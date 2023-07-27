Минобороны РФ: продвижение российских сил в районе Сергеевки в ЛНР составило 12 километров

На Краснолиманском направлении российские военные отразили контратаку боевиков ВСУ, пытавшихся продвинуться в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). При этом потери личного состава противника составили примерно 185 человек.
Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что вблизи поселка Ямполь ВС России уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады теробороны ВСУ.
Наши военные развивают успех, достигнутый на территории ЛНР. Продвижение российских сил в районе Сергеевки в общей сложности с 23 июля составило 12 километров по фронту и три километра в глубину вражеской обороны.
На Донецком направлении Вооруженными силами РФ отражено девять попыток штурма наших позиций. При этом было уничтожено более двухсот боевиков.
На Южно-Донецком участке фронта в районе Урожайного (ДНР) российские позиции пытались атаковать морские пехотинцы ВСУ из состава 35-й бригады. А итоге их атака захлебнулась, чему в большой степени способствовали действия российской авиации и артиллерии. Противник потерял 16 человек и две бронемашины.
Также неудачными оказались для ВСУ действия их диверсионно-разведывательной группы вблизи населенного пункта Старомайорское в Донецкой Республике. Они были пресечены нашими бойцами.
В районе населенного пункта Работино в Запорожской области, где ранее противник при попытках штурма понес большие потери, в течение прошедшей ночи наблюдалось относительное затишье.