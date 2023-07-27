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Президент России: Потери ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше украинских

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Президент России: Потери ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше украинских

Украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на различных направлениях, однако они успешно отражаются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Президент России Владимир Путин сегодня более подробно остановился на соотношении российских и украинских потерь в ходе контрнаступления, а также рассказал об обстановке в зоне боевых действий.


Путин затронул вчерашние события, когда подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа отбили атаки противника.

Как отметил глава государства, ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Они задействовали дополнительные силы и средства для наступления на российские позиции. Действия солдат и офицеров ВС РФ в течение минувших суток, когда они отражали атаки брошенных в бой резервов ВСУ, Путин назвал «ярким примером героизма».

Во время последней атаки, отметил Путин, ВСУ потеряли до 200 человек личного состава. Кроме того, было подбито 30 единиц военной техники украинских войск, в том числе 26 танков. В итоге украинские формирования, как подчеркнул глава государства, были отброшены, понеся большие потери в результате столкновения с российской армией.

К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника

- отметил президент Российской Федерации.

Путин напомнил, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции будут вручены государственные награды отличившимся солдатам и офицерам российской армии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:30
    +3
    Кое какие подробности событий.
    Тем не менее, грамотно задействуя ряд господствующих высот Сватовского фронта, экипажи Т-72Б3М и Т-80БВ/БВМ порой прибегают к нанесению огневого поражения опорникам и технике ВСУ прямой наводкой, работая как осколочно-фугасными снарядами ЗОФ26 и бронебойными оперёнными подкалиберными «Манго-М» и «Свинец-2» по бронетехнике, так и 125-мм противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М», либо управляемыми осколочно-фугасными снарядами 9М119Ф1.


    На отрезке «Джерельное — Нововодяное» также было зафиксировано секторальное продвижение подразделений 144-й мотострелковой и 4-й танковой дивизий, а также второй мотострелковой бригады и 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ на Боровском направлении, что в итоге позволило занять все западные склоны господствующих высот вдоль долины реки Жеребец, а также выйти непосредственно к её руслу. В итоге, противник отброшен на западный берег р. Жеребц к отрезку «Копанки — Грековка», где его позиции пребывают под регулярным огневым воздействием 122-мм гаубиц Д-30, а также 152-мм «Мста-Б» (включая регулярное применение УАС «Китолов-2М» и «Краснополь-М2» по перебрасываемым боекомплектам).

    Стоит отметить, что весьма существенную лепту в в ослабление боевой устойчивости разветвлённой сети укрепрайонов ВСУ вдоль русла реки Жеребец внесли «кочующие» взводы высокоточных реактивных систем залпового огня 9К515 «Торнадо-С», применение которых на Купянском и Боровском операционных направлениях интенсифицировалось в 3 — 5 раз. Располагая дальнобойными управляемыми реактивными снарядами 9М544 и 9М549 с радиусом действия 120 км, пусковые установки РСЗО «Торнадо-С» успешно развёртываются в оперативной глубине Сватовского фронта порядка 50 — 60 км, и, пребывая вне радиуса действия 155-мм ствольной артиллерии, 122-мм РСЗО RM70, а также РСЗО HIMARS, успешно отрабатывают по стратегически важным логистическим узлам ВСУ под Балаклеей, которые являются неотъемлемыми звеньями лазеек снабжения укрепрайонов ВСУ как на Купянском, так и на Боровском направлениях.

    https://k-politika.ru/tornado-s-obespechili-nastupatelnyj-ryvok-vs-rf-na-svatovskom-fronte/
  2. senima56
    senima56 Сегодня, 15:34
    +6
    Царствие небесное, и вечный покой погибшим воинам. hi
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:41
    +1
    Если бы так,по этим потерям,дай Бог,да мужество и мастерство наших воинов..
  4. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 15:50
    +1
    И хочется верить, но не могу! В 5 раз меньше -ещё поверил бы, а в 10 -уже не верится. 1.) Артиллерии у ВСУ конечно меньше, но она дальше и точнее бьёт. Экскалибуры, кассетники, воздушного подрыва, снаряды-минёры и т д. 2.) Разедка у ВСУ западная, планирование и координация боевых действий -тоже. Системы управления боем и автоматика-тоже. Даже связь не в пример оперативнее и мощнее. И это всё действует как единый слаженный механизм! 3.) Как ни хвалятся наши работой РЭБ и ПВО -но Шторм и Хаймарс почему-то регулярно попадают в склады, мосты, нефтебазы и располаги. А последнее время и дроны-камикадзе подтягиваются. Сами же наши РЭБ, особенно контрбатарейные, несут серьезные потери от Харм и прочих. 4.) Не забываем о численном превосходстве противника, наличии у него опытных наёмников и инструкторов. 5.) Так или иначе, но тактикой мелких групп ВСУ навязывают нашим ближний бой, в котором потери больше, чем в дистанционных перестрелках.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:57
      -2
      И хочется верить, но не могу!

      Петя все это фигня, когда ты сидишь в окопе, а противник прет на тебя по полю.
      Ну и прочий бред, про минирование (что там в НАСТУПЛЕНИИ то минировать?) и эскалибуры (сколько их?), ну а шторм и хаймарс никто по окопам не использует в принципе.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 16:15
      -2
      Верьте Аннушке Маляр - она заявила что у ВСУ в ходе конртнахрюка потери в 8-9 раз меньше, чем у России lol
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:36
        -2
        Так если не собирать трупы ВСУшников с запорожских полей, то потерь на бумаге вообще можно не иметь!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:55
    -1
    До сих пор российская оборона была очень эффективной, безупречной, но небольшие успехи Украины необходимо ликвидировать.