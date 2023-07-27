Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта

В составе центрального штаба ОНФ произошли кадровые перестановки.
Напомним, что Общероссийский народный фронт – это объединение общественно-политических организаций, созданное по инициативе Владимира Путина в 2011 году, когда он занимал должность премьера России. Основные функции организации заключаются в действиях, направленных на борьбу с коррупцией и расточительством, повышение уровня жизни россиян, выполнение указов президента России и т.д. Главная цель – стабильное развитие нашей страны и ее благополучие.
Сегодня стало известно, что из состава центрального штаба организации была исключена Елена Исинбаева, в прошлом двукратная олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира по прыжкам с шестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОНФ.
Как рассказал собеседник агентства, 41-летняя российская спортсменка, завершившая карьеру 7 лет назад, была исключена заочно, в ходе голосования. Официальной причиной послужило ее нежелание принимать участие в работе движения.
Впрочем, Исинбаева в последнее время «игнорирует» не только ОНФ. Как ранее заявил глава ОКР Станислав Поздняков, двукратная олимпийская чемпионка уже около двух лет не присутствует на заседаниях комитета. Ранее сообщалось о наличии у неё зарубежной недвижимости, а также о том, что своё воинское звание майора ВС РФ она назвала формальным.