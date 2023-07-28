«Росэлектроника» создает новый комплекс противодействия БПЛА

Комплексы "Пищаль-Про" (слева) и "Купол" (справа) от концерна "Автоматика". Фото "Росэлектроника"
Беспилотные летательные аппараты разных классов давно стали угрозой, требующей внимания и соответствующей реакции. Большое значение приобретают средства противодействия и борьбы с этой техникой, и в нашей стране разрабатываются различные образцы такого рода. На днях холдинг «Росэлектроника» рассказал о создании еще одного комплекса противодействия.
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Об очередной отечественной разработке в области противодействия БПЛА 26 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на ее создателей. Проект, название которого пока не раскрывается, создается в АО «Рыбинский завод приборостроения» (РЗП) из состава холдинга «Росэлектроника» (входит в состав «Ростеха»). Основную информацию об этом проекте раскрыл генеральный директор завода-разработчика Андрей Комогорцев.
РИА Новости напоминает, что РЗП ранее разработал портативную многофункциональную радиолокационную станцию малых габаритов и массой ок. 25 кг. Эта РЛС предназначается для поиска малоразмерных воздушных целей, а также наземных и надводных объектов. Как теперь выясняется, этот проект получил продолжение.
По словам А. Комогорцева, когда был готов первый прототип новой РЛС, предприятие приступило к разработке модуля радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА. К настоящему времени разработка локатора дошла до своего финального этапа. До конца третьего квартала текущего года планируется завершить ведущиеся работы и представить единый комплекс в виде средства обнаружения и средства подавления.
Комплекс "Серп-ВС5" на выставке. Фото "Росэлектроника"
К сожалению, облик нового комплекса пока не раскрыт. Готовые изделия и компоненты тоже не демонстрируются. Тем не менее, названы основные технические характеристики и возможности.
Сообщается, что характерной особенностью нового комплекса противодействия является возможность работы по наиболее сложным целям, таким как малогабаритные беспилотники коммерческого сектора. В ходе испытаний новая РЛС успешно засекала объекты размером от 16х20 см. БПЛА таких габаритов на режиме висения уверенно сопровождался на дальностях до 250 м. В движении дальность увеличивается вдвое. Станция решает задачи как на открытой местности, так и в условиях городской застройки.
Технические особенности подавляющей части комплекса пока не приводились. Речь идет о портативной станции постановки помех, адаптированной к противодействию коммерческим БПЛА, однако особенности исполнения, характеристики и т.д. пока остаются неизвестными.
Как сообщается, разработка нового проекта успешно продолжается, и через несколько месяцев РЗП сформирует полноценный комплекс противодействия БПЛА. Возможно, получившуюся систему представят общественности на одном из ближайших открытых мероприятий.
Приоритетное направление
Следует отметить, что темой противодействия БПЛА занимается целый ряд разных организаций, в т.ч. из состава «Росэлектроники». Они разрабатывают, выпускают и поставляют заказчикам разнообразные комплексы такого рода с теми или иными особенностями. Так, предлагаются стационарные системы для постоянной защиты важных участков и объектов, включающие радиолокационные средства и станции РЭБ. Кроме того, большой популярностью среди разработчиков и эксплуатантов пользуются ручные «противодроновые ружья».
Изделие "Серп-ВС5" на испытаниях. Фото "Росэлектроника"
Основная часть отечественных комплексов противодействия пока остается в стране. Их приобретают армия и силовые структуры, коммерческие организации и т.д. При этом «Росэлектроника» и «Ростех» пытаются выходить на международный рынок и искать иностранных заказчиков. Прямо сейчас они демонстрируют свою продукцию потенциальным покупателям.
27 и 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия–Африка». В рамках этого мероприятия проводится выставка, на которой наши предприятия представляют свою продукцию и ищут иностранных заказчиков и партнеров. Большую экспозицию вновь представляет госкорпорация «Ростех» и организации из ее состава, в т.ч. «Росэлектроника».
Так, концерн «Автоматика» показывает африканским гостям сразу две свои разработки – переносной комплекс подавления «Пищаль-Про» и стационарный «Купол». Изделие «Пищаль-Про» представляет собой комплекс РЭБ в форм-факторе винтовки и предназначается для направленного воздействия на БПЛА популярных моделей. Обеспечивается подавление каналов связи и управления на дистанции до 2 км. Изделие «Купол» выполнено стационарным, имеет более развитый набор антенн, а также работает в 10 диапазонах частот. Обеспечивается подавление целей в верхней полусфере радиусом 2 км.
Аналогичный комплекс «Серп-ВС5» демонстрирует НИИ «Вектор» из состава «Росэлектроники». Это тоже стационарная система, способная подавлять радиоканалы навигации и связи. Особенностью этой станции является использование четырех излучателей, каждый из которых работает независимо и перекрывает свой сектор пространства. Такая схема позволяет по-разному подавлять воздушные цели на разных направлениях. Кроме того, появляется возможность отключить один из секторов для деятельности своих БПЛА.
Ручной комплекс подавления "Ступор". Фото "Локмас"
Стационарные средства
Среди всех доступных и разрабатываемых средств защиты от БПЛА, по ряду причин, наибольшую известность получают переносные «ружья». При этом стационарные системы, такие как «Купол» от «Автоматики» или новая разработка Рыбинского завода приборостроения, тоже представляют большой интерес для заказчиков. В «Ростехе» и связанных структурах прекрасно понимают это, в результате чего появляются и развиваются новые проекты и образцы.
Опыт последнего времени наглядно показывает, как могут использоваться легкие и малые БПЛА, а также какую опасность они представляют. С их помощью противник может вести разведку, а также атаковать личный состав и технику на поле боя или проводить диверсии против объектов инфраструктуры. В связи с этим требуются специализированные средства защиты, рассчитанные на конкретную угрозу в виде беспилотников.
В контексте обороны различных объектов и районов наибольший интерес представляют стационарные комплексы противодействия. Такое исполнение позволяет получить высокие рабочие характеристики, наличие нескольких режимов и т.д. Также обеспечивается длительная непрерывная работа с реализацией всего технического потенциала.
Новый проект комплекса противодействия от РЗП, анонсированный на днях, относится именно к этому классу. В его основу легла самая простая концепция подобной системы, предусматривающая объединение локатора и станции помех. В то же время, разработка таких средств, соответствующих поставленным задачам, не отличается простотой.
Комплекс РЭБ "Красуха-С4", способный работать в т.ч. по БПЛА. Фото Минобороны
Главную сложность в новом проекте представляло создание РЛС, способной засекать и сопровождать весь спектр ожидаемых целей. БПЛА популярных моделей изготавливаются преимущественно из пластика и имеют небольшие габариты, что негативно сказывается на их заметности. Тем не менее, в «Росэлектронике» смогли обеспечить обнаружение и сопровождение малоразмерных объектов. Даже при размерах 16х20 см беспилотник засекается с 500 м. В целом это должно обеспечить надежную защиту от типовых современных угроз.
Разработка станции постановки помех была в известной мере проще. Наша промышленность имеет большой опыт в этой сфере, а основные принципы противодействия распространенным БПЛА хорошо известны и отработаны. При этом требуется обеспечить полноценное взаимодействие станции помех с РЛС обнаружения и другими средствами. Судя по заявленным срокам готовности комплекса, эти задачи успешно решаются.
Проекты и прогресс
Таким образом, российская промышленность активно развивает направление специализированных систем противодействия и подавления БПЛА. Главную роль в этих процессах играют различные организации из состава холдинга «Росэлектроника» и корпорации «Ростех» в целом. Регулярно сообщается о разработке новых проектов такого рода и о завершении работ по уже известным.
Как стало известно на днях, в ближайшие месяцы будет готов еще один комплекс противодействия, на этот раз от Рыбинского завода приборостроения. Этот проект строится на основе известных и опробованных концепций и решений, за счет которых готовый образец должен показать высокие характеристики. Какими будут коммерческие успехи этого образца, говорить пока рано, однако есть все поводы для оптимизма.