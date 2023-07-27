В США намерены ускорить процедуру разрешения на строительство для Австралии АПЛ в рамках AUKUS

Нам жизненно необходимо ускорить развитие передовых технологий, принимая во внимание угрозу, исходящую со стороны Китая. Однако нужно отметить, что китайский подводный флот уступает нашему, а потому, следует и в дальнейшем двигаться в этом направлении, используя атомные подлодки в целях сдерживания

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам накануне единогласно поддержал решение о выдаче Штатам и Великобритании разрешения для обеспечения выполнения соглашения в рамках тройственного альянса в сфере безопасности AUKUS, сообщает Defense News. Всё это стало возможным благодаря принятым законодателями поправкам в Закон о разрешении на национальную оборону на 2024-й финансовый год.Так, по данным портала, документ призван оказать содействие этой стране со стороны членов так называемого оборонного альянса – США и Великобритании в получении ею атомных подводных лодок (АПЛ). Все три страны усилили взаимодействие и сотрудничество по внедрению передовых технологий в этом направлении.Документ предусматривает продажу Канберре 2 атомных субмарин класса «Вирджиния», несмотря на крайнюю обеспокоенность некоторых конгрессменов по поводу того, что американский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может не справиться с поставленными перед ним задачами.Стоит отметить, что Лондон и Вашингтон настаивали на упрощении процедуры экспортного контроля, аргументируя это возможностью установления более тесной кооперации в области инновационных технологий, а именно в том, что касается искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и гиперзвукового оружия А вот что высказал по этому поводу член Палаты представителей США республиканец Майкл Томас Маккол в интервью Defense News:Также в планы американского правительства входит и производство подводной лодки типа «Колумбия» для нужд Королевских ВМС Австралии. Таким образом, в рамках альянса страна приобретёт от 3 до 5 построенных, либо уже действующих субмарин класса «Вирджиния» в следующем десятилетии.Кстати говоря, австралийские власти уже выразили готовность выделить сумму в размере 3 млрд долларов для организации производственной базы и строительства данного класса кораблей в Штатах. Также Комитет уполномочивает Пентагон привлекать австралийских работников частного сектора к участию в проекте.Что касается средств, выделенных на эти цели американским Комитетом Палаты представителей на 2024-й финансовый год, то они составят 251 млн долларов. В последующие же годы, как ожидается, будет выделена дополнительная сумма в размере 886 млрд долларов.