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В ходе вчерашнего наступления в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми

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В ходе вчерашнего наступления в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми

Объявив о второй, «основной» фазе контрнаступления, украинское командование с упорством обреченных вновь, как и в начале июня, бросило значительные силы на прорыв нашей обороны в районе села Работино Запорожского направления. И снова все закончилось для ВСУ тем же: сотнями уничтоженных боевиков, десятками подорвавшихся на минах и подбитых другими средствами поражения единиц бронетехники, в том числе западной.


Наши бойцы из 71-го гвардейского мотострелкового полка, отразившие все атаки украинских боевиков на этом участке, рассказывают, что поле боя буквально завалено трупами и ранеными военнослужащими ВСУ. Многие в ходе штурма сумели найти возможность сдаться и тем самым сохранили жизни, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь. Российские бойцы публикуют частоту, по которой солдаты ВСУ могут связаться с нашими для безопасной сдачи в плен.

Украинские военнопленные рассказали, что в ходе вчерашнего наступления только в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми. Ситуация один в один повторяется и сегодня, при новых попытках «мясного штурма» ВСУ наших позиций. Правда, теперь в атаку идет в основном пехота, практически без бронеподдержки и артподготовки. Киевским правителям технику и снаряды жалко, а своих солдат — нет.

Отбив атаки врага, наши бойцы не оставили украинских боевиков в покое, были предприняты контратаки и преследование, устроены засады. По данным «Военной хроники», подразделение «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (сформировано из остатков известного нацбата) попало в засаду армейского спецназа ВС РФ при отступлении в районе Работино. По предварительным данным, расчет ПТРК уничтожил поставленный Украине Польшей модифицированный танк Т-72М1, после чего экипаж машины был брошен, а основные силы ВСУ отступили.

Сообщается, что в данный момент на этом участке наша артиллерия продолжает разносить остатки штурмовых групп ВСУ, при отступлении рассредоточившихся в лесополосах. Техника противника несет потери как и иностранные «специалисты», находящиеся внутри нее, пишут военкоры. Бронетехнику, получившую повреждения и просто застрявшую в оврагах, вражеские экипажи бросают, наши уже начали ее осматривать и трофеить.



На Времевском выступе в районе села Старомайорского, где ВСУ накануне сумели занять прилегающие высоты и войти на северную и северо-западную окраины населенного пункта, продолжаются ожесточенные бои. От самого села, которое никакого стратегического значения не имеет, уже ничего не осталось, наши мощно бьют по врагу из всех стволов, сегодня была начата контратака ВС РФ с юго-востока. По некоторым данным, российские штурмовые отряды сумели отбить несколько высот.

Отряды морпехов ВМС Украины предприняли попытку прорыва к Урожайному, но безуспешно. План противника в данном случае очевиден: ВСУ намерены взять ВС РФ в клещи. Также был накат малой группой на Новодонецкое, но бойцы российской армии отбили нападение.



На так называемых южных и северных флангах вблизи с Артемовском ситуация без изменений, идут встречные бои, противник вновь пытался атаковать в районе Клещеевки, но был остановлен.
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52 комментария
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 19:06
    +3
    На верхнем фото, какие-то британцы?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:11
      +2
      Это видимо из тех,кто уверен,что все идет по плану..Вы по штурмовым винтовкам определили?Это "Форт" у них.
      1. Huggi
        Huggi Сегодня, 19:27
        -1
        Какой в баню форт, это лаха. Томми это.
      2. Mister X
        Mister X Сегодня, 20:07
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Это "Форт" у них.

        Форт - копия израильского Тавор.
        У него огромная спусковая скоба.
        Фото Минобороны украины.


        На первом фото из статьи другое оружие.
        Похоже на британскую SA80
      3. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 20:32
        0
        Вы по штурмовым винтовкам определили?


        И по форме.

        Не знаю, что за форт, но на фото вроде как sa80, или как там её...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:17
      +4
      В ходе вчерашнего наступления в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми


      Если 116-ой бригаде в кайф быть "теми кого пасут пастухи" на убой то почему бы и нет подумал Зе. Меня поражает покладистость украинцев.С ними можно делать что захочешь. Например послать 116-ую бригаду на убой и по факту положить её за один день. Просто поразительно.Мож они их наркотой затарили перед атакой?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:36
        +2
        Сегодня в Запорожье всу ещё 25 танков потеряли вроде. И ещё 280 тел полегло
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:51
          +1
          Цитата: igorbrsv
          Сегодня в Запорожье всу ещё 25 танков потеряли вроде. И ещё 280 тел полегло


          При таком темпе к середине августа и танков не останется у ВСУ.Если учесть что потери ВСУ не 280 человек,а 2800,то получается что ВСУ кладут по бригаде в день в ходе наступа.Однако. what

          СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожском направлении, но все вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями для противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.


          По словам российского лидера, противник применил порядка 50 единиц бронетехники, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, 40% – летчиками боевой авиации.

          https://crimea.ria.ru/20230727/putin-nazval-poteri-vsu-vo-vcherashney-atake-na-zaporozhskom-napravlenii-1130332349.html

          Итого минус 51 танк за 2 дня наступления.
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 20:12
            -4
            Сегодня в Запорожье всу ещё 25 танков потеряли вроде. И ещё 280 тел полегло


            При таком темпе к середине августа и танков не останется у ВСУ.Если учесть что потери ВСУ не 280 человек,а 2800,то получается что ВСУ кладут по бригаде в день в ходе наступа.Однако.

            Ой какой вы шустрый однако. А ведь и наши тоже несут потери, вон даже депутатам запретили появляться в зоне СВО . К чему бы это, чтобы меньше знали?
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:43
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            При таком темпе к середине августа и танков не останется у ВСУ.Если учесть что потери ВСУ не 280 человек,а 2800,то получается что ВСУ кладут по бригаде в день в ходе наступа.Однако.

            Всё казалось бы хорошо, есть, однако, "заковыка":
            потерь противника не бывает без встречных потерь.
            А это наши парни! am
          3. Lptsk
            Lptsk Сегодня, 20:46
            -1
            По батальону минимум кладут в день.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:38
        +4
        Алекс, что-то не складывается...
        Насколько я в курсе, то бригада это два - три полка численностью до 5000 бойцов. Положили 70% состава - т.е. 3500, а в сводке указано о двухстах двухсотых. И кто правду говорит?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:45
          0
          Бригада в ВСУ от 3000 до 5000 человек.Если предположить что в сводках убирают лишний нолик чтобы народ не пугать.То получится что потери ВСУ 2000 человек и при условии что в бригаде 3000 человек было изначально,то так оно и получится что 2000 человек это примерно 70 % от 3000 человек изначального состава бригады.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 19:49
            +1
            Алекс, так и я о том же...............................
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:47
          0
          . Кто врёт?

          . Украинские военнопленные рассказали,
        3. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 19:52
          0
          Это смотря какие бригады в нашей 167-й в первую чеченскую было 2500 бойцов включая прикомандированных.
        4. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:57
          0
          Врут все.Однако,чего их жалеть,супостата?Пиши больше(С)
    3. Комментарий был удален.
    4. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:29
      +5
      Сейчас всё обмундирование ВСУ по сути западное, так что очень сложно определить кто идёт и куда... Всё равно всех не наших закапывать нужно, так зачем нам в сортах дерьма разбираться...
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:17
    +9
    Украинские военнопленные рассказали, что в ходе вчерашнего наступления только в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми.

    Учитывая, что количество раненых в 3 и более раз больше, чем количество убитых, получается, что 116-я бригада ВСУ за один только день была уничтожена как минимум трижды.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:25
      +2
      По вашей логике получается что если из условной бригады (я утрирую) в 100 человек процентов 70% ,то есть 70 человек убиты,то где то ещё надо поискать 210 человек раненных (если соотношение убитых к раненным 1 к 3) из изначального числа в 100 человек?Так что ли по-вашему выходит? belay
      1. ian
        ian Сегодня, 19:35
        +4
        Есть военная математика. А это даже военная арифметика- то есть базовые, простейшие правила: при ведении наступательных действий в условиях современного боя пропорция военных потерь 5\1 ( пять раненых на одного убитого), оборонительных- 7\1. Вы ж целый генерал- должны знать материал первого класса... hi
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:25
      +3
      Из статьи можно понять, что вся 116-я бригада в несколько тысяч рыл пошла в наступление. В результате потеряла 70%. Звучит конечно красиво, сразу столько положили. А если предположить, что вылазку делало 20 рыл, то 70% по другому смотрится. Ни в коей мере не умаляя заслуг и геройство наших солдат и офицеров, но писать проценты не понятно от чего... Дело Конашенкова живет.
      1. Andobor
        Andobor Сегодня, 20:19
        +1
        Конашенков о 2000 погибших каклах не заявлял, он сказал о 280, все претензии к автору статьи, за которого ВО не отвечает.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 19:26
      +3
      А откуда это магическое соотношение 1 к 3? В масштабах всего фронта может быть, а на отдельном участке можно намеренно крыть так, чтобы ни одной живой души не осталось.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:39
        +1
        Во-во. 1:3 это в среднем по статистике. А могут и всех положить
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:32
      0
      Трижды - это хорошо! Видать, пополнение приходит трижды в день: к завтраку, обеду и ужину! fellow
    5. Aken
      Aken Сегодня, 19:34
      -1
      . Если Конашан это объявит, следовательно так и есть.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:17
    -1
    за "лярды" ЕС+сша Зеля готов уничтожить всю нацию до последнего колена wassat .....неужели они идя на фарш-такие тупые? fool неужели инстинкт самосахранения в их головах совсем отсутствует?....ах да забыл-если перед контронюхом занюхать пару "дорожек" то страху ноль laughing....но есть и здравые с головой (руки в гору) и сдача
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:34
      0
      Просто умереть за Зеленского - высшая честь и доблесть для украинского воина! soldier
      Все как один!
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 20:16
      +1
      Цитата: Владислав_2
      Зеля готов уничтожить всю нацию до последнего колена

      Весь писк этой ситуации в том , что это не его нация , не его народ . Его нация , его колена сидят в Израиле и пьют кофе ... с мацей . Потому и назначили президентом бандероукраинины еврея , что бы не жалел славян . Землю нужно расчищать от гоев не разумных ... ....Золотому миллиарду нужны новые плодородные земли на востоке Европы . Впрочем , как и всегда ... И , как всегда получать в рыло . Забава такая у рептилоидных . В рыло получать .
  4. Aken
    Aken Сегодня, 19:32
    +3
    личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми.

    Вся 116 бригада потеряла 70%? Или одно подразделение 116 бригады?
    В первом случае это 2000 человек. Во втором - 50.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:37
      0
      Зачем же задавать такие неудобные то вопросы? wink
  5. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 19:37
    0
    Перепуганные пленные ещё не то расскажут, надеюсь у нас на верх такую ерунду не докладывают, хотя нет не надеюсь, именно это и докладывают, бригада потеряла 70% состава убитыми, завтра ещё 85% потеряет.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:55
      +1
      Цитата: Cartalon
      бригада потеряла 70% состава убитыми, завтра ещё 85% потеряет.

      Пишите уж сразу 146%.
      Эта цифра точно сразу всем понятна. hi
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:38
    +1
    Я тут уже описывал сценарий этого наступления. Они традиционно прут, как последние лохи или зомби, кому как больше нравится, а потом их разносят по полной программе. У Запада нет другой тактики, а у хохла нет возможности отказаться наступать. Пока там люди не закончатся, они так и будут упрямо переть и дохнуть!
    Вся проблема заключается в том, что когда они окончательно поймут что ничего не вышло, они сделают жесткую провокацию - как вариант взорвут АЭС или сделают попытку организовать масштабный терракт на нашей территории. От этих гаденышей (бритов, матрасов и украинцев) ничего хорошего мы не увидим.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 20:20
      +1
      Пока там люди не закончатся, они так и будут упрямо переть и дохнуть!

      Так это было озвучено ещё до начала СВО, что будут англосаксы воевать "до последнего скакуаса", как говорится: " с шумом и пылью по утвержденному плану! Увсё!". Цитату немножко изменил, она подходит к этой ситуации...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:58
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      От этих гаденышей (бритов, матрасов и украинцев) ничего хорошего мы не увидим.

      От бритов и матрасов.
      Укры в сей чужой игре не более чем мясо на забой. hi
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:46
    0
    Ну, судя по фото...
    Процентовка малость иная будет.
    А, кроме того, кто вам дал гарантии, что ваши военнопленные- не вводят вас в заблуждение?
    То бишь-"гонят дезу"...
    По нашим рапортам с полей- Украины уже не существует. И бойцы там год назад закончились. feel
    1. Негробанк8
      Негробанк8 Сегодня, 20:55
      0
      Давай уже ,режь правду-матку,как думаешь,чего притворятся,славь уже третью бригаду свою майдановских.но думаю если ты здесь,есть мысль,что Ната проиграет
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 19:47
    +2
    Нахрюк под Работино закончился как обычно свинорезом
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 20:09
      +2
      Да видео это нечто!!
      Колонну ВСУ не просто разнесли, а просто забили.
      Одновременно работала арта. Несколько ПТРК и походу в одну "коробочку" Ланцет прилетел. И все это секунд за 40 боя!!
      Даже немного жалко забитых. Совсем без шансов было.
      1. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 20:38
        0
        Да, на 1:18 похоже какая-то разновидность Ланцета, десант добивает
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:13
      0
      Видео говорит о многом. Все как всегда - выдвинулись, доехали до определенной точки и на этом все - Привет Бандере полетели отдавать...
      Все как в тире...
    3. Негробанк8
      Негробанк8 Сегодня, 20:49
      0
      Ну ты пряник!тульский,красивый пряник.хорошо пошли под косу натовские ребятки
    4. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 20:54
      0
      Посмотрел по трубе ictv. Мда. Все печально. Понадусе, все новости про войну, вмсу сила, ракеты побивали, Алга, орки отступают. Ничего о позитивном, строится что нить и ТП . В в таком инфопространстве кукухаисьехать может.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:59
    0
    Объявив о второй, «основной» фазе контрнаступления, украинское командование с упорством обреченных
    . Командование у них на обречённых ну никак... а вот мясо, они и правда обрекают на полную утилизацию.
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 20:04
    +2
    За 1.5 месяца срезали таки времьевский выступ и вышли на первую линию. ВСУ бросили всё, что есть в наличии на Старомайорское и Урожайное, возможно неполную бригаду. Наши тоже бьют из всего, что было подготовлено на такой случай и частично контратакуют. Замес видимо матёрый. Прояснится через день/два.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:15
      +1
      Какой ценой? Они там оставили практически половину той техники, которую им дал Запад, потеряли половину личного состава, и что дальше? Домой пешком пойдут??? Они утратили наступательный потенциал, не взяв ничего...
  11. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:27
    0
    А почему статья без указания авторства? Может быть, через пару недель многие люди захотят поблагодарить честное перо, а не знаешь, кому и спасибо сказать за правду без прикрас.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 20:34
      0
      https://topwar.ru/user/Alnik53/
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:28
    0
    Хорошо. Считаю что на планете земля в настоящее время слишком много бан деро мр а зи и чем больше утилизируют в мясных штурмах тем легче планете.
  13. Негробанк8
    Негробанк8 Сегодня, 20:34
    0
    Первую ,вторую и третью батальенную группу самых озлобленных истребить,и тогда в атаку никто не пойдет.люди больны,но излечимы,но не из этой бригады.это тараканы,которые поедают всех