Соединённые Штаты продолжают усиливать своё влияние под боком у Китая, что объясняется в Вашингтоне необходимостью его сдерживания.На этот раз одну из стран, занимающих стратегическое географическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Папуа-Новую Гвинею посетил министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с премьер-министром страны Джеймсом Марапе, с которым обсудил недавно подписанное Соглашение о сотрудничестве в области обороны.Кроме того, по словам Остина, стороны договорились что гвинейские моряки смогут практиковаться на кораблях береговой охраны США, один из которых прибудет в Новую Гвинею уже в августе.Остин и Марапе заявили, что новое соглашение о сотрудничестве в области обороны углубит связи между США и Папуа - Новой Гвинеей. По словам официальных лиц, гвинейский парламент обсуждает соглашение, и ратификация ожидается в ближайшее время.После ратификации усилия США по содействию модернизации сил обороны страны ускорятся, отмечают в Пентагоне. По словам Остина, это включает в себя новое оборудование, дополнительную подготовку и модернизацию оборонительных сооружений.Марапе высоко оценил сотрудничество с США и заявил, что «США никогда не посягали на суверенитет и независимость его страны». Вероятно, глава правительства Новой Гвинеи не слышал о посягательствах американцев на суверенитеты других государств, происходившие в последние десятилетия.