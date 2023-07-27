Путин — это моя душа. Это человек, благодаря которому будет мир. Россия - великая страна сейчас, а будет еще более величественной, потому что Путин - это политик, который продвигает мир. Французские и английские метрополии выкачивали у нас ресурсы, а Россия организовала настоящую работу

Политика Российской Федерации и ее президента Владимира Путина встречает понимание и одобрение в странах Африканского континента. Это особенно ясно можно увидеть сегодня, на экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.Гвинейский дипломат Лама Жак Севоба появился на форуме «Россия-Африка» в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Он дал комментарий ТАСС по данному поводу.- заявил дипломат из Гвинеи в беседе с ТАСС Севоба признался, что он является большим поклонником российского президента. Футболку с изображением Путина ему подарила дочь, зная его отношение к российскому лидеру.Гвинейский гость также подчеркнул, что в Африке стоит более активно проводить работу по популяризации русского языка. Жители континента могли бы тогда больше говорить на русском, а не на французском или английском языках. Севоба спрогнозировал дальнейшее укрепление российских позиций на Африканском континенте.В отличие от стран Запада, наша страна еще со времен Российской империи, помогавшей Абиссинии (ныне – Эфиопия) защищать суверенитет от итальянских колонизаторов, сделала очень много хорошего народам Африканского континента. Собственно, государственная независимость большинства стран Африки вряд ли была бы возможна без фактора Советского Союза и изменившей весь мир победы советского народа в Великой Отечественной войне.