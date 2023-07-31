Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО

«Возьми, убоже, что нам негоже» – нюансы поставок вооружений на Украину

Даже истребители F-16 Block 70/72 ВСУ, скорее всего, не получат, не говоря уже о чём-то более современном

Зуд нетерпения: Украина как полигон для США и других стран НАТО

Сомнительно, что такие пейзажи радуют взор акционеров западных оборонных концернов

Противостояние экзистенциальной угрозе



По результатам применения в зоне СВО, можно сказать, что «Ланцет» и «Герань-2» стали всемирными амбассадорами БПЛА-камикадзе.



ЗАК Skynex компании Rheinmetall



Лазерный комплекс ПВО DE M-SHORAD

Выводы