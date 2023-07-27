Православная церковь Украины утвердила переход на Новоюлианский календарь

Нынешняя украинская власть продолжает делать всё, чтобы отдалиться от всего, что связывает Украину с Россией, стремясь навязать её народу западные «ценности». Одним из направлений, где идёт подобная политика, является духовная жизнь.На Украине все сильнее притесняются представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) и усиленно продвигается раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая действует в направлении отдаления от Русской Православной Церкви (РПЦ) .Как сообщают украинские СМИ, сегодня ПЦУ на Поместном Соборе, прошедшем в Софийском соборе Киева, утвердила переход на Новоюлианский календарь. Переход на новый календарь должен произойти с 1 сентября.С внесением этих изменений последователи ПЦУ будут отмечать религиозные праздники как и католики и некоторые другие православные церкви, а не как это делает РПЦ.Рождество теперь будет праздноваться не 7 января, а 25 декабря, а Крещение – не 19 декабря, а 6 декабря. Однако переход на Новоюлианский календарь не скажется на праздниках, отмечавшихся по лунному календарю, например, Пасха.Новоюлианский календарь появился в мае 1923 года, когда собор православных восточных церквей в Константинополе, чтобы не принимать Григорианский календарь, которым пользуются католики, ввёл новый календарь, названный Новоюлианским. Однако, по сути, этот календарь мало чем отличается от католической версии.