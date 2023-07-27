«У русских оборона в шахматном порядке»: в итальянской прессе назвали причины неудачного для ВСУ хода наступления

В последние дни все карты по поводу развития ситуации на фронте были раскрыты: киевский режим приступил к основной фазе наступательной операции. Как и в период ее развертывания ВСУ несут огромные потери в личном составе и бронетехнике, не добиваясь существенного результата.
Как указывается в итальянском издании RID, украинские войска перешли в основную атаку, будучи до конца не подготовленными к ведению боевых действий. Со слов автора, формирование некоторых подразделений еще не было завершено, а личный состав нормально не познакомился с большим количеством типов бронетехники, поставляемых Западом с конца 2022 года.
Слишком мало времени, чтобы наилучшим образом использовать средства самой разной концепции. Так, танки имеют 4 члена экипажа против 3, ручное заряжание боеприпасов вместо автоматического
- отмечается в прессе.
В числе других причин неудачного для ВСУ хода операции называются слабая поддержка с воздуха, не компенсируемая глубоким артиллерийским огнем:
Русские приняли контрмеры для адаптации к HIMARS и GMLRS [ракеты к РСЗО], и результаты налицо.
В этой связи оправдывается необходимость передачи кассетных боеприпасов М-864 для 155-мм гаубиц.
Большую роль играют «непробиваемые» защитные позиции российских войск:
У русских оборона выстроена в шахматном порядке по глубине, укрепленная и перемежающаяся обширными минными полями
- считает автор, указывая, что борьбу с заграждениями может вести небольшое число инженерных машин.
С его слов, потери у ВСУ выше, чем считается на Западе. Так, согласно его подсчетам, из 77 БМП Bradley, переданных Киеву, уже выведено из строя 60, из которых восстановить можно около дюжины. Из Leopard 2 потеряно около 20, то есть четверть поставленных ВСУ.
В данных условиях нереально осуществлять действия механизированными порядками в развернутом масштабе
- указывается в прессе.
Понесенные Киевом потери называются «очень высокими» и трудно восполняемыми, по крайней мере пока Запад не развернет по-настоящему работу своих заводов.
Как отмечается, танки и бронетехника, оказавшись на открытой местности, пали жертвой российской артиллерии, дронов-камикадзе «Ланцет», минных заграждений и боевых вертолетов, которые стали постоянно применять ПТУР «Вихрь» и ЛМУР, позволяя машинам оставаться вне зоны досягаемости ПЗРК.
Со слов автора, единственным выходом из этого тупика является отказ от использования механизированных порядков и возвращение к уже предпринимавшимся попыткам действовать мобильными пехотными группами при поддержке дальнобойной артиллерии. Как он полагает, данная тактика позволила достичь некоторых успехов на южном участке Артемовска, в районе Клещеевки.
Как поясняется в прессе, нужно деморализовать российские войска, постоянно нанося удары по тылам ракетами Storm Shadow и SCALP Naval
Это давление требуется постоянно подпитывать, нанося урон и людским ресурсам, и матчасти. Иначе возвращение контроля над утраченными территориями станет для Киева большой проблемой
- делает вывод итальянский автор.