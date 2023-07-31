В России уже не слушают «советы посторонних» из МВФ и ФРС

Какая разница — ЦРУ или ФРС

Не хочу быть например

«Мы собираемся посмотреть на данные перед сентябрьским заседанием, а после мы собираемся опять посмотреть на данные перед ноябрьским заседанием.»

Не верьте, что ФРС это не МВФ

В России, увы, давно уже не страна Советов, и хотелось бы верить, что пока ещё не страна баранов. По части первого нельзя не признать, что тяжёлая внешнеполитическая ситуация просто вынуждает наших либералов при власти отвернуться от тех, к кому они так привыкли прислушиваться.Как бы им при этом не хотелось «мира любой ценой». Сколько раз, туманно объясняя публике, почему и зачем нам такие высокие ставки и такая слабая валюта, представители Центробанка и Минфина ссылались либо на МВФ, либо на Всемирный банк, а чаще на американскую ФРС.И сколько раз в ответ можно было услышать или прочитать, а почему не сразу на ЦРУ? Реальные нити управления, разумеется, там, но очень многое господам из Лэнгли не по силам и, пардон за грубость, не по мозгам.Сейчас у наших финансистов лёгкая эйфория от снижения курса евро, а с ним немножко и доллара, почти наверняка, локального и краткосрочного, причём на фоне начавших снова расти цен на топливо. Совершенно неожиданно, заметьте, словно нет превышения котировками нашей Urals контрольной отметки в 60 долл. за баррель.А ведь после неё России и её партнёрам грозили чуть ли не выстрелом в голову. И что ж? Мы снова обернулись на ФРС и её нераскрученного у нас директора, точнее — председателя совета управляющих Джерома Пауэлла. Хотя вряд ли он скажет хоть слово про рубль.Помните это мультяшное заявление слоника, которое сейчас очень подходит нашим финансовым гуру, которых многие годы Запад издевательски записывал в лучшие в мире банкиры и министры. Сегодня, в разгар СВО, то есть схватки со всем НАТО, с нас пример брать уже вряд ли кому-то предложат.Так что же теперь, Центробанку брать пример с ФРС, которая ухитрилась загнать в долговую петлю самую развитую, и уж точно, самую передовую экономику в мире? А ведь мы-то пример берём и регулярно делаем словесные пассы в адрес этой конторы, которая теперь по определению нам не указ.Когда-то в России было с избытком желающих разъяснить, что хотел сказать глава ФРС Джером Пауэлл. Теперь большинство понимает, что наши ответные заклинания про смерть доллара и вслед за ним, а то и на опережение, американской экономики никому уже не интересны.Да и к советам из-за океана прислушиваться уже как-то не хочется. Тем более что у Джерома Пауэлла, как у Эльвиры Набиуллиной — всё максимально размыто, об истинных намерениях только чёрт догадывается. Решения, мол, принимаются «на основе совокупности данных».Подобное сгодится лишь тем, кто про ФРС пишет лет этак двадцать и с этим на покой уйти хочет. Мы же не вправе, особенно сейчас, полагаться на удачное стечение обстоятельств. И уж точно не вправе действовать вот так, по Пауэллу:Между тем из ЦБ и Минфина приходится слышать нечто подобное, хотя по-русски и есть возможность более широких вариаций. Но если у ФРС нет и в помине стратегического планирования, то это же не значит, что ЦБ РФ может тоже действовать практически по наитию.Ставку подняли до вершин, которые только кажутся неодолимыми, и на том успокоились? В Штатах решили любой ценой задавить инфляцию, и мы туда же? А ведь Россия, постреформенная, разумеется, с инфляцией прожила куда больше лет, чем без неё.Ну а из дефолта и вовсе вышла бедной, но экономически, да и финансово здоровой. Плоды чего пожинает до сих пор, спасибо Примакову, Маслюкову и Геращенко с их профессиональными командами.Мало кто обратил внимание, как экономика, что в США, что у нас, настраивается на рост, не обращая внимания на инфляцию, по принципу — «скорее вопреки, чем благодаря». Однако стимуляция от оборонного заказа — это ненадолго и к тому же опасно перекосами как в финансах, так и в экономике в целом.Что ж, переживали и не такое. Восстановительная экономика, что после победы, без которой и говорить не о чем, будет немногим лучше, но хотелось бы надеяться, что менее рискованной.У нас традиционно принято считать, что ФРС «крайне опасается подрыва доверия», а вот наш ЦБ волнует не какое-то общее, а вполне конкретное доверие, причём, слава богу, не со стороны ФРС. Или, что ещё хуже — из МВФ. Довольно, играли в доверие и всё помним.А в целом трудно не согласиться с одним из аналитиков достаточно либерального толка, который не сомневается, что у ФРС нет представления и понимания о пороге устойчивости экономики. Все экономические законы деформированы, механизмы регулирования искажены. Очень хотелось бы верить, что у нас в ЦБ и Минфине не так.В завершение краткий разбор полётов по несколько иному поводу — выходу России из МВФ, идее, которую уже подкинули и в Думу. За него, как известно, выступают патриоты, или как их принято называть в деловой и почти официозной прессе — ультра-патриоты. «Ультра», наверное, потому, что многие из них либо уже сидят, либо вот-вот сядут якобы за экстремизм.Но здесь не об этом, а об МВФ и его связях с ФРС. Итак, первый — это глобальный фонд, больше, чем банк, лучше, чем банк, и имеющий свой банк с красивым названием Всемирный, просто-таки в кармане. И это всё-таки не ФРС, вроде бы просто эмиссионный центр, который продаёт свои услуги по выпуску долларов американскому правительству.ФРС это не банк, это должно быть существенно жиже, чем банк, но в реальности, похоже, намного круче, чем банк. И даже не потому, что ФРС объединяет, да ещё и контролирует целую сеть приписанных к отдельным штатам банков, вроде бы как коммерческих, но тем не менее федеральных.ФРС, не являясь формально банком, то есть не подпадая под банковское законодательство, на практике «исполняет функции» центрального банка. Вам это ничего не напоминает, и не с этой ли кальки срисована вся пресловутая независимость Банка России, самого центрального в мире?Впрочем, простите, что повторяюсь, здесь не о ЦБ РФ. Главная сила ФРС в её влиянии, и не только на американскую федеральную власть, хотя с древности известно, что «у кого деньги, у того и власть». Влияние ФРС на МВФ ещё более ощутимо, причём именно через участие в капитале.Какие у кого доли в МВФ, несложно узнать на его же сайте, и у американцев — почти контрольный пакет. И говорите после этого, что в МВФ, как и в ООН, входят все сколько-нибудь цивилизованные страны, точнее — центральные банки мира.И не твердите, что без МВФ Россия может превратиться в изгоя. Для коллективного Запада мы уже давно, ещё до начала СВО, изгои. И не тыкайте пальцами в сомнительную перспективу превращения нашей страны в подобие Северной Кореи, про Иран по этому поводу теперь вспоминают всё реже.Да, у Кореи за спиной такие партнёры, как Китай и Россия, так и у нас за спиной партнёров пруд пруди. И, наконец, без SWIFT — этой воспетой всеми системы международных расчётов, та же Корея обходится без труда.И мы в России без SWIFT как-то обходимся, хоть это и довольно дорого. Возможно, что справимся и без МВФ. Тем более что ему-то Россия не должна ни цента, ни копейки.