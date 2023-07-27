Потерявшего ход мысли престарелого американского конгрессмена увели во время выступления на пресс-конференции

Оказывается, не только глава Белого дома Джо Байден, ставший после избрания самым пожилым президентом в истории США, регулярно попадает на публике в трагикомические ситуации по причине своего сенильного неадекватного поведения. По сути, учитывая возраст многих американских политиков и элиты США в целом, принцип управления страной в Америке смело можно назвать геронтократией. Переводя с научного, это означает, что в Соединенных Штатах произошла узурпация власти людьми старшего, а вернее даже старческого, возраста.
Причем касается это не только исполнительной власти, возглавляемой президентом, которому в ноябре этого года исполнится «всего» 80 лет, а в случае избрания на второй срок он покинет этот пост в возрасте 84 года. Не лучше дела обстоят и в Конгрессе США, где продолжают заседать парламентарии и сенаторы, уже превосходящие по возрасту главу государства.
Престарелые американские законодатели, вообще-то решающие вопросы относительно не только своего государства, но и порою глобально влияющие на весь мир, в силу возрастной неадекватности, как и Байден, регулярно попадают в казусные ситуации. К примеру, недавно ушедшей с поста спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на момент ее провокационной поездки на Тайвань, которая вполне могла стать причиной войны между Штатами и Китаем, было 82 года.
Об очередном происшествии в стенах Капитолия, которое случилось с 81-летним лидером сенатского меньшинства верхней палаты Конгресса республиканцем Митчем Макконнеллом, рассказал новостной веб-сайт Yahoo News. Выступая на пресс-конференции в среду перед журналистами пожилой сенатор вдруг прервал свою речь в самом начале и впал в ступор, который длился около 30 секунд. Говорил он, к слову, о законопроекте по финансированию Пентагона.
Коллега Макконнелла Джон Баррассо (71 год) подошел к внезапно потерявшему ход мысли сенатору и спросил, готов ли тот продолжить свое выступления. Так и не дождавшись ответа, более молодой Баррассо вывел под руку «политического патриарха» с трибуны и занял его место.
Онлайн-издание напоминает, что 81-летний Макконнелл вернулся к работе в апреле, после того как шесть недель отсутствовал на заседаниях Конгресса вследствие падения 8 марта в отеле в Вашингтоне, в результате которого он получил сотрясение мозга и перелом ребра. Перед возвращением на Капитолийский холм он прошел стационарную физиотерапию.
Примерно через двенадцать минут после того, как он был уведен с трибуны, Макконнелл вернулся и продолжил свое выступление. Отвечая на вопрос, связано ли его поведение с последствиями мартовского падения, сенатор заявил журналистам:
Я в порядке.
Помощник Макконнелла сообщил Yahoo News, что сенатор «почувствовал головокружение» и на мгновение отошел. Примечательно, как позднее рассказал сам престарелый сенатор журналистам, что после падения в отеле ему позвонил президент Джо Байден и справился о здоровье. Оба политика даже пошутили на тему спотыканий и падений, которые регулярно случаются и с главой Белого дома.
Пока либералы в России кричат о геронтократии в позднем Советском Союзе, в Соединенных Штатах, да и в Европе к власти пришли древние старики, которые по возрасту могут дать фору советским генсекам и членам ЦК. Кабинет Байдена в основном состоит из сотрудников в возрасте за шестьдесят. По классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст с 75 до 90 лет считается «поздней старостью».