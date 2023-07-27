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Православная церковь Украины утвердила переход на Новоюлианский календарь

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Православная церковь Украины утвердила переход на Новоюлианский календарь



Нынешняя украинская власть продолжает делать всё, чтобы отдалиться от всего, что связывает Украину с Россией, стремясь навязать её народу западные «ценности». Одним из направлений, где идёт подобная политика, является духовная жизнь.

На Украине все сильнее притесняются представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) и усиленно продвигается раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая действует в направлении отдаления от Русской Православной Церкви (РПЦ) .

Как сообщают украинские СМИ, сегодня ПЦУ на Поместном Соборе, прошедшем в Софийском соборе Киева, утвердила переход на Новоюлианский календарь. Переход на новый календарь должен произойти с 1 сентября.

С внесением этих изменений последователи ПЦУ будут отмечать религиозные праздники как и католики и некоторые другие православные церкви, а не как это делает РПЦ.

Рождество теперь будет праздноваться не 7 января, а 25 декабря, а Крещение – не 19 декабря, а 6 декабря. Однако переход на Новоюлианский календарь не скажется на праздниках, отмечавшихся по лунному календарю, например, Пасха.

Новоюлианский календарь появился в мае 1923 года, когда собор православных восточных церквей в Константинополе, чтобы не принимать Григорианский календарь, которым пользуются католики, ввёл новый календарь, названный Новоюлианским. Однако, по сути, этот календарь мало чем отличается от католической версии.
Использованы фотографии:
Википедия/Сергей Венцеславский
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18 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 20:18
    +1
    Крещение никогда не праздновалось в декабре. Это - январский праздник.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:24
      0
      Антихристам все равно когда праздники, главное что все наоборот и против слов господа. Все надо перевернуть с ног на голову, черное называть белым.
      1. Комментарий был удален.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Mitos
        Антихристам все равно когда праздники, главное что все наоборот и против слов господа.

        В церькве Сатаны, другие праздники и даты. Аминь.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:43
        0
        Цитата: Mitos
        Антихристам все равно когда праздники, главное что все наоборот и против слов господа.

        А что ждать от нехристей,, наша религия пришла на Русь,, но нее нна Украину, которой тогда и не было.
        Простите за святотатство.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 20:48
          +2
          Цитата: tihonmarine
          ,, наша религия пришла на Русь,, но нее нна Украину, которой тогда и не было.

          Да бать с тобой не поспоришь, даже по две буквы поставил для непонятливых.
      4. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 20:58
        -1
        Ну что поделаешь, если Григорианский календарь гораздо лучше соответствует реальному астрономическому, чем Юлианский? Если православная церковь будет продолжать упорствовать в неприятии этого факта, то Рождество Христово со временем сместится на весну, а потом и на лето.
        Несостоятельность Юлианского календаря в нашей стране признали ещё в 1918 году, получается - все мы антихристы?
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 20:37
      0
      БМП , автор просто перепутал декабрь с январем .
  2. Hurshed
    Hurshed Сегодня, 20:22
    +1
    Насколько я знаю, у православных Крещение приходится в ночь с 18 на 19 ЯНВАРЯ.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:35
      -1
      Цитата: Hurshed
      Насколько я знаю, у православных Крещение приходится в ночь с 18 на 19 ЯНВАРЯ.

      Что бы знать, нужно быть верующим.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:55
        -2
        Цитата: carpenter
        Что бы знать, нужно быть верующим.

        Вот видишь Дим, сатанисты тебя минусуют, это хорошо, знают что мы православные правы и наша Вера истинная.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:34
    0
    Как сообщают украинские СМИ, сегодня ПЦУ на Поместном Соборе, прошедшем в Софийском соборе Киева, утвердила переход на Новоюлианский календарь.

    Да напишите сразу - "Украина переходит в Иудаизм, как президент", и мы поймем без обиняков. Вы то православными были или просто числились ?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: carpenter
      Украина переходит в Иудаизм, как президент"

      Как я писал раньше, начинают психовать. Смотрим далее.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:40
    -1
    Да хоть по календарю майя. Иисусу Давидовичу Христу, думаю, по барабану, когда украинцы его днюху празднуют. Лишь бы праздновали.
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 20:44
      +1
      Нельзя Бога хулить. По любому.
      Примеров много, и если Бог сразу это не раскрывает, не означает что не видит..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:00
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Да хоть по календарю майя. Иисусу Давидовичу Христу, думаю, по барабану, когда украинцы его днюху празднуют. Лишь бы праздновали.

      Всё хорошо, но сбросьте обороты.
      Немного
  5. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:45
    0
    Ужас, Рождество перед Новым годом будет, а не после. Не получится больше шампанское с оливьешкой в Рождественский пост рубать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:04
      0
      Цитата: Ярослав Тэккель
      Ужас, Рождество перед Новым годом будет, а не после.

      Ужас у вас, а у них - не то рождество, не то пасха, а может валькирия. Они с приветом.
      А, лучше забыть, всё одно .......
  6. polpot
    polpot Сегодня, 20:49
    -1
    Ногами креститься они ещё не начали , многоженство как мармоны могут ввести , в язычество перейти можно , у них это популярно .