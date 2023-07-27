Президент России: Потери ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше украинских

К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника

Украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на различных направлениях, однако они успешно отражаются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Президент России Владимир Путин сегодня более подробно остановился на соотношении российских и украинских потерь в ходе контрнаступления, а также рассказал об обстановке в зоне боевых действий.Путин затронул вчерашние события, когда подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа отбили атаки противника.Как отметил глава государства, ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Они задействовали дополнительные силы и средства для наступления на российские позиции. Действия солдат и офицеров ВС РФ в течение минувших суток, когда они отражали атаки брошенных в бой резервов ВСУ, Путин назвал «ярким примером героизма».Во время последней атаки, отметил Путин, ВСУ потеряли до 200 человек личного состава. Кроме того, было подбито 30 единиц военной техники украинских войск, в том числе 26 танков . В итоге украинские формирования, как подчеркнул глава государства, были отброшены, понеся большие потери в результате столкновения с российской армией.- отметил президент Российской Федерации.Путин напомнил, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции будут вручены государственные награды отличившимся солдатам и офицерам российской армии.