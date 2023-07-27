Самый большой в мире вертолет Ми-26 снес осветительную мачту в аэропорту Якутска

Вертолет Ми-26 погранслужбы ФСБ России снес осветительную мачту в аэропорту Якутска. В результате инцидента никто не пострадал, однако у вертолета оторван хвост. При столкновении хвостовой части вертолета, являющегося самой большой из подобных машин в мире, лопасти несущего винта перерубили мачту.Как сообщают Telegram-каналы, столкновение произошло в четверг, 27 июля, около 11 часов утра по московскому времени. Очевидцы утверждают, что отлетевшая при столкновении верхняя часть осветительной мачты упала на один из автомобилей обслуживания аэродрома.Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" передала МЧС РФ первый модернизированный вертолет Ми-26T2. По данным "Ростеха", новая модификация самого большого в мире военно-транспортного вертолета оборудована современными бортовыми радиоэлектронными приборами.Вертолет оснащен усовершенствованным пилотажно-навигационным комплексом, инерциальной навигационной системой, а также спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Авионика Ми-26Т2 с цифровым автопилотом способна не только провести вертолет по заданному маршруту, но и в автоматическом режиме обеспечить заход машины на посадку с зависанием на заданной высоте.Максимальная взлетная масса самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26Т2 достигает 56 тонн, из которых 20 тонн составляет масса перевозимого груза. Вертолет способен подниматься на высоту до 4 600 метров, крейсерская скорость полета составляет 255 км/ч (максимальная — 295 км/ч), дальность полета -до 1905 километров.