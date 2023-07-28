В Республиканской партии США нет единого мнения по поводу расследования дела о возможном импичменте президента Байдена

Их стремление преследовать президента, независимо от правды, кажется бездонным.

В последнее время в США республиканцы в Палате представителей акцентируют свое внимание к началу расследования об импичменте президенту Байдену. Это происходит, даже несмотря на то, что некоторые в партии все еще выражают осторожность в отношении создания прецедента импичмента президентам оппозиционной партии и беспокоятся о политических последствиях в преддверии новых президентских выборов.В течение первых шести месяцев республиканского большинства спикер Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) работал над тем, чтобы его крайне правый фланг был удовлетворен своим желанием нацелиться на Байдена, дав зеленый свет расследованиям в отношении президента, его сына Хантера Байдена и членов администрации, включая министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Но свежие комментарии Маккарти представляют собой сдвиг как в риторике, так и в тактике.Маккарти заявил, что у него нет подробных доказательств, которые есть у республиканцев в Палате представителей, которые заслуживали бы расследования по делу об импичменте. Но на встречах на этой неделе он сказал законодателям и некоторым членам своей руководящей команды, что он всё же «приближается» к расследованию импичмента.Маккарти заявил, что расследование позволит получить больше скрываемых подробностей в отношении Байдена. Но ему не пришлось сильно убеждать, поскольку значительная часть его однопартийцев уже нацелилась на Байдена в преддверии выборов 2024 года.Белый дом, в свою очередь выступил против разговоров Республиканской партии об импичменте, а официальный представитель Ян Сэмс написал в соцсети ранее на этой неделе:Маккарти не указал конкретно, когда он может официально начать расследование, но сказал журналистам, что сроки зависят от того, насколько быстро администрация Белого дома предоставит республиканцам информацию, которую они запрашивают в рамках расследований Конгресса.Несколько «тормозит» активность республиканцев тот факт, что любое расследование импичмента Байдена будет сопровождаться текущими юридическими проблемами, связанными с Трампом, который является лидером в республиканской президентской гонке и которому предъявлены уже два уголовных обвинения.