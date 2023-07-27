Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: продвижение российских сил в районе Сергеевки в ЛНР составило 12 километров

8
Минобороны РФ: продвижение российских сил в районе Сергеевки в ЛНР составило 12 километров

На Краснолиманском направлении российские военные отразили контратаку боевиков ВСУ, пытавшихся продвинуться в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). При этом потери личного состава противника составили примерно 185 человек.


Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что вблизи поселка Ямполь ВС России уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады теробороны ВСУ.

Наши военные развивают успех, достигнутый на территории ЛНР. Продвижение российских сил в районе Сергеевки в общей сложности с 23 июля составило 12 километров по фронту и три километра в глубину вражеской обороны.

На Донецком направлении Вооруженными силами РФ отражено девять попыток штурма наших позиций. При этом было уничтожено более двухсот боевиков.

На Южно-Донецком участке фронта в районе Урожайного (ДНР) российские позиции пытались атаковать морские пехотинцы ВСУ из состава 35-й бригады. А итоге их атака захлебнулась, чему в большой степени способствовали действия российской авиации и артиллерии. Противник потерял 16 человек и две бронемашины.

Также неудачными оказались для ВСУ действия их диверсионно-разведывательной группы вблизи населенного пункта Старомайорское в Донецкой Республике. Они были пресечены нашими бойцами.

В районе населенного пункта Работино в Запорожской области, где ранее противник при попытках штурма понес большие потери, в течение прошедшей ночи наблюдалось относительное затишье.

Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:12
    -6
    Замечательно.Что происходит под Артемовском и Работино?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:27
      +2
      Там тяжелые бои, читайте новости, здесь не к месту, тут про другой участок
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Замечательно.Что происходит под Артемовском и Работино?

      Под Работино очень тяжелая работа. Наркохряки буром поперли, понесли большие потери личного состава и бронетехники. С прошлого года Укровермахт не нес такие потери. Атаки бронемеханизированных БТГ по открытой заминированной местности - самоубийственное решение. Противнику удалось потеснить нас с передовой позиции. Надо не дать им вытащить бронетехнику в тыл для ремонта.
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:32
    +1
    Прекрасно. Сколько там км осталось до полного освобождения ЛНР?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:59
      -1
      Цирулем или курвиметром измерьте, если образование позволит.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:38
    +4
    Цитата: Nastia Makarova
    Там тяжелые бои, читайте новости, здесь не к месту, тут про другой участок

    Думаете, он не прочитал?
    Просто с недавних пор избрал такую манеру написания комментов. Почему-то не терпится человеку подкинуть какашку. А может быть считает это очень остроумным.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:00
      0
      Просто об успехах сейчас пишут на каждом углу, а вот о потере Старомайорского скромно молчат, спихнув подачу этой новости на Ходаковского.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:10
    +1
    Цитата: Евгений Иванов_5
    Просто об успехах сейчас пишут на каждом углу, а вот о потере Старомайорского скромно молчат, спихнув подачу этой новости на Ходаковского.

    Но ведь о неудачах тоже пишут. Не здесь, так в телеге. Иначе с чего бы гражданин ёрничал? Сведения он получает явно не с передовой. Другое дело, что хочется себя как-то выпятить.