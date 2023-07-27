Комментируя многочисленные публикуемые кадры с уничтоженной в результате безуспешных попыток наступления военной техникой украинской армии, российский военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков написал, что подобные видео являются яркой иллюстрацией громкой отрезвляющей оплеухи, которую дали противнику ВС РФ.Обращаясь к жителям Украины, Сладков подчеркнул, что тем давно стоит понять, что их заокеанские хозяева не испытывают к ним абсолютно никакой жалости и что за "дружбой" с Западом — скитания, разруха и смерть. Глядя на унижение своей армии, украинцам давно пора осознать, что продолжать обслуживать интересы США и Великобритании означает лишь унизительную катастрофу для Украины.Очередные попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении завершились избиением ВСУ в районе населенного пункта Работино. Впрочем, как и все предыдущие многочисленные попытки украинских военнослужащих под давлением Запада, используя поставленную Западом технику, штурмовать хорошо укрепленные российские позиции.Военкор также призвал украинцев наконец-то осознать, что русофобия представляет смертельную опасность для самих носителей этого заболевания. Чтобы массовая гибель украинских солдат прекратилась, основная масса жителей Украины должна понять, что скандировать призывы убивать русских или даже думать об этом —равнозначно мыслям о собственной смерти.