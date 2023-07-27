Согласно решению Оперативного штаба Республики Крым, крымские власти закрывают гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку. Нововведение начнет действовать с восьми часов вечера 31 июля и продлится до особого распоряжения.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале штаба, которым руководит глава республики Сергей Аксенов.
Данная мера принята в связи с угрозами со стороны киевского режима местному населению, а также гражданским и военным объектам полуострова.
Руководство Крыма просит с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.
Как уточнили в правительстве республики, право посещения косы Арабатская стрелка сохранится у сотрудников экстренных служб, военнослужащих и представителей некоторых других категорий, присутствие которых в данном месте связано с выполнением их профессиональных обязанностей. В основном это касается тех, кто производит работы оборонного характера или занимается устранением каких-либо аварийных ситуаций.
Арабатская стрелка отделяет соленый залив Сиваш от Азовского моря. Этот узкий и длинный участок суши, с обеих сторон омываемый водой, тянется от северо-восточной части Крымского полуострова в направлении временного административного центра Херсонской области города Геническа. В основном Арабатская стрелка состоит из ракушечного материала. Длина косы составляет 113 километров. Недалеко от нее также расположен остров Крячиный.