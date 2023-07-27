Самолет eDA40 с полностью электрическим двигателем совершил первый полет

Самолет показал выдающиеся результаты во время своего первого полета и не только оправдал, но и превзошел все наши ожидания. Мы с нетерпением ждем возможности предложить исключительно экологичный самолет для рынка летной подготовки

Развернувшиеся несколько лет на Западе разработки по переходу авиации на электрические двигатели начинают приносить свои плоды. Одним из лидеров в этом сегменте является австрийская компания Diamond Aircraft.Как сообщается на ее сайте, 20 июля 2023 года состоялся первый полет самолета eDA40 с полностью электрическим двигателем. Как ожидается, данная машина первой в своем классе будет сертифицирована в Европе и США.- заявили в руководстве компании.eDA40 оборудован двигателем ENGINeUS 100 с максимальной взлетной мощностью 130 кВт от французской компании Safran и заряжаемым аккумуляторным модулем от Electric Power Systems (EPS), оснащенным системой быстрой зарядки постоянным током.Как предполагается, батареи смогут обеспечить до 90 мин полета («по мере развития технологии использования аккумуляторов»), их подзарядка займет менее 20 мин, а эксплуатационные расходы будут снижены до 40% по сравнению с традиционными поршневыми самолетами.Ожидается, что eDA40 будет представлен широкой публике на выставке AERO Friedrichshafen 2024. По всей видимости, на следующий год запланирована и сертификация самолета с электродвигателем.