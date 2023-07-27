«У русских оборона в шахматном порядке»: в итальянской прессе назвали причины неудачного для ВСУ хода наступления

Слишком мало времени, чтобы наилучшим образом использовать средства самой разной концепции. Так, танки имеют 4 члена экипажа против 3, ручное заряжание боеприпасов вместо автоматического

Русские приняли контрмеры для адаптации к HIMARS и GMLRS [ракеты к РСЗО], и результаты налицо.

У русских оборона выстроена в шахматном порядке по глубине, укрепленная и перемежающаяся обширными минными полями

В данных условиях нереально осуществлять действия механизированными порядками в развернутом масштабе

Это давление требуется постоянно подпитывать, нанося урон и людским ресурсам, и матчасти. Иначе возвращение контроля над утраченными территориями станет для Киева большой проблемой