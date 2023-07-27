Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет

29
Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Днепропетровск провел заседание Ставки командования ВСУ, где сделал подарки генералам. Главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному достался пистолет, а командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому Зеленский подарил картину.


Согласно официальной формулировке, Залужный был награжден за "выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Однако, учитывая недавние серьезные разногласия между главой киевского режима и главкомом ВСУ, которые выплыли в публичное пространство, можно предположить, что вручение подарка было сделано в стремлении продемонстрировать единство между политическим и военным руководством страны.

Однако, не исключено, что подаренное Залужному оружие является намеком и предложением застрелиться в случае разгромного поражения украинской армии на поле боя.

Вероятнее всего, врученный Залужному пистолет является версией Форт-14 ТП украинского производства, представляющий собой увеличенную модификацию модели Форт-12. Этот пистолет изначально создавался под стрельбу патронами 9mm Parabellum, однако впоследствии был переконструирован под более распространенный патрон 9×18 ПМ.

Из очевидных недостатков всего модельного ряда пистолетов Форт отмечается ничтожный, по современным стандартам, ресурс настрела, колеблющийся, в зависимости от производственной партии, от 5 до 8 тысяч выстрелов. Начиная с 2003 года эти пистолеты начали поступать на вооружение различных отделов украинского МВД.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:50
    +12
    Это Залужному тонкий намёк? laughing
    --------------------
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 15:58
      +1
      И главное как-то очень уж своевременно! laughing А калибр 45-й - это чтоб и Данилова сразу одной пулей с собой прихватить:?)
      1. Комментарий был удален.
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:20
        +2
        Там же сказано, что калибр даже не 9х19ПАРАБЕЛУМ, а совсем уж средненький 9х18ПМ. Так что никакой он не 45-й, а самый что ни наесть 38-й.... И смысл под такой патрон делать такую большую пушку?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:12
      +1
      Цитата: Nexcom
      Это Залужному тонкий намёк?

      Нож кусунгобу и пистолет намёк на сеппуку ( не путать сэппуку – это ритуал, проведенный по всем правилам, а харакири – это просто самоубийство путем вспарывания живота мечом).
    3. Грац
      Грац Сегодня, 16:19
      0
      он должен ему ещё звание фельдмаршала присвоить, тогда Залужному останется только застрелится из энтого пистоля wassat
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:23
        0
        он не сможет застрелиться...выражение лица идиота после ранения и контузии, врачи еле подлатали чтобы мычал...так что вручили пукалку поменьше, наверняка с холостыми, ну чтобы рядом кого не поцарапал когда себе по башке им лупить начнёт.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:32
        +1
        Одному командующему одной резвой армии вермахта было присвоено звание фельдмаршала..Но он предпочел плен пуле в висок..
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: Грац
        он должен ему ещё звание фельдмаршала присвоить,

        Стоп ошибка !!!!!
        Разве на Украине было звание фельдмаршала ?
        Извините но Вы опозорили это звание.

        Там может быть только - ГЕТЬМАН. ( Геть - пошёл вон, ман - человек).
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:41
          0
          Цитата: carpenter
          Там может быть только - ГЕТЬМАН. ( Геть - пошёл вон, ман - человек).


          НУ ты Димас и и двинул - "Геть - пошёл вон, ман - человек ,,, таки и Зеелька - геть и ман.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: Nexcom
      Это Залужному тонкий намёк?

      Рядом Данила сидит, а ему Зеля пистолет (черную метку) не поднёс, а морда просит - "Зеля дай, дай, ну дай !"
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:51
    +5
    Главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному достался пистолет

    Наверно чтобы застрелиться. Как Паулюсу. Но.
    "8 августа 1944 года Паулюс совершил то, чего от него добивались полтора года, — подписал обращение «К военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу», в котором говорилось буквально следующее: «Считаю своим долгом заявить, что Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну и создаст условия, обеспечивающие нашему народу дальнейшее существование и восстановление мирных и дружественных отношений с нынешним противником». Через четыре дня он вступил в «Союз немецких офицеров». Потом — в Национальный комитет «Свободная Германия». С этого момента он стал одним из самых активных пропагандистов в борьбе с нацизмом."
    Надеюсь Залужный поймёт, что надо делать.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:57
      +8
      Цитата: Irokez
      Наверно чтобы застрелиться. Как Паулюсу. Но.

      Не стоит сравнивать это ничтожество с Паулюсом.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: Irokez
      Надеюсь Залужный поймёт, что надо делать.

      Ну такие важные для Руины люди, должны делать только сеппуку, но не харакири.
      Пистолет олицетворяет сеппуку, папа подарил, крепись Валерик, за тебя вся Руина будет плакать..

      Зеля смеётся, доволен.
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 15:51
    +1
    Патронов в кофре достаточно, будет из чего застрелиться! Могут даже узкой братией, по кругу.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:55
    +4
    Залуже пистолет, сырому - реплику на картину "Утро стрелецкой казни", хороши подарки.
  5. guest
    guest Сегодня, 15:56
    +1
    Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет

    С одной пулей? wink laughing
  6. Alexej
    Alexej Сегодня, 15:57
    +4
    Зеленский с Залужным деньги гребут лопатой от западных партнеров и уже навили гнезд где хотели, жизнь удалась и по этому они на позитиве. Красавцы, чего тут добавить.
  7. aakvit
    aakvit Сегодня, 16:01
    0
    Одному мне это напоминает присвоение Гитлером звания фельдмаршала Паулюсу? wassat Ну, в смысле, сдаваться низзя, только кулю у лоб!
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:02
    0
    Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет
    с одним патроном?
  9. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:02
    0
    Зачем в комплекте столько патронов? Одного достаточно.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: flSergius
      Зачем в комплекте столько патронов? Одного достаточно.

      Ну перед тем как Залужный застрелится сможет поохотиться на Банковой. Там "крупной дичи" дофига, жаль патрон слабоват - добивать придётся.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 16:03
    +1
    Напомнило незабвенное от Остапа:"Я дам вам "парабеллум"!...один жулик хочет "обуть" другого жулика,только в качестве оплаты возьмутся жизни краинцев...
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:04
    +1
    По этим веселым лицам видно , как им глубоко нас...ать на украинцев , лежащих на полях Запорожья и в лесах Серебрянского лесничества.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:06
    +2
    Гитлеру подарили пистолет и он из него застрелился.
    Дарить ножи, кинжалы и пистолеты не к добру.

    Жаль Залужного, а мог бы и пожить. Аминь.
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:09
    0
    Президент Украины подарил главкому ВСУ Залужному пистолет

    В подарок веревка лучше бы подошла!!!
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 16:20
      0
      В подарок веревка лучше бы подошла

      Мыло во всех аспектах лучше
  14. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:20
    0
    Здесь должна быть шутка про парабеллум :)
  15. dump22
    dump22 Сегодня, 16:23
    -2
    А Собянин передарил свой пистолет (наградной?!) лейтенанту. Нет ли тут какой-то связи?

    https://tvzvezda.ru/news/20237261532-yplFw.html
    Собянин подарил свой пистолет лейтенанту, отправляющемуся в зону СВО

    Собянин вручил лейтенанту оружие в подарочной коробке под звуки аплодисментов, а затем пожал мужчине руку.
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:33
    0
    Пистолет такую броню не пробьет. Тут гранатомет не меньше надо