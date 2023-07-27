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Глава Пентагона обсудил с властями Папуа – Новой Гвинеи планы сотрудничества в области обороны

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Глава Пентагона обсудил с властями Папуа – Новой Гвинеи планы сотрудничества в области обороны

Соединённые Штаты продолжают усиливать своё влияние под боком у Китая, что объясняется в Вашингтоне необходимостью его сдерживания.


На этот раз одну из стран, занимающих стратегическое географическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Папуа-Новую Гвинею посетил министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с премьер-министром страны Джеймсом Марапе, с которым обсудил недавно подписанное Соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Кроме того, по словам Остина, стороны договорились что гвинейские моряки смогут практиковаться на кораблях береговой охраны США, один из которых прибудет в Новую Гвинею уже в августе.

Остин и Марапе заявили, что новое соглашение о сотрудничестве в области обороны углубит связи между США и Папуа - Новой Гвинеей. По словам официальных лиц, гвинейский парламент обсуждает соглашение, и ратификация ожидается в ближайшее время.

После ратификации усилия США по содействию модернизации сил обороны страны ускорятся, отмечают в Пентагоне. По словам Остина, это включает в себя новое оборудование, дополнительную подготовку и модернизацию оборонительных сооружений.

Марапе высоко оценил сотрудничество с США и заявил, что «США никогда не посягали на суверенитет и независимость его страны». Вероятно, глава правительства Новой Гвинеи не слышал о посягательствах американцев на суверенитеты других государств, происходившие в последние десятилетия.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
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21 комментарий
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  1. Люмира
    Люмира Сегодня, 18:07
    +2
    Марапе высоко оценил сотрудничество с США и заявил, что «США никогда не посягали на суверенитет и независимость его страны».


    Вот и началось. Быстро и незаметно.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:24
      0
      Политика канонерок до сих пор не потеряла актуальность.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:37
      +4
      Цитата: Люмира
      Вот и началось. Быстро и незаметно...


      ... один папуас встретился с другим папуасом. Жизнь.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:21
    +2
    Неужели боевых папуасов отправят на окраину бороться с Россией... what
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:28
      +8
      Эти для Китая. С нами им воевать холодновато.

      Кстати, не могу удержаться, чтобы не спросить, кто из этих загорелых ребят на фото из Гвинеи?
      1. Монтажник
        Монтажник Сегодня, 18:38
        +4
        Какая разница? Оба рубероиды и оба служат интересам матрасов. Можно и местами поменять никто не поимет, и на лицо одинаковые и на интеллект.
      2. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 18:39
        +2
        Думаю что оба: так сказать, коррупция, пронесённая через века и поколения! laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Лешак
      Неужели боевых папуасов отправят на окраину бороться с Россией...

      Леш, а там папуасы еще остались ?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: Лешак
      Неужели боевых папуасов отправят на окраину бороться с Россией...

      Один папуас,, это папуас, а два, это НАТО.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:25
    +1
    Ну так этого ,мягко говоря, не умного Марапе ждёт такая же судьба как и президента Нигера.
    Всех кто ложится под США, ждёт такая судьба.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:40
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Всех кто ложится под США, ждёт такая судьба.

      Ну а на что живет эта Новая Гвинея Папуа ?
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:29
    +1
    Подкинут старья из вооружения, да на волне гвинейской радости военно-морскую базу оборудуют.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:45
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Подкинут старья из вооружения, да на волне гвинейской радости военно-морскую базу оборудуют.

      А не уж то, кто то угрожает этой территории, вы хоть на карту посмотрите.
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:35
    +2
    Ждать папуа-гвинейских наемников? laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: Enceladus
      Ждать папуа-гвинейских наемников?

      Ну если есть поляки, почему бы и папуасам не присутствовать ?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:36
    +2
    Посмотрел на фотку и вспомнил старый анекдот:
    Корреспондент газеты "Правда" берет интервью у Л.И.Брежнева
    -Дорогой Леонид Ильич! За свою выдающуюся трудовую деятельность Вы получили выдающееся количество заслуженных наград. А был ли случай, когда Вы добровольно отказались от заслуженной награды?
    -Был!
    Дорогой Леонид Ильич! Пожалуйста расскажите об этом подробнее.
    - Когда я был на Малой земле, э нет, когда я был с официальным визитом в Новой Гвинее, то местные власти решили наградить меня Высшим новогвинейским орденом - "Золотым кольцом в нос", но я отказался. wassat
  7. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:37
    +1
    Классно: теперь Папуа-Новая Гвинея будет оборонять американцев! Что-то это мне напоминает... А, ну да: всё как всегда! laughing
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 18:39
    0
    Марапе высоко оценил сотрудничество с США и заявил, что «США никогда не посягали на суверенитет и независимость его страны»++++Тупой и ещё тупее.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:50
    0
    Глава Пентагона обсудил с властями Папуа – Новой Гвинеи планы сотрудничества....

    кого и под каким соусом кушать будут...
  10. notingem
    notingem Сегодня, 18:55
    0
    Не ходите дети в Африку гулять. Теперь еще и в папуасию. Сожрут прикрываясь демократией
  11. Альф
    Альф Сегодня, 18:56
    0
    Марапе высоко оценил сотрудничество с США и заявил, что «США никогда не посягали на суверенитет и независимость его страны»

    Ему повезло-США просто не знали, где находится Папуа-Новая Гвинея. Теперь узнали...