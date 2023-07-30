Подвиги «мотоциклистов Сталина»



Советские солдаты на мотоциклах американского производства Harley-Davidson WLA-42 движутся на параде по улице Владимирской мимо памятника гетману Украины Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве. 1 мая 1945 года

Из истории мотоциклетных частей в СССР



Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении. Октябрь 1941 г.

Мотоциклы



Пулемётчики-мотоциклисты на мотоцикле ТИЗ АМ-600 на параде на Красной площади. Москва, 1936 г.



М-72 на почтовой марке России

Усиление мотоциклетных частей



Солдаты 51-го отдельного мотоциклетного батальона 22-го танкового корпуса 38-й армии Юго-Западного фронта с советскими детьми. 1942 г.

Мотоциклисты в бою



Советские солдаты на мотоциклах Harley-Davidson движутся на параде мимо памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. 1 мая 1945 г.



Бойцы на мотоциклах М-72 и САУ СУ-100 движутся к Красной Площади для участия в Параде Победы. 24 июня 1945 г.



Мемориал воинам-мотоциклистам, установленный около поселка Шатрово Зеленоградского городского округа Калининградской области