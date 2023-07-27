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Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта

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Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта

В составе центрального штаба ОНФ произошли кадровые перестановки.


Напомним, что Общероссийский народный фронт – это объединение общественно-политических организаций, созданное по инициативе Владимира Путина в 2011 году, когда он занимал должность премьера России. Основные функции организации заключаются в действиях, направленных на борьбу с коррупцией и расточительством, повышение уровня жизни россиян, выполнение указов президента России и т.д. Главная цель – стабильное развитие нашей страны и ее благополучие.

Сегодня стало известно, что из состава центрального штаба организации была исключена Елена Исинбаева, в прошлом двукратная олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира по прыжкам с шестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОНФ.

Как рассказал собеседник агентства, 41-летняя российская спортсменка, завершившая карьеру 7 лет назад, была исключена заочно, в ходе голосования. Официальной причиной послужило ее нежелание принимать участие в работе движения.

Впрочем, Исинбаева в последнее время «игнорирует» не только ОНФ. Как ранее заявил глава ОКР Станислав Поздняков, двукратная олимпийская чемпионка уже около двух лет не присутствует на заседаниях комитета. Ранее сообщалось о наличии у неё зарубежной недвижимости, а также о том, что своё воинское звание майора ВС РФ она назвала формальным.
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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:02
    +14
    Вычеркнуть и забыть, как пугачиху, галкина и еже с ними.....
    1. russ71
      russ71 Сегодня, 16:09
      +7
      пугачиху нельзя забыть... кому же песков ручку целовать будет?!
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:16
      +6
      Вот же блин, повсплывало то всякого... negative
      1. ААК
        ААК Сегодня, 16:27
        +1
        А чего повсплывало-то? Профспорт это тот же бизнес, а в бизнесе всегда тянутся к наиболее выгодным условиям, Выгодно было Исинбаевой играть в патриотку - она играла, стало невыгодно - прекратила играть и показала свою гниль, а она не одинока... все эти хоккеисты-теннисисты-пловцы и прочие - они не русские и даже не российские, обычные космополиты...
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:10
    +5
    на двух стульях усидеть не удалось видимо
  3. vldmrom
    vldmrom Сегодня, 16:13
    +6
    Какой она нахрен майор? Дура набитая. Да оставьте вы ее в покое. Ей в Монако комфортней!
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:19
      +3
      Какой она нахрен майор? Дура набитая

      Да такой же как Третьяк, Михайлов и Тихонов полковники.
      А что дура так не надо из спортсменов энштейнов лепить.
      В большинстве своем они как кличко.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:21
      +1
      Какой она нахрен майор?

      Двухкратная олимпийская чемпионка? Ну скажем так вполне заслуженный она майор.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:14
    +1
    Оказывается сей фронт еще не того! Фронтовики продолжают делить должростя!
  5. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:16
    +3
    Цитата: Uprun
    Вычеркнуть и забыть, как пугачиху, галкина и еже с ними.....

    Это Вы пальцем в...
    Боруховна- страпониха, гражданин Израиля Галкинд, сионист Моргенштерн, Сагал-Чубайс, и другие, это патентованная сволочь, пившая бюджетные деньги, выпячивая на сцене и ТВ, местечковую псевдокультуру.

    Исинбаева- добилась для России высоких наград, и заслужила почет.

    Её ситуация, кость для обозленных масс, чтобы выпустить пар.

    Подумайте луче о массовом бегстве, чиновников высшего ранга, носителей гостайны.

    Вы одобряете бегство, в основном в Израиль многих Вице премьеров?
    Посмотрите список, более чем из 10 фамилий.

    Эти люди определяли почти все, в нашей стране.
    Но как только "замаячили" санкции, они предали Путина и Россию, достали вторые (основные) паспорта, и беспрепятвенно (несмотря на допуск к гостайне) свинтили в Израиль, Англию и Францию.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:28
      0
      Если что, то она на ПМЖ на Канарских островах - о.Тенерифе.
    2. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 16:36
      0
      Ну это вопрос к Путину,он утверждает и подбирает кадры,где нюх чекиста.У нас-же система наваровал и за бугор,так что удевлятся нечему,нечего не меняется и по видиму не будет.БЛА БЛА БЛА.
  6. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 16:17
    +1
    Предательница. Кинула Родину, за зарубежную недвижимость.
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:20
    0
    Станислав Поздняков, двукратная олимпийская чемпионка уже около двух лет не присутствует на заседаниях комитета.
     И меры приняли только сейчас? Оперативно.Оказывается всё это время она искусно маскировалась под порядочного человека! Так может быть и в годы репрессий многие маскировались под порядочных людей?
  8. Yrec
    Yrec Сегодня, 16:20
    +2
    Трудно майору ВС РФ Исенбаевой работать в НФ, находясь на Тенерифе Канарских островов на ПМЖ.
  9. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:21
    -2
    Она конечно нпе расстроилась...сейчас...пока...после нашей ПОБЕДЫ начнёт усами шевелить "вы меня неправильно поняли, когда каждый проходящий мимо русский турист на Тенерифе начнёт плевать в её сторону.
  10. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 16:21
    +1
    Я о ней был лучшего мнения.
    Ей судьба преподнесла возможность быть полезной Родине.
  11. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 16:27
    0
    А зарплату и стаж к высокой пенсии поди получать продолжала.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 16:28
    -2
    Основные функции организации заключаются в действиях, направленных на борьбу с коррупцией и расточительством, повышение уровня жизни россиян, выполнение указов президента России и т.д.


    Ах вот почему уровнь жизни россиян не рос.
    Это Исинбаева в ОНФ саботаж развела.

    двукратная олимпийская чемпионка уже около двух лет не присутствует на заседаниях комитета.


    Заметили ее отсутствие внезапно.
    Но до самого ее отъезда это никак не мешало ей быть членом ОКР?
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 16:33
    +3
    своё воинское звание майора ВС РФ она назвала формальным.

    Так оно и есть формальное
    Она что, закончила военное училище? Имеет воинскую специальность. Какой ВУС у неё? Какими подразделениями командовала или отвечала за какой-то участок военного направления?
    Она что сама это звание выпросила или государство ей определило? А спросить у неё забыли, нужно ей это звание или нет?
    Х ренью маются. Напали на девку ,то не так и это не этак.
    Не принимала участие в работе фронта два года? А вы чем тогда занимались там, если ей на вид не поставили и раньше не исключили? Не могла принимать по каким-то причинам? Так изучите причины и направьте туда где от неё польза будет.
    А так огульно охаивать не ума много не надо, ни способностей. request negative
  14. alystan
    alystan Сегодня, 16:40
    0
    Туда ей и дорога. Может катиться на все четыре стороны.
    Как мне кажется, что "знаменитый дончанин" - прыгун с шестом Бубка, с давних пор являющийся международным околоспортивным чиновником, мог подбить эту скакунью на подобное решение.
    Может я ошибаюсь, но без знакомств и блата, в такие структуры не каждый может пробиться.
    Тем более в наше непростое санкционное время.
    А своим заявлением она просто дала Западу понять, что теперь она для них своя.