«Дебют «Свистка»: 29 июля состоялся первый полёт самолета Ту-134

В рамках испытаний нового пассажирского реактивного лайнера 29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета Ту-134. Впоследствии он успешно прошел сертификацию и поступил в серийное производство.
Опытный образец нового лайнера создавался в легендарном ОКБ «Туполев» на базе тоже недавно поступившего на тот момент в серию Ту-124.
Сначала он получил наименование Ту-124А. За длинный и узкий фюзеляж и специфический свистящий звук двигателей его неофициально прозвали «Свистком», а за необычный и изысканный дизайн – «стилягой».
Его основной особенностью стало нестандартное расположение двигателей – не на крыльях, а в хвостовой части. Помимо этого, он выделялся более высоким уровнем комфортности, чем его предшественники – Ту-104 и Ту-124, что было одним из условий, поставленных разработчикам лично главой государства Никитой Хрущевым.
Рождение лайнера
Собственно, родоначальником всей этой серии советских пассажирских самолетов стал бомбардировщик Ту-16, именно на его основе создавался Ту-104.
А вот «крестным отцом» Ту-134 можно назвать французский лайнер SE 210 Caravelle. Совершив на нем полет в качестве пассажира в 1960 году, Хрущев высоко оценил комфортность самолета и поставил советским конструкторам задачу достичь не менее высокого результата. Его сильно впечатлил низкий уровень шума в салоне, особенно в сравнении с советским Ту-104, на котором лидер нашей страны прибыл во Францию. Именно «Каравелла» натолкнула наших разработчиков на идею размещения двигателей в хвостовой части, как на «французе».
Собственно, на решения такой задачи по созданию внутримагистрального пассажирского самолета повышенной комфортности потребовалось всего лишь три года.
Новую машину начали разрабатывать в КБ Андрея Туполева с начала 60-х годов прошлого столетия. Не все проходило гладко. Разработчики долго искали конструкцию, соответствующую заданным техническим характеристикам и пожеланиям высших руководителей страны.
К тому моменту в СССР не было самолета, пригодного для перевозки пассажиров между регионами страны. Для этих целей использовался Ил-14. Это превосходный самолет, но у него был существенный недостаток – малая вместимость. Он был способен брать на борт всего лишь 36 пассажиров. А Ту-104 больше годился для международных авиарейсов – для внутренних линий он был великоват.
Промежуточным вариантом перед появлением Ту-134 (он же – Ту-124А) стал Ту-124, способный поднимать на борт 56 человек.
В итоге к 1963 году советские инженеры создали первый опытный образец нового 76-местного Ту-124А. Тогда же 29 июля, и состоялся дебют «Свистка» – его первый испытательный полет. Машиной управлял высокопрофессиональный экипаж под командованием Героя Советского Союза, летчика-испытателя А. Калины.
Уже после этого полета в тот же год потерпел аварию новейший британский самолет BAC 111, имеющий такое же расположение двигателей. Советские инженеры учли этот печальный опыт и внесли необходимые изменения в конструкцию. На новом лайнере решили увеличить площадь горизонтального оперения и установили более мощную силовую установку.
Судьба самолета
Ту-134 считается одним из самых удачных образцов отечественного гражданского самолетостроения, хотя впоследствии его высоко оценили и военные. И хотя он уже не используется для перевозки пассажиров, его до сих пор эксплуатирует Министерство обороны России.
По количеству выпущенных машин и степени популярности он по праву занимает первое место среди всех самолетов советской и российской гражданской авиации.
В его задачи входило обслуживание внутренних рейсов, в основном соединяющих областные, краевые и республиканские центры страны, то есть на маршрутах малой и средней дальности. Самолет способен перевозить до 76 пассажиров.
Серийным выпуском лайнера занимался Харьковский авиационный завод. Самолет поступил в производство в 1966 году и был снят с него уже в 1984 году. Уже в 1967 году первые Ту-134 стали эксплуатировать на внутренних маршрутах, а еще через год стали поставляться за рубеж. Для этого он прошел в Польше сертификацию на соответствие британским стандартам, которые тогда признавались как международные. В итоге он начал поставляться в Восточную Германию, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Вьетнам и ряд других государств, в основном социалистических и развивающихся.
Почти за два десятилетия было выпущено 852 самолета Ту-134 различных модификаций. Его даже использовали в качестве летающей лаборатории для испытаний различного авиационного и космического оборудования. Также пользовалась успехом VIP-версия Ту-134.
Лайнер продолжали эксплуатировать российские авиакомпании на внутренних рейсах. С 2013 года их постепенно начали выводить из эксплуатации. А последний рейс Ту-134 с пассажирами на борту состоялся в 2019 году. К тому времени он уже был не в состоянии конкурировать со своими более современными «коллегами».