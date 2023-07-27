ЕЦБ в девятый раз подряд повысил ключевую ставку

Европейский Центробанк продолжает ужесточение своей кредитно-денежной политики в ответ на рост инфляции в ЕС. Так, в ходе сегодняшнего заседания руководство регулятора приняло решение поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов.В итоге, базовая ставка ЕЦБ на данный момент составляет 4,25%. В свою очередь, годовые ставки по депозитам и краткосрочным кредитам достигли значений 3,75% и 4,5% соответственно.Стоит отметить, что европейский регулятор увеличивает учетную ставку уже в девятый раз подряд. Как говорится в пресс-релизе организации, решение обусловлено негативными инфляционными ожиданиями. По прогнозам регулятора, инфляция в ЕС в текущем году может достичь 5,1%. При этом уже в 2024-м данный показатель может снизиться до 3%, а затем до 2,3% в 2025-м.Целевым для ЕЦБ уровнем инфляции, после достижения которого регулятор сможет начать политику смягчения, является 2%.Что характерно, руководство Европейского Центробанка не озвучило никаких ориентиров, касающихся будущих решений. Следовательно, на следующем заседании учетную ставку могут оставить на том же уровне. Впрочем, не исключен и очередной рост, если ускорится инфляция.Напомним, что недавно ключевую ставку поднял и Банк России. Рост составил целых 100 базисных пунктов, а показатель достиг 8,5%. Причиной принятия данных мер в российском регуляторе также назвали инфляционное давление.