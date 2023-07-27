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Американский журналист-расследователь: Администрация Байдена играла решающую роль в атаках на Крымский мост

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Американский журналист-расследователь: Администрация Байдена играла решающую роль в атаках на Крымский мост

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный громкими расследованиями и публикациями их результатов еще со времен войны во Вьетнаме, вновь выступил с обвинениями в адрес нынешнего руководства США. В интервью, опубликованном на онлайн-платформе Substack, он сообщил со ссылкой на собственные источники в американском правительстве, что администрация Байдена играла «решающую роль» в обеих атаках на Крымский мост.


Чиновник сообщил журналисту, что в недавней атаке по мосту были использованы именно американские ударные морские беспилотники. Такие аппараты полупогружного типа двигаются к цели как торпеды и управляются дистанционно.

Конечно, это была наша технология, — сказал мне один американский чиновник

— сообщил Херш.

Он рассказал, что поинтересовался у своего собеседника, что думали в Белом доме перед повторной атакой по российскому стратегическому объекту о неминуемом возмездии со стороны российских военных. И получил ответ, что руководство США уже давно перестало контролировать действия президента Украины Зеленского в части его решений относительно причинения вреда России.

Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что захочет. Нет никакого присмотра взрослых

— сообщил визави журналиста.

При этом, подчеркнул американский чиновник, у самого украинского президента вообще нет плана, что делать дальше. Его задача — держаться за свой пост любой ценой. Собеседник заявил Хершу, что в Вашингтоне считают украинское правительство «самым коррумпированным и тупым в мире». Дальнейшую поддержку Байденом киевского режима и его правителя, которая подвергается все большей критике в самих Штатах, американский чиновник объяснил тем, что «Зеленский что-то знает о Байдене, а не только с тем, что он помогал сыну Байдена».

Естественно, как и в случае с подрывами газопроводов «Северный поток-1,2» в Балтийском море, в организации которых Херш также обвинил администрацию Байдена, Белый дом будет до конца отрицать свою причастность к атакам на Крымский мост.

Помимо очередного обвинения в адрес администрации Байдена в причастности к организации актов международного терроризма, Херш сделал еще одно разоблачительное заявление. Он сообщил, вновь со ссылкой на свои источники, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки вывозили в Европу запрещенные товары, такие как наркотики и нефть, которую «Украина получала из России». Этим, в частности, объясняется истерика Зеленского по поводу фактической блокады ВС РФ украинских морских и речных портов после выхода России из соглашения по черноморской инициативе.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал вице-премьера правительства РФ М, Хуснуллина
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7 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 18:05
    -1
    Если рассматривать причины ЛЮБОГО теракта на планете, у истоков будут англосаксы.
    Прямо или косвенно
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:29
      -1
      Тоже мне капитан Очевидность. Это и ежу понятно. Плохо, что нет прямых доказательств. Хотя обломки беспилотника мало что докажут. Главный виновный тот, кто управлял. США переведут стрелки на Укровермахт, и умоют руки, как Пилат.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:10
    +1
    belay Честно говоря,это настолько очевидно.От постоянно крутящихся над морем разведчиков,планировании операций итд..
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:19
    -1
    Байден приказал взорвать СП-2, а чтобы Путину не дать команду перерубить оптоволоконные кабеля в Атлантике ? Баш на баш.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 18:22
      0
      Байден приказал взорвать СП-2, а чтобы Путину не дать команду перерубить оптоволоконные кабеля в Атлантике ? Баш на баш.

      Вы не понимаете - это другое.
  4. Million
    Million Сегодня, 18:21
    +3
    Наши то против Америки ничего и сделать не могут,кроме выражения озабоченности.
  5. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 18:43
    -1
    А что "пан Комедиант" знает "такого" о "пане Байденко"? Что старик давно впал в маразм и практически неадекватен? Так это не секрет ни для кого. Так же как и не секрет, что следы практически всех военно - политических пакостей, творимых в мире, так или иначе ведут в "Заокеанье", либо в штаб - квартиру НАТО (что, в общем - то, одно и то же).