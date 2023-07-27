Военное обозрение
Войти Регистрация

Самый большой в мире вертолет Ми-26 снес осветительную мачту в аэропорту Якутска

6
Самый большой в мире вертолет Ми-26 снес осветительную мачту в аэропорту Якутска

Вертолет Ми-26 погранслужбы ФСБ России снес осветительную мачту в аэропорту Якутска. В результате инцидента никто не пострадал, однако у вертолета оторван хвост. При столкновении хвостовой части вертолета, являющегося самой большой из подобных машин в мире, лопасти несущего винта перерубили мачту.


Как сообщают Telegram-каналы, столкновение произошло в четверг, 27 июля, около 11 часов утра по московскому времени. Очевидцы утверждают, что отлетевшая при столкновении верхняя часть осветительной мачты упала на один из автомобилей обслуживания аэродрома.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" передала МЧС РФ первый модернизированный вертолет Ми-26T2. По данным "Ростеха", новая модификация самого большого в мире военно-транспортного вертолета оборудована современными бортовыми радиоэлектронными приборами.

Вертолет оснащен усовершенствованным пилотажно-навигационным комплексом, инерциальной навигационной системой, а также спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Авионика Ми-26Т2 с цифровым автопилотом способна не только провести вертолет по заданному маршруту, но и в автоматическом режиме обеспечить заход машины на посадку с зависанием на заданной высоте.

Максимальная взлетная масса самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26Т2 достигает 56 тонн, из которых 20 тонн составляет масса перевозимого груза. Вертолет способен подниматься на высоту до 4 600 метров, крейсерская скорость полета составляет 255 км/ч (максимальная — 295 км/ч), дальность полета -до 1905 километров.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Doomych
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:41
    +1
    Да, что сегодня с вертолётчиками, магнитные бури что ли?
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 18:43
      +1
      Спирт? Спирт! (с) Кавказкая пленница
  2. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 18:41
    +2
    Ужас, какая новость-то!
    Снес осветительную мачту - ладно. Но на кой тут были ЛТХ вертолета?! Не понимаю. Автор готов объяснить?.. what
  3. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:44
    +1
    На Алтае халатность - 4 человека погибли и здесь халатность.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:47
    -2
    Теперь вертушка пойдет на капремонт после ремонта и модернизации... belay
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:51
      0
      Цитата: Бережливый
      Теперь вертушка пойдет на капремонт после ремонта и модернизации...

      Разве написано, что это была та самая модернизированная машина?)))