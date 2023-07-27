Американский публицист: США не знают, что дальше делать с Зеленским

На фоне провалившегося контрнаступления, в США не могут решить, что делать дальше с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал в своей недавней статье американский публицист Сеймур Херш, известный широкой общественности своими громкими расследованиями.В материале, опубликованном на платформе Substack, лауреат Пулитцеровской премии ссылается на беседу с представителем американской разведки. Со слов источника журналиста, Украина сегодня является самой «коррумпированной и тупой» страной во всем мире.При этом в Вашингтоне абсолютно не понимают, что на самом деле думает предпринимать президент Зеленский и его окружение, а главное, в США не знают, что с ним делать дальше. Более того, собеседник Херша и вовсе допустил предположение, что непрекращающаяся американская помощь Украине может быть связана с тем, что лидер данной страны владеет некой «нежелательной» информацией о Джо Байдене. При этом со слов разведчика, речь может идти не только о помощи со стороны нынешнего хозяина Белого дома в махинациях, которые его сын проворачивал на Украине в 2014 году.Стоит отметить, что подозрения американского разведчика, на которого ссылается Херш, в нынешних реалиях выглядят вполне реально, а его слова вызывают доверие. Ведь Владимиру Зеленскому и его окружению по какой-то неведомой причине в последнее время прощаются все выходки, включая откровенное хамство в адрес западных лидеров.