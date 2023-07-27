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«У русских оборона в шахматном порядке»: в итальянской прессе назвали причины неудачного для ВСУ хода наступления

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«У русских оборона в шахматном порядке»: в итальянской прессе назвали причины неудачного для ВСУ хода наступления

В последние дни все карты по поводу развития ситуации на фронте были раскрыты: киевский режим приступил к основной фазе наступательной операции. Как и в период ее развертывания ВСУ несут огромные потери в личном составе и бронетехнике, не добиваясь существенного результата.


Как указывается в итальянском издании RID, украинские войска перешли в основную атаку, будучи до конца не подготовленными к ведению боевых действий. Со слов автора, формирование некоторых подразделений еще не было завершено, а личный состав нормально не познакомился с большим количеством типов бронетехники, поставляемых Западом с конца 2022 года.

Слишком мало времени, чтобы наилучшим образом использовать средства самой разной концепции. Так, танки имеют 4 члена экипажа против 3, ручное заряжание боеприпасов вместо автоматического

- отмечается в прессе.

В числе других причин неудачного для ВСУ хода операции называются слабая поддержка с воздуха, не компенсируемая глубоким артиллерийским огнем:

Русские приняли контрмеры для адаптации к HIMARS и GMLRS [ракеты к РСЗО], и результаты налицо.


В этой связи оправдывается необходимость передачи кассетных боеприпасов М-864 для 155-мм гаубиц.
Большую роль играют «непробиваемые» защитные позиции российских войск:

У русских оборона выстроена в шахматном порядке по глубине, укрепленная и перемежающаяся обширными минными полями

- считает автор, указывая, что борьбу с заграждениями может вести небольшое число инженерных машин.



С его слов, потери у ВСУ выше, чем считается на Западе. Так, согласно его подсчетам, из 77 БМП Bradley, переданных Киеву, уже выведено из строя 60, из которых восстановить можно около дюжины. Из Leopard 2 потеряно около 20, то есть четверть поставленных ВСУ.

В данных условиях нереально осуществлять действия механизированными порядками в развернутом масштабе

- указывается в прессе.

Понесенные Киевом потери называются «очень высокими» и трудно восполняемыми, по крайней мере пока Запад не развернет по-настоящему работу своих заводов.

Как отмечается, танки и бронетехника, оказавшись на открытой местности, пали жертвой российской артиллерии, дронов-камикадзе «Ланцет», минных заграждений и боевых вертолетов, которые стали постоянно применять ПТУР «Вихрь» и ЛМУР, позволяя машинам оставаться вне зоны досягаемости ПЗРК.

Со слов автора, единственным выходом из этого тупика является отказ от использования механизированных порядков и возвращение к уже предпринимавшимся попыткам действовать мобильными пехотными группами при поддержке дальнобойной артиллерии. Как он полагает, данная тактика позволила достичь некоторых успехов на южном участке Артемовска, в районе Клещеевки.

Как поясняется в прессе, нужно деморализовать российские войска, постоянно нанося удары по тылам ракетами Storm Shadow и SCALP Naval

Это давление требуется постоянно подпитывать, нанося урон и людским ресурсам, и матчасти. Иначе возвращение контроля над утраченными территориями станет для Киева большой проблемой

- делает вывод итальянский автор.

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4 комментария
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:43
    0
    Эх, сменить бы пешки на рюмашки - сразу б прояснилось на доске!(с) laughing
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:50
    +1
    Скажу неприятную вещь для наших ура-патриотов. Но их "высокие, огромные потери", не такие уж и высокие - если нет их массового бегства и сдачи в плен, что мы наблюдали в 14-15 годах.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 19:03
      0
      Какие массовые сдачи в плен вы наблюдали в 14-15 годах ? Очееень любопытно.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:52
    0
    Захват населенного пункта врагом уже результат. А с учётом того что у всу больше орудий с более высокой дальностью стрельбы,то зачистую наши военные позиции держат на одном мужестве без должной огневой поддержки.