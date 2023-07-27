В ходе вчерашнего наступления в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми

Объявив о второй, «основной» фазе контрнаступления, украинское командование с упорством обреченных вновь, как и в начале июня, бросило значительные силы на прорыв нашей обороны в районе села Работино Запорожского направления. И снова все закончилось для ВСУ тем же: сотнями уничтоженных боевиков, десятками подорвавшихся на минах и подбитых другими средствами поражения единиц бронетехники, в том числе западной.Наши бойцы из 71-го гвардейского мотострелкового полка, отразившие все атаки украинских боевиков на этом участке, рассказывают, что поле боя буквально завалено трупами и ранеными военнослужащими ВСУ. Многие в ходе штурма сумели найти возможность сдаться и тем самым сохранили жизни, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь. Российские бойцы публикуют частоту, по которой солдаты ВСУ могут связаться с нашими для безопасной сдачи в плен.Украинские военнопленные рассказали, что в ходе вчерашнего наступления только в районе Работино личный состав 116-ой бригады ВСУ потерял семьдесят процентов убитыми. Ситуация один в один повторяется и сегодня, при новых попытках «мясного штурма» ВСУ наших позиций. Правда, теперь в атаку идет в основном пехота, практически без бронеподдержки и артподготовки. Киевским правителям технику и снаряды жалко, а своих солдат — нет.Отбив атаки врага, наши бойцы не оставили украинских боевиков в покое, были предприняты контратаки и преследование, устроены засады. По данным «Военной хроники», подразделение «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (сформировано из остатков известного нацбата) попало в засаду армейского спецназа ВС РФ при отступлении в районе Работино. По предварительным данным, расчет ПТРК уничтожил поставленный Украине Польшей модифицированный танк Т-72М1, после чего экипаж машины был брошен, а основные силы ВСУ отступили.Сообщается, что в данный момент на этом участке наша артиллерия продолжает разносить остатки штурмовых групп ВСУ, при отступлении рассредоточившихся в лесополосах. Техника противника несет потери как и иностранные «специалисты», находящиеся внутри нее, пишут военкоры. Бронетехнику, получившую повреждения и просто застрявшую в оврагах, вражеские экипажи бросают, наши уже начали ее осматривать и трофеить.На Времевском выступе в районе села Старомайорского, где ВСУ накануне сумели занять прилегающие высоты и войти на северную и северо-западную окраины населенного пункта, продолжаются ожесточенные бои. От самого села, которое никакого стратегического значения не имеет, уже ничего не осталось, наши мощно бьют по врагу из всех стволов, сегодня была начата контратака ВС РФ с юго-востока. По некоторым данным, российские штурмовые отряды сумели отбить несколько высот.Отряды морпехов ВМС Украины предприняли попытку прорыва к Урожайному, но безуспешно. План противника в данном случае очевиден: ВСУ намерены взять ВС РФ в клещи. Также был накат малой группой на Новодонецкое, но бойцы российской армии отбили нападение.На так называемых южных и северных флангах вблизи с Артемовском ситуация без изменений, идут встречные бои, противник вновь пытался атаковать в районе Клещеевки, но был остановлен.