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Китай разрабатывает дрон-камикадзе нового типа со сверхдальним полетом

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Китай разрабатывает дрон-камикадзе нового типа со сверхдальним полетом

БПЛА CH-6



Китайская компания Aerospace CH UAV Co Ltd разрабатывает новый тип барражирующего боеприпаса на основе ракет серии AR класса «воздух-земля».

Как отмечается в издании Global Times, новый БПЛА кроме нанесения точных ударов по целям, постоянно меняющим свою дислокацию, сможет ретранслировать связь на поле боя, создавать радиоэлектронные помехи, подавлять радиоизлучение.

Барражирующий боеприпас, характеризующийся большим временем полета, сверхбольшой дальностью действия, большим уроном, высокой надежностью и низкой стоимостью, сможет выполнять задачи как самостоятельно, так и совместно с другими вооружениями и оборудованием в интегрированной системе

- говорится в издании. не раскрывая конкретных ТТХ.

Компания CH UAV известна своими БПЛА серии CH, включая, как утверждается «проверенные в боях» CH-3 и CH-4, более мощные CH-5 и CH-6, CH-7 с пониженной заметностью и CH-10 с поворотным ротором. Вместе с беспилотниками разработчик создал ракеты для дронов класса «воздух-земля» семейства AR, которые имеют вес от 10 до 100 кг.

Предполагается, что новые БПЛА-камикадзе будут летать на сверхдальние дистанции группами, имея различные, но взаимосвязанные боевые роли: одни будут отвечать за разведку, другие – за постановку помех или нанесение ударов.

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2 комментария
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  1. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 16:37
    0
    Сверхдальние - это до Луны? Неужели трудно цифру озвучить?
  2. alystan
    alystan Сегодня, 16:48
    0
    Я извиняюсь, но нет ли в шапке новости ошибки?

    Барражирующий боеприпас, также дрон-камикадзе - тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

    Камикадзе ведь сам атакует, а тут вроде речь идет о БПЛА серии CH, для которых разработчик создал ракеты класса «воздух-земля» семейства весом от 10 до 100 кг. Которыми этот БПЛА и будет наносить удары по выявленным целям (?!)