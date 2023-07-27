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ЕЦБ в девятый раз подряд повысил ключевую ставку

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ЕЦБ в девятый раз подряд повысил ключевую ставку

Европейский Центробанк продолжает ужесточение своей кредитно-денежной политики в ответ на рост инфляции в ЕС. Так, в ходе сегодняшнего заседания руководство регулятора приняло решение поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов.


В итоге, базовая ставка ЕЦБ на данный момент составляет 4,25%. В свою очередь, годовые ставки по депозитам и краткосрочным кредитам достигли значений 3,75% и 4,5% соответственно.

Стоит отметить, что европейский регулятор увеличивает учетную ставку уже в девятый раз подряд. Как говорится в пресс-релизе организации, решение обусловлено негативными инфляционными ожиданиями. По прогнозам регулятора, инфляция в ЕС в текущем году может достичь 5,1%. При этом уже в 2024-м данный показатель может снизиться до 3%, а затем до 2,3% в 2025-м.

Целевым для ЕЦБ уровнем инфляции, после достижения которого регулятор сможет начать политику смягчения, является 2%.

Что характерно, руководство Европейского Центробанка не озвучило никаких ориентиров, касающихся будущих решений. Следовательно, на следующем заседании учетную ставку могут оставить на том же уровне. Впрочем, не исключен и очередной рост, если ускорится инфляция.

Напомним, что недавно ключевую ставку поднял и Банк России. Рост составил целых 100 базисных пунктов, а показатель достиг 8,5%. Причиной принятия данных мер в российском регуляторе также назвали инфляционное давление.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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15 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:21
    0
    а что так слабо laughing .....давай уже 5% yes чем выше фрс-тем вам не скучно будет tongue
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:25
      +5
      Чего уж там фрс, пусть сразу нас обгоняют. 8,5% это же явно круче и кредиты, достигающие 20% годовых. Гордость!!!
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:40
    -4
    Читаю и угораю! Эти деятели, которые нас учили жить правильно, теперь сами не знают как им свои проблемы порешать. Вы только вдумайтесь, ставка в пятак - это кредиты под бешенные проценты, которых в Европе не отбить никогда! Они просто летят в пропасть.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:55
      +1
      Наши деятели, которые у них учились, их как бы переплюнули с запасом. wassat но у нас есть мантра: "потерпим". 25 лет почти звучит, кстати.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 19:58
      +3
      Цитата: Михаил-Иванов
      Читаю и угораю!

      Не пойму вашего оптимизма. В России ставка вообще 8,5%. Это как-то больше чем 5%.
      ставка в пятак - это кредиты под бешенные проценты, которых в Европе не отбить никогда!

      А что вы скажете про ставку не в пятак, а в восемь с половиной?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:13
        0
        Думаю тоже самое. Но мы за тридцать лет привыкли уже. Если на новый год у нас однажды не вырастут цены, я прям буду незнать что подумать
    3. cast iron
      cast iron Сегодня, 20:04
      +3
      Читаю и над такими как вы угораю. У них кредит под 4.5%, а у нас - минимум по 11%. Ещё на спец условиях. Вот уже чем гордится можно и ругать "загнивающий" Запад :)
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:17
        0
        Но ранее у них таких процентов не было. А я помню как я под 32% потребительский кредит раньше у нас брал. И под 16% ипотеку с которой расплатился, кстати, за четыре года. Правда сейчас у меня полная ж, зато ипотека стала дешевле smile. Но меня она больше не интересует
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:46
    +2
    Опять штаты денег напечатали видимо. Началось со штатов теперь весь мир их инфляцию должен опять переваривать.
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:59
    +2
    "Напомним, что недавно ключевую ставку поднял и Банк России. Рост составил целых 100 базисных пунктов, а показатель достиг 8,5%. Причиной принятия данных мер в российском регуляторе также назвали инфляционное давление."
    Ну, так и в чём радость состоит?.. request
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:06
      +3
      А это просто излюбленный приём нашей ущербной пропаганды, затянуть старую песню о том, как все плохо в Америках, Европах, как у них скоро все рухнет. При этом из своего глаза не то, чтобы бревно торчит, а рельс стометровый.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:23
        -1
        Можно подумать, если бы про то что у них "сарай горит" умолчали бы, то нам бы легче стало. Нам ни тогда легче не становилось, ни сейчас не станет. Но что сарай сгорит отрадно. У нас его и небыло
        1. al3x
          al3x Сегодня, 20:43
          0
          Да ничего у них там катастрофического не происходит, как это нам пытаются преподнести. Среднестатистический гражданин там, как жил на порядок лучше, так и продолжает. Единственное, что у нас пока дешевле - это коммуналка, во всем остальном цены уже давно сравнялись, а вот з/п делите в среднем на 7-8
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:03
    +1
    А нам не пофиг, что у них там... нас волнует, что у нас здесь.
    Да и то, наш народ уже готов к потерям, любого плана, но всему есть предел, да и причина, конечная цель должна быть понятна, не вызывать отторжение, негодования.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:49
    0
    А мне пофиг, у меня евро нету. У меня и рублей то нет.