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Гвинейский дипломат в футболке с изображением президента РФ назвал Россию великой страной

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Гвинейский дипломат в футболке с изображением президента РФ назвал Россию великой страной

Политика Российской Федерации и ее президента Владимира Путина встречает понимание и одобрение в странах Африканского континента. Это особенно ясно можно увидеть сегодня, на экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.


Гвинейский дипломат Лама Жак Севоба появился на форуме «Россия-Африка» в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Он дал комментарий ТАСС по данному поводу.

Путин — это моя душа. Это человек, благодаря которому будет мир. Россия - великая страна сейчас, а будет еще более величественной, потому что Путин - это политик, который продвигает мир. Французские и английские метрополии выкачивали у нас ресурсы, а Россия организовала настоящую работу

- заявил дипломат из Гвинеи в беседе с ТАСС.

Севоба признался, что он является большим поклонником российского президента. Футболку с изображением Путина ему подарила дочь, зная его отношение к российскому лидеру.


Гвинейский гость также подчеркнул, что в Африке стоит более активно проводить работу по популяризации русского языка. Жители континента могли бы тогда больше говорить на русском, а не на французском или английском языках. Севоба спрогнозировал дальнейшее укрепление российских позиций на Африканском континенте.

В отличие от стран Запада, наша страна еще со времен Российской империи, помогавшей Абиссинии (ныне – Эфиопия) защищать суверенитет от итальянских колонизаторов, сделала очень много хорошего народам Африканского континента. Собственно, государственная независимость большинства стран Африки вряд ли была бы возможна без фактора Советского Союза и изменившей весь мир победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Curt
    Curt Сегодня, 16:00
    +2
    Новость тысячелетия от военного обозрения , вы вообще новости модерируете?)
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:16
      0
      А у дипломата из Конги трусы в цветочек! Моя новость круче! laughing
    2. t-12
      t-12 Сегодня, 16:17
      +4
      У редакции план. Три раза в день написать, что кто-то сказал, что Россия великая страна. Пять раз в день написать, что Запад устал поддерживать Украину. Семь раз день написать, что украинские военнослужащие на что-то "пожаловались". А дальше берутся первые попавшиеся новости по теме.
  2. russ71
    russ71 Сегодня, 16:01
    +1
    Новость №1.
    "Какой-то политик из Гвинеи в футболке с Путиным!!!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:18
      +1
      "Нянька:
      -Ты взгляни ему в лицо:
      Уши врозь, в носу кольцо!
      Да и кожа вся рябая,
      Как кукушкино яйцо!..
      Даже я — чаво скрывать? —
      Не легла бы с ним в кровать!
      Дак неужто нашу девку
      За такого отдавать?..

      Царь:
      -Коли шансы на нуле,
      Ищут злата и в золе!
      Девка тоже в смысле рожи
      Далеко не крем-брюле!
      Ей сойдет теперь любой —
      Хоть горбатый, хоть рябой,
      Потому как и рябые
      К нам не ломятся гурьбой!.."(Леонид Филатов. "Про Федота-стрельца, удалого молодца").

      Целиком эпизод сватовства за африканского посла приводить не стал, там совсем неполиткорректно)))).
  3. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 16:08
    -2
    если путин и дальше будет бесплатно раздавать неграм наше зерно они его его не только на футболке будут носить, они его самого на руках будут носить и называть миссией.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:19
      +3
      миссия - это процесс
      мессия - человек осуществляющий историческую миссию
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:26
        -1
        не пугайте, пущай попишут ещё, скоро полученные ими гривны пойдут только на обклейку сортиров.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:29
    -1
    Спасибо, а мы то сиволапые и незнали до этого.
  5. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 16:36
    -2
    Копейка к копейке, плечо к плечу. Не вижу ничего плохого, что этот энтузиаст в футболке с Володей. Наверное нужен был бы ажиотаж, он был в ЛГБТшной на форуме? Думаю нет. Так, что не трендите. Бывало и хуже жили, забыли?