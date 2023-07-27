Военное обозрение
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Военкор: Украинцы должны осознать, что за «дружбой» с Западом — скитания, разруха и смерть

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Военкор: Украинцы должны осознать, что за «дружбой» с Западом — скитания, разруха и смерть

Комментируя многочисленные публикуемые кадры с уничтоженной в результате безуспешных попыток наступления военной техникой украинской армии, российский военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков написал, что подобные видео являются яркой иллюстрацией громкой отрезвляющей оплеухи, которую дали противнику ВС РФ.


Обращаясь к жителям Украины, Сладков подчеркнул, что тем давно стоит понять, что их заокеанские хозяева не испытывают к ним абсолютно никакой жалости и что за "дружбой" с Западом — скитания, разруха и смерть. Глядя на унижение своей армии, украинцам давно пора осознать, что продолжать обслуживать интересы США и Великобритании означает лишь унизительную катастрофу для Украины.

Очередные попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении завершились избиением ВСУ в районе населенного пункта Работино. Впрочем, как и все предыдущие многочисленные попытки украинских военнослужащих под давлением Запада, используя поставленную Западом технику, штурмовать хорошо укрепленные российские позиции.

Военкор также призвал украинцев наконец-то осознать, что русофобия представляет смертельную опасность для самих носителей этого заболевания. Чтобы массовая гибель украинских солдат прекратилась, основная масса жителей Украины должна понять, что скандировать призывы убивать русских или даже думать об этом —равнозначно мыслям о собственной смерти.
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19 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:08
    +5
    Так вроде бы АлександрII в своё время сказал: "хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними". Как в воду глядел!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:21
      +5
      Военкор: Украинцы должны осознать, что за «дружбой» с Западом — скитания, разруха и смерть


      Абсолютно пустые надежды что кто то что то осознает.Тут даже обсуждать нечего эти хотелки,оторванные совершенно от реальности.Всё что они хотели они уже давно осознали.Их сознательный выбор сделан ещё в начале 90-ых годов.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 18:22
        +1
        Пожалуй впервые с Вами соглашусь лишь частично: действительно, правильное осознание происходящего у многих на Украине отсутствует. Мало того, даже осознание того, во что вляпались, мало что изменит на ЛБС. Но это вовсе не сознательный выбор, а результат систематических манипуляций общественным сознанием: когда результат сознательного выбора систематически игнорировался (начиная с референдума), а вместо него планомерно продвигался в массы набор маргинальных ценностей и шаблонов поведения. В итоге - ожидаемо получен монстр Франкенштейна, движимый примитивными инстинктами, и не способный к самостоятельному изменению поведенческих программ в ближайшей перспективе.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:09
    +2
    Сладков вроде человек умный..Так ведь не поймут посыл,это все в пустоту.Им внушили,что на них напали орки-агрессоры и надо защищать неньку.Что они и делают.А по поводу обращения?Поздно пить боржоми.А вот к грузинам,какалам стоило немного прислушаться.Но увы
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:10
    +7
    Мне кажется, что сознание большинства украинцев уже не переформатировать....
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:31
      0
      Вряд ли в 1941-ом кому-то могло казаться, что призывом к немецкому народу можно изменить его сознание. Но наступил 1945-ый, и начавшийся после этого процесс денацификации довольно быстро дал свои плоды. В 1956-ом в Венгрии немного попутавшим рамсы любителям европейских свобод, уже немцы ставили сознание на место! Так что важно лишь делать шаги в правильном направлении!
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:10
    +8
    Бесполезно. Кастрюли выросли в череп. Они за кружевные труселя память предков, свою религию и культуру продали. Таких и могила не исправит. Слишком долго мы считали их заблудшими братьями, а они нас за это готовы убивать, даже детей...
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:14
    +2
    Да уж..... Как говорится :" А мы думали, шо добри паны нам все дадуть...."... Ну как хлопчики, помогли вам ваши ляхи... ?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:29
      +2
      А что им не дают? Страна банкрот, полностью на обеспечение запада. Существуют пока ,,ляхи,, платят.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:46
        0
        Гиена платить не может.Наблюдает,как клиент обессилит,тогда можно догрызть
  6. A. B.
    A. B. Сегодня, 17:27
    +1
    30 лет дружбы РФ с западом Украину ничему не научили.
  7. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 17:28
    +7
    Вопрос в другом, а Россия значит наблюдала за происходящим сквозь пальцы, все эти годы, не принимая во внимание происходящее и не анализируя последствия такой промывки мозгов, потому что заняты были, дербанили государственное добро, им на свой народ то накакать было, а на братский и подавно, теперь что имеем, то и имеем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:48
      0
      Это было место почетной ссылки,некоего золотого парашута для персонажей,вышедших в тираж.Зурабовы,починки и Ко.Чего от них можно было ожидать?
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 17:52
      +2
      Цитата: yuliatreb
      Вопрос в другом, а Россия значит наблюдала за происходящим сквозь пальцы, все эти годы, не принимая во внимание происходящее и не анализируя последствия такой промывки мозгов, потому что заняты были, дербанили государственное добро, им на свой народ то накакать было.

      Всё значительно хуже. Народу тоже было на все накакать. Потому что каждый сам за себя.

      И обьясните, с какой стати при таких нравах общества--начальствующим было о народе заботиться?

      Всё справедливо в этом мире. Например, в октябре 1993 народ наблюдал по телеку, как погибают защитники Белого дома, нар-депы Всероссийского съезда.
      Ничо, интересно было?

      А теперь-дураков больше нет.

      Депутаты Думы наблюдают по телеку, как погибают дети бывших наблюдателей.......
      А вам не кажется, что это справедливо?
  8. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:32
    +1
    Жаль что эти болваны никогда этого не поймут !
  9. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 17:42
    -2
    Я молчу, потому что было бы слишком легко иронизировать laughing laughing
  10. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:51
    0
    обслуживать интересы США и Великобритании означает лишь унизительную катастрофу для Украины.

    Им не привыкать, они к этому стремились и стремятся, стремились носить кружевные трусики и мыть утки, для этого готовы лизать все что можно у своих хозяев...
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:59
    -1
    Там Риттер выпустил очень хороший док.фильм "Агент Зеленский", где уже на пальцах объяснил украинцам, что и для чего американцы сделали. Думаю до них, к сожалению не дойдёт.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:30
    0
    Что-то долго до них доходит.
    Как говорится- как до жирафа.
    К тому-же они по ослиному упрямы.
    Есть у них такая поганая чёрта, которую они сами называют- впэртость.
    Хорошая черта- упорство, но у них именно впэртость.