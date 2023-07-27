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Крымские власти закрывают гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку

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Крымские власти закрывают гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку

Согласно решению Оперативного штаба Республики Крым, крымские власти закрывают гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку. Нововведение начнет действовать с восьми часов вечера 31 июля и продлится до особого распоряжения.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале штаба, которым руководит глава республики Сергей Аксенов.

Данная мера принята в связи с угрозами со стороны киевского режима местному населению, а также гражданским и военным объектам полуострова.

Руководство Крыма просит с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.

Как уточнили в правительстве республики, право посещения косы Арабатская стрелка сохранится у сотрудников экстренных служб, военнослужащих и представителей некоторых других категорий, присутствие которых в данном месте связано с выполнением их профессиональных обязанностей. В основном это касается тех, кто производит работы оборонного характера или занимается устранением каких-либо аварийных ситуаций.

Арабатская стрелка отделяет соленый залив Сиваш от Азовского моря. Этот узкий и длинный участок суши, с обеих сторон омываемый водой, тянется от северо-восточной части Крымского полуострова в направлении временного административного центра Херсонской области города Геническа. В основном Арабатская стрелка состоит из ракушечного материала. Длина косы составляет 113 километров. Недалеко от нее также расположен остров Крячиный.
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6 комментариев
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  1. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:54
    -4
    Наверное будут использовать для военного тракта
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:26
      0
      С Арабатской косы возможен запуск всякой дряни в сторону моста.Место тихое и можно оставаться незамеченным.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:57
    0
    А депутатам запретили на фронт ездить без разрешения Шойгу или Герасимова. Вроде наши депутаты глупостей либеральных себе не позволяют.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:06
    0
    Заповедник получается, однако...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      0
      Один заповедник дряни на мысе Казантип прикрыли девять лет назад,теперь возможно всякая нечисть может появится на стрелке
  4. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:22
    0
    Конец большой рыбалки. Пеленгас ликует! Рыбаки в печали. laughing