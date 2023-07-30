Подвиги «мотоциклистов Сталина»

Советские солдаты на мотоциклах американского производства Harley-Davidson WLA-42 движутся на параде по улице Владимирской мимо памятника гетману Украины Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве. 1 мая 1945 года
Мотоциклетные части с первых дней Великой Отечественной войны существовали в Красной Армии. Главное время «мотоциклистов Сталина пришло, когда наша армия перешла в наступление. Их использовали в разведке, глубоких рейдах в тылу противника и для захвата важных объектов.
Из истории мотоциклетных частей в СССР
В Первую мировую войну для разведки и рейдов в тылу использовали кавалерию.
В период между Первой и Второй мировыми войнами происходит механизация армии. В частности, идёт широкое развитие мотоциклетных и самокатных (велосипедных) подразделений и частей. Часто они создавались на основе кавалерийских частей и переняли их задачи. К примеру, в Бельгии велосипедисты и мотоциклисты полностью вытеснили кавалеристов, бельгийские кавалерийские части, хоть и сохранили название, но в их составе уже не было лошадей, а только велосипеды, мотоциклы и автомобили.
В гитлеровской Германии в составе подвижных соединений формировались мотоциклетные батальоны. По своему составу они ничем не отличались от обычной мотопехоты, только вместо грузовиков или БТР использовали мотоциклы. Также мотоциклисты составляли значительную часть разведывательных батальонов дивизий. В некоторых дивизиях СС были созданы целые мотоциклетные полки.
Немецкий мотоциклетный батальон образца 1941 года численностью 850 человек состоял из пяти рот: трёх мотоциклетных, пулемётной и тяжёлого оружия. В батальоне было 54 ручных и 14 станковых пулемётов, 9 противотанковых ружей, 27 50-мм и 6 81-мм миномётов, 2 75-мм пехотных и 3 37-мм противотанковых орудия, 2 бронемашины связи.
Красная Армия несколько отставала от этого мирового процесса, так как в стране не хватало мощностей по производству мотоциклов и велосипедов. Да и просторы были огромными. Поэтому кавалерия не была так радикально сокращена, как в странах Западной Европы. Стоит отметить, что Советская кавалерия в годы Великой Отечественной войны также внесла свой вклад в общую победу.
Первые мотоциклетные подразделения появились в Красной Армии в 1935 году. Они создавались в ходе переформирования механизированных корпусов. В составе батальонов связи и отдельных разведывательных батальонов мехкорпусов были созданы мотоциклетные взводы. Также мотоциклетный взвод был в разведывательной роте и мотоциклетное отделение в роте связи каждой мехбригады корпуса.
В феврале 1940 года в Московском, Киевском и Белорусском особом военных округах формируются мотоциклетные батальоны. В составе мехкорпусов создают уже мотоциклетные полки. В составе полка было три батальона.
Всего по штату в мотополке было 1 685 человек личного состава и 731 мотоцикл. Вооружение полка было слабым и состояло из 27 50-мм миномётов, 81 ручного пулемёта, 73 автомашин, 5 радиостанций. Мотоциклетный батальон состоял из трёх рот по три взвода в каждом. Во взводе три отделения по 11 человек в каждом: 6 мотоциклов с коляской и 6 ручных пулеметов), миномётное отделение – 1 50-мм миномёт, 3 мотоцикла с коляской, 3 ручных пулемёта.
В феврале 1941 года штат мотополка изменили. Теперь в нём было 4 роты. Общая численность личного состава не сильно уменьшилась – стало 1 417 человек, но уменьшилось число мотоциклов – 389 мотоциклов с коляской, 45 мотоциклов без коляски. Полки хорошо вооружили: 16 станковых и 192 ручных пулемёта, 17 средних бронеавтомобилей, 6 45-мм орудий (противотанковая батарея), 24 50-мм миномётов, 20 ранцевых огнемётов, 63 автомобиля.
«Наставление мотоциклетных войск» было издано только летом 1941 года. Там ставились такие задачи: «Действия мотоциклетных подразделений должны быть дерзкими, инициативными, хитрыми, вводить в заблуждение и создавать панику в тылу врага».
Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении. Октябрь 1941 г.
Мотоциклы
Основным армейским мотоциклом был тяжелый мотоцикл ТИЗ АМ-600. Он выпускался в 1935–1941 гг. Таганрогским инструментальным заводом № 65 имени товарища Сталина (после эвакуации – Тюменский мотоциклетный завод). Благодаря высокой технической культуре производства мотоциклы ТИЗ АМ-600 обрели репутацию надёжных и долговечных машин.
Также с 1940 года принято решение о производстве тяжелых мотоциклов М-72. Они являлись копией немецкого мотоцикла BMW R71, который хорошо зарекомендовал себя в вермахте. С весны 1941 года М-72 выпускались на Московском мотоциклетном заводе (ММЗ).
Завод имени Лихачёва (ЗИС) разработал документацию и поставлял двигатели, Московский автомобильный завод – коробки передач, ГАЗ – карданный вал и боковую коляску. Другой базой производства стал харьковский завод. В Ленинграде заводу «Красный Октябрь» также было поручено производство М-72. С 25 февраля 1942 года мотоциклы М-72 начали производить в Ирбите, куда было эвакуировано оборудование с московских заводов.
Всего в годы войны выпустили 16 860 мотоциклов.
Были и другие модели, но менее массовые. К началу войны в Красной Армии на западном направлении было до 5 тыс. мотоциклов. Производство только налаживали, оно ещё не могло обеспечить потребности Вооруженных сил.
Для сравнения: у вермахта всего было более 90 тыс. мотоциклов, и на советской границе – более 30 тыс.
Машин не хватало, в некоторых мотополках их не успели получить.
Пулемётчики-мотоциклисты на мотоцикле ТИЗ АМ-600 на параде на Красной площади. Москва, 1936 г.
М-72 на почтовой марке России
Усиление мотоциклетных частей
В начале войны мотоциклетные полки понесли большие потери и их частично расформировали. Но затем создаются новые отдельные батальоны и полки, которые часто вооружались иностранной техникой, в том числе американскими мотоциклами Harley-Davidson.
Мотоциклетные батальоны входили в состав танковых и механизированных корпусов, полки – армий. Формируемые отдельные мотобатальоны первоначально состояли из трёх мотоциклетных и одной бронеавтомобильной роты.
Но к 1943 году состав батальона снова изменился, и в нём остались две мотоциклетные роты. Зато добавилась танковая рота, рота БТР и истребительно-противотанковая батарея (4 45-мм пушки). Всего в батальоне было 450 человек, 111 мотоциклов, 10 танков, 5 бронемашин, 10 БТР.
Мотополки от батальона отличались лишь тем, что в них были дополнительно пулемётная и миномётная роты, батарея 76-мм пушек и ещё одна противотанковая батарея. Всего в полку по штату состояло 1 188 человек, 214 мотоциклов, 10 танков, 18 БТР, 3 броневика, 13 колёсных американских бронетранспортеров «Скаут», 8 57-мм самоходных противотанковых установок (американские T48), батарея 76-мм пушек, 9 82-мм миномётов.
То есть к концу войны мотоциклетные части получили бронетехнику и тяжелое вооружение, их мотоциклетная часть была сокращена.
Также интересно, что мотоциклетные полки стали одними из немногих частей РККА, где иностранная техника использовалась так массово (мотоциклы, джипы, танки, колёсные самоходки и БТР).
Солдаты 51-го отдельного мотоциклетного батальона 22-го танкового корпуса 38-й армии Юго-Западного фронта с советскими детьми. 1942 г.
Мотоциклисты в бою
В оборонительных сражениях начального периода войны моточасти понесли тяжелые потери. Лёгкие мобильные части не предназначались для тяжелых оборонительных боев и сдерживания пехотных и танковых соединений противника. Да и для серьёзных контрударов они не подходили. Это дело бронетанковых соединений. Но сражались мотоциклисты храбро.
Так, в архивных документах, доступных на сайте «Память народа», есть информация о подвиге 7-го отдельного мотоциклетного полка, соединения которого с начала июля 1941 года сражались в Карелии и предприняли успешное контрнаступление в районе реки Видлица, сумев отбить у гитлеровцев станцию Салми и несколько населенных пунктов. Затем мотоциклисты прикрывали отход основных сил, ведя бой с превосходящими силами противника.
Неудивительно, что командование делает определённые выводы и регулярно усиливает моточасти тяжелым вооружением. Когда Красная Армия переходит в наступление, то подвижные части и соединения становятся острием войск. Они были «лёгкой конницей» армии: проводили глубокую разведку, рейды в тылу, захватывали важные переправы и мосты, первыми врывались в города и населённые пункты, нарушали работу коммуникаций и тыла неприятеля.
Советские солдаты на мотоциклах Harley-Davidson движутся на параде мимо памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. 1 мая 1945 г.
Хорошо вооруженные мотополки были полностью автономны и могли уходить вперёд на 150–200 км от основных сил. В авангарде на мотоциклах шла рота пулемётчиков и взвод миномётчиков, батарея легких самоходок и батарея 76-мм пушек ЗиС-3 с артиллеристами и сапёрами на грузовиках. За ними в двух эшелонах шли основные силы: две мотоциклетные роты, оставшаяся артиллерия, самоходки, танки, рота управления, тыловые подразделения (медчасть, ремонт и снабжение).
К примеру, так действовал 4-й отдельный мотоциклетный полк при взятии румынских городов Бырлад и Фокшаны в августе 1944 года. «Сталинские мотоциклисты», наводя панику в рядах противника, с ходу прорвались к аэродрому у Бырлада и там уничтожили 8 самолетов. Затем, дождавшись подхода основных сил, наши солдаты развили наступление, прорвались к центру города и захватили железнодорожную станцию. В этой операции на счету мотополка было более 1 500 солдат и офицеров противника, несколько танков и САУ, около 40 единиц автотранспорта и 500 подвод.
Бойцы на мотоциклах М-72 и САУ СУ-100 движутся к Красной Площади для участия в Параде Победы. 24 июня 1945 г.
Тяжелые бои с немцами продолжались до самого конца войны.
Так, в начале февраля 1945 года 2-й отдельный гвардейский мотоциклетный полк и 271-й отдельный моторизованный батальон особого назначения совершили успешный рейд по тылам противника в Восточной Пруссии. Они громили малые подразделения и тылы противника, топили баржи, освобождали наших соотечественников, угнанных на работы в Германию, пленных.
Затем мобильные части отошли к поселку Тиренберг, где размещался штаб 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия прорвала оборону противника, заняв поселки Тиренберг (ныне не существует) и Гермау (ныне поселок Русское). Наши войска вышли к побережью Балтийского моря южнее Пальмникена (ныне Янтарный), отрезав пути отхода к Кёнигсбергу (русский Калининград) немецким частям, находящимся в северной части Земландского полуострова.
Тем временем на Земландском полуострове неожиданно появилось крупное соединение немцев. 28-й армейский корпус под командованием генерала Ханса Гольника, уцелевший в январских боях по соседству на Мемельском плацдарме. Немецкий корпус прошёл по Куршской косе и вышел на Земландский полуостров. Прямиком в тыл 91-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой после тяжелых наступательных боев осталось 3,5 тыс. бойцов. Возникла угроза гибели дивизии.
Чтобы спасти дивизию тяжелый арьергардный бой приняли воины-мотоциклисты 2-го гвардейского мотоциклетного полка, бойцы 271-го спецбатальона амфибий и отдела контрразведчиков «СМЕРШ» 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Всего около 1 тыс. бойцов. Советские воины дрались четверо суток – с 4 по 7 февраля. В боях погиб командир мотоциклетного полка подполковник Матвей Купин, всего погибло свыше 200 бойцов и офицеров. Но задачу герои выполнили. Дивизия успешно отошла.
Вскоре враг будет разбит, Кёнигсберг возьмут.
Мемориал воинам-мотоциклистам, установленный около поселка Шатрово Зеленоградского городского округа Калининградской области