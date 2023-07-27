Американский журналист-расследователь: Администрация Байдена играла решающую роль в атаках на Крымский мост

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный громкими расследованиями и публикациями их результатов еще со времен войны во Вьетнаме, вновь выступил с обвинениями в адрес нынешнего руководства США. В интервью, опубликованном на онлайн-платформе Substack, он сообщил со ссылкой на собственные источники в американском правительстве, что администрация Байдена играла «решающую роль» в обеих атаках на Крымский мост.
Чиновник сообщил журналисту, что в недавней атаке по мосту были использованы именно американские ударные морские беспилотники. Такие аппараты полупогружного типа двигаются к цели как торпеды и управляются дистанционно.
Конечно, это была наша технология, — сказал мне один американский чиновник
— сообщил Херш.
Он рассказал, что поинтересовался у своего собеседника, что думали в Белом доме перед повторной атакой по российскому стратегическому объекту о неминуемом возмездии со стороны российских военных. И получил ответ, что руководство США уже давно перестало контролировать действия президента Украины Зеленского в части его решений относительно причинения вреда России.
Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Нет никакого присмотра взрослых
— сообщил визави журналиста.
При этом, подчеркнул американский чиновник, у самого украинского президента вообще нет плана, что делать дальше. Его задача — держаться за свой пост любой ценой. Собеседник заявил Хершу, что в Вашингтоне считают украинское правительство «самым коррумпированным и тупым в мире». Дальнейшую поддержку Байденом киевского режима и его правителя, которая подвергается все большей критике в самих Штатах, американский чиновник объяснил тем, что «Зеленский что-то знает о Байдене, а не только с тем, что он помогал сыну Байдена».
Естественно, как и в случае с подрывами газопроводов «Северный поток-1,2» в Балтийском море, в организации которых Херш также обвинил администрацию Байдена, Белый дом будет до конца отрицать свою причастность к атакам на Крымский мост.
Помимо очередного обвинения в адрес администрации Байдена в причастности к организации актов международного терроризма, Херш сделал еще одно разоблачительное заявление. Он сообщил, вновь со ссылкой на свои источники, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки вывозили в Европу запрещенные товары, такие как наркотики и нефть, которую «Украина получала из России». Этим, в частности, объясняется истерика Зеленского по поводу фактической блокады ВС РФ украинских морских и речных портов после выхода России из соглашения по черноморской инициативе.