США строит новый позиционный район ПРО в Европе

Радар GhostEye LTAMDS
Patriot и так далее
США выстраивают позиционный район противоракетной обороны в Польше. Госдеп одобрил продажу сразу 48 пусковых установок Patriot М903, двенадцать радаров LTAMDS (GhostEye) и шести с лишним сотен ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability (PAC) 3 Missile Segment Enhanced (MSE). Это одна из современных ракет концерна Lockheed Martin, являющаяся универсальной «золотой пулей» сразу для трёх систем – THAAD, Patriot и IBCS. Ракета PAC-3, в частности, в марте прошлого года успешно поразила высокоскоростную баллистическую цель в ходе испытаний в США. Причём работала ракета с платформы THAAD, что значительно увеличило дальность перехвата цели. Американцы большие надежды возлагают на кинетическую боевую часть (hit-to-kill), которая, в отличие от осколочной, надёжнее поражает ракеты различных классов. Особенно это касается гиперзвуковых изделий.
Пусковая установка M903 LS с 2 ракетными контейнерами PAC-3 и 4 PAC-3 MSE
Соединенные Штаты в текущем году продают полякам комплексы ПРО на 15 млрд долларов – это вторая поставка подобной техники в страну. В 2018 году был подписан контракт на 4,75 млрд долларов. Спустя четыре года Варшава получила 16 пусковых установок, четыре станции управления, дюжину ретрансляторов, четыре радара и более двух сотен ракет PAC 3 MSE. Таким образом, после двух контрактов в Польше появится 64 пусковых установки и восемьсот с лишним ракет. Для гарантированного поражения целей внутри Польши придётся организовывать массированный залп «Калибрами», «Кинжалами» и «Искандерами». С увеличением числа пусковых установок возможность перегрузить ПРО ракетными залпами естественным образом снижается. Это заставит российское руководство развернуть ещё больше ракет в Калининградской области. Гонка вооружений в самом сердце Европы раскручивается Соединенными Штатами при молчаливом согласии соседей Польши.
Важно, что и прежние, и новые поставки ПРО интегрируются в единую систему IBCS от Northrop Grumman. Американцы окончательно довели до ума её только в прошлом году. IBCS выполняет функции интегратора системы ПВО разных производителей и типов – Patriot, NASAMS, THAAD, Sentinel и даже бортовые РЛС истребителей F-35. Это позволяет многократно уменьшить время реакции на баллистическую ракету и повысить точность. Фактически натовцы создают в Польше аналог советско-российской эшелонированной ПВО, только теперь для борьбы с ракетами. Первый польский заказ уже выполнен – на боевое дежурство поставлена 3-я зенитно-ракетная бригада Patriot «Варшава» в Сохачев-Белице. Вторая бригада появится в следующем году. Если ориентироваться на временной лаг между подписанием предыдущего контракта и поставками техники, то появление боевых частей Patriot из состава нового заказа планируется не ранее декабря 2027 года. И растянуться этот процесс может до 2030 года. Это в самом оптимистическом варианте, если Lockheed Martin и Northrop Grumman не будут завалены заказами из других стран.
Чего ждать в будущем? Прежде всего, сопряжения возможностей американо-норвежской NASAMS и Patriot, что значительно повышает возможности по отражению угроз. Это естественным образом смещает баланс сил в пользу стран НАТО. Чтобы не воспользоваться таким преимуществом, необходимо иметь отличную выдержку. Есть ли она у Варшавы? Вопрос риторический. Если поляки с американцами не остановятся (или их кто-то не остановит), то Варшава получит комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет. Увязывание всей линейки в единую систему создаст новый уровень угроз для России, значительно ослабляющих возможности воздействовать на военно-политическое руководство Польши.
Таран НАТО против России
Стремительное вооружение Польши может иметь сразу несколько причин. Первая – блоку НАТО будет необходим силовой буфер перед Россией после окончания спецоперации. Причём неважно, будет ли Украина раздроблена либо примет мир на российских условиях – она навсегда останется в «серой зоне». О принятии в блок НАТО после Вильнюса-2023 киевскому режиму можно забыть. Роль буфера автоматически смещается на запад к Польше. Которая в случае войны с Россией должна иметь и соответствующие сухопутные силы, и мощную противоракетную оборону. Но есть и второй сценарий, всерьёз рассматриваемый в кабинетах НАТО. Это вовлечение Польши в конфликт на Украине в одностороннем порядке. Иначе многие вещи просто сложно объяснить. Зачем превращать страну в самую милитаризованную в Европе, если её, как и всех остальных членов НАТО, защищает пресловутая пятая статья устава НАТО? Если возводится буфер против России, то неплохо бы его продолжить на Прибалтику, Румынию, Словакию и Венгрию. Иначе это не оборонительный пояс, а концентрация сил перед вторжением.
Практически лишённая собственного ВПК Польша вынуждена закупаться в США и Южной Корее
Поляки сейчас закупаются оружием как не в себя. При полной поддержке Соединенных Штатов. Причём Польша демонстративно дистанцируется от остальной Европы. Многомиллиардные заказы уходят американцам и в меньшей степени в Южную Корею. Вероятно, в ближайшее время появится информация о закупках в Израиле – ещё одном вассале Вашингтона. Варшаве не интересна техника из Германии, Франции и Великобритании. Статус «тарана против России» автоматически даёт преференции и даже заявку на лидерство в регионе. Из этой же оперы претензии к немцам, требования репараций и прочие истерические выпады Варшавы.
Американцы давно поставили на поддержку длительного конфликта на Украине. Расчёт на постепенное ослабление России вкупе с наращиванием военной мощи польской армии. Рассчитывать на военное поражение российской армии даже от сверхмилитаризованной Польши, безусловно, глупо. Но блок НАТО во главе с Вашингтоном очень надеются раскачать внутриполитическую обстановку в России. Как только внутренние противоречия выплеснутся на улицу, начнутся беспорядки и замаячит перспектива гражданской войны, настанет звёздный час Польши. Чего больше всего боялись в Вашингтоне, когда колонна «Вагнера» двигалась к Москве? Непредсказуемой ситуации с российскими ядерными силами. Кому арсенал попадёт и как им воспользуются? Сейчас именно Варшаве отводится роль стратегической силы, способной воспользоваться смутой и взять под контроль российский ядерный арсенал. Какое-то время поляки будут действовать под флагами третьих стран (той же Украины), где-то использовать наёмников, а где-то прикрываться псевдомиротворческими мотивами. Как ни крути, но, помимо контингента НАТО, только армия Польши в ближайшем будущем может ввести ударные группировки на Украину, а потом и в охваченную гипотетической смутой Россию. Именно поэтому выстраивается эшелонированная ПРО, способная хотя бы частично прикрыть от ответных ударов. Стратегия очень рискованная и ущербная, но именно такая роль уготована Польше. Таран всегда первый стачивается в разгаре штурма.