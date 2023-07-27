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Потерявшего ход мысли престарелого американского конгрессмена увели во время выступления на пресс-конференции

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Потерявшего ход мысли престарелого американского конгрессмена увели во время выступления на пресс-конференции

Оказывается, не только глава Белого дома Джо Байден, ставший после избрания самым пожилым президентом в истории США, регулярно попадает на публике в трагикомические ситуации по причине своего сенильного неадекватного поведения. По сути, учитывая возраст многих американских политиков и элиты США в целом, принцип управления страной в Америке смело можно назвать геронтократией. Переводя с научного, это означает, что в Соединенных Штатах произошла узурпация власти людьми старшего, а вернее даже старческого, возраста.


Причем касается это не только исполнительной власти, возглавляемой президентом, которому в ноябре этого года исполнится «всего» 80 лет, а в случае избрания на второй срок он покинет этот пост в возрасте 84 года. Не лучше дела обстоят и в Конгрессе США, где продолжают заседать парламентарии и сенаторы, уже превосходящие по возрасту главу государства.

Престарелые американские законодатели, вообще-то решающие вопросы относительно не только своего государства, но и порою глобально влияющие на весь мир, в силу возрастной неадекватности, как и Байден, регулярно попадают в казусные ситуации. К примеру, недавно ушедшей с поста спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на момент ее провокационной поездки на Тайвань, которая вполне могла стать причиной войны между Штатами и Китаем, было 82 года.

Об очередном происшествии в стенах Капитолия, которое случилось с 81-летним лидером сенатского меньшинства верхней палаты Конгресса республиканцем Митчем Макконнеллом, рассказал новостной веб-сайт Yahoo News. Выступая на пресс-конференции в среду перед журналистами пожилой сенатор вдруг прервал свою речь в самом начале и впал в ступор, который длился около 30 секунд. Говорил он, к слову, о законопроекте по финансированию Пентагона.

Коллега Макконнелла Джон Баррассо (71 год) подошел к внезапно потерявшему ход мысли сенатору и спросил, готов ли тот продолжить свое выступления. Так и не дождавшись ответа, более молодой Баррассо вывел под руку «политического патриарха» с трибуны и занял его место.



Онлайн-издание напоминает, что 81-летний Макконнелл вернулся к работе в апреле, после того как шесть недель отсутствовал на заседаниях Конгресса вследствие падения 8 марта в отеле в Вашингтоне, в результате которого он получил сотрясение мозга и перелом ребра. Перед возвращением на Капитолийский холм он прошел стационарную физиотерапию.

Примерно через двенадцать минут после того, как он был уведен с трибуны, Макконнелл вернулся и продолжил свое выступление. Отвечая на вопрос, связано ли его поведение с последствиями мартовского падения, сенатор заявил журналистам:

Я в порядке.

Помощник Макконнелла сообщил Yahoo News, что сенатор «почувствовал головокружение» и на мгновение отошел. Примечательно, как позднее рассказал сам престарелый сенатор журналистам, что после падения в отеле ему позвонил президент Джо Байден и справился о здоровье. Оба политика даже пошутили на тему спотыканий и падений, которые регулярно случаются и с главой Белого дома.

Пока либералы в России кричат о геронтократии в позднем Советском Союзе, в Соединенных Штатах, да и в Европе к власти пришли древние старики, которые по возрасту могут дать фору советским генсекам и членам ЦК. Кабинет Байдена в основном состоит из сотрудников в возрасте за шестьдесят. По классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст с 75 до 90 лет считается «поздней старостью».

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7 комментариев
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  1. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:31
    +1
    Хорошо, что этим герантократам "красную кнопку" не дают подержать. sad
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:48
      0
      И эти люди смеялись над советским Политбюро? Мы посмеёмся последними.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 16:33
    -1
    Аморальные люди быстро впадают в деменцию.

    А вот у нас такого нет. Матвиенко вот 74 года, а она как огурчик!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:36
      -1
      Это относится к галантерейщику Мишке.ему и шестидесяти нет.А этот амерзец?Да ладно!Старость,не радость.А Матвиенко?У нее разве есть свои мысли?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:34
    +2
    Походу, у них с пенсиями для депутатов швах, не то что у нас. Вот и приходится робить до гробовой доски, пока ногами вперед не вынесут. Сочувствую.
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 16:41
    0
    Дедок залип, бывает. Пнуть надо было.
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:43
    0
    Демографическая катастрофа американских элит.
    Начиная с конца 80-х годов, элиты США вкладывались в разработку биотехнологий,
    способствующих достижению большей продолжительности жизни. Самыми яркими
    проявлениями этой борьбы были разработки в области протезирования суставов,
    пересадки органов, создание искусственных органов, работа в области стволовых
    клеток.
    И мы все чрезвычайно благодарны ученым и технологам за работу в этом
    направлении.
    Однако, в начале нового тысячелетия, элиты США почувствовали себя на пороге
    личного бессмертия. Соответственно, старшее поколение лидеров озаботилось
    консервацией своего непререкаемого статуса, а новому поколению политиков была
    оставлена роль исполнителей.
    Это не могло не сказаться на качестве смены стареющей элиты. На смену старым
    кадрам эпохи Холодной Войны не придут люди адекватного уровня, их попросту не
    готовили, либо готовили к другому.