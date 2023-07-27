Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Днепропетровск провел заседание Ставки командования ВСУ, где сделал подарки генералам. Главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному достался пистолет, а командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому Зеленский подарил картину.
Согласно официальной формулировке, Залужный был награжден за "выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Однако, учитывая недавние серьезные разногласия между главой киевского режима и главкомом ВСУ, которые выплыли в публичное пространство, можно предположить, что вручение подарка было сделано в стремлении продемонстрировать единство между политическим и военным руководством страны.
Однако, не исключено, что подаренное Залужному оружие является намеком и предложением застрелиться в случае разгромного поражения украинской армии на поле боя.
Вероятнее всего, врученный Залужному пистолет является версией Форт-14 ТП украинского производства, представляющий собой увеличенную модификацию модели Форт-12. Этот пистолет изначально создавался под стрельбу патронами 9mm Parabellum, однако впоследствии был переконструирован под более распространенный патрон 9×18 ПМ.
Из очевидных недостатков всего модельного ряда пистолетов Форт отмечается ничтожный, по современным стандартам, ресурс настрела, колеблющийся, в зависимости от производственной партии, от 5 до 8 тысяч выстрелов. Начиная с 2003 года эти пистолеты начали поступать на вооружение различных отделов украинского МВД.