственности местного жителя, запускавшего квадрокоптер в зоне действия аэропорта Горно-Алтайска.
      Люди совершают правонарушения, которым уже за 30 лет, к эти годам разум должен победить "удаль молодецкую"...
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 14:57
      0
      ну да, лучше всех угробить, чем работы лишиться,
      если бы все пилоты отказывались нарушать правила, тогда бы им никто и не указывал никогда
  6. Snay
    Snay Сегодня, 14:36
    -2
    Круто исполнил... Летун феерический идиот..
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:45
    -3
    Сегодня в Республике Алтай в районе села Тюнгур упал пассажирский вертолет Ми-8. В результате крушения воздушной машины погибли шесть человек, еще семь человек пострадали, получив серьезные травмы. Трое пассажиров находятся в очень тяжелом состоянии – у них 90% ожогов тела

    За такую посадку нужна посадка лет на 20. Похоже пьяные были, людей угробили.
  8. senima56
    senima56 Сегодня, 14:56
    +3
    Вообще странно. Он же практически сел! И винты у него оба вращались. Зачем было доворачивать вправо?... Не понятно. А уж когда довернул- тогда и задним винтом зацепил опору, ну и... Жаль людей.
    1. OldMichael
      OldMichael Сегодня, 15:47
      0
      Вообще странно. Он же практически сел! И винты у него оба вращались. Зачем было доворачивать вправо?... Не понятно.


      Здравствуйте, Николай!
      Что-то похожее было лет 8-10 назад в Рязани в период Армейских игр. По рассказам причастных к расследованию, управление шагом рулевого винта осуществляется нехитрым приводом: звёздочка и цепь (типа велосипедных), к концам цепи подсоединены тросики, связанные с рукояткой управления. Оказалось, что разрушилась эта самая цепь — едва ли не единственная деталь в машине, миновавшая военную приёмку, т.к. предприятие, где вертолёт проходил последний плановый ремонт, закупало эти цепи у какой-то частной лавочки.

      hi
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:39
    0
    Цитата: Ryaruav
    то автобус перевернулся то вертолет

    это был не автобус, а тентованный ГАЗ-66
    почему на нем перевозили туристов (за денюжку конечно) непонятно
  10. podval57
    podval57 Сегодня, 15:40
    +1
    Бесят некоторые эксперты-многостаночники . Они и голос орущего слышат и запах спиртного чуют и приговор у них готов.