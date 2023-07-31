Лазерные комплексы ПВО DE M-SHORAD на Украине. Решатся ли США на полевые испытания новейших вооружений в зоне СВО

«В апреле 2023 года на полигоне Юма в штате Аризона состоялись испытания лазерного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) DE M-SHORAD (Direct Energy Maneuver SHOrt RAnge Air Defense – Маневренное энергетическое оружие ближней противовоздушной обороны) мощностью 50 кВт компании Raytheon на шасси колесного бронетранспортера (БТР) Stryker (базовый комплекс ПВО SHORAD вооружен 30-мм автоматической пушкой и зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) Stinger).
На начало 2023 года было изготовлено четыре прототипа DE M-SHORAD для комплектования одного стандартного взвода, для получения начального опыта эксплуатации такого оружия. В 2024 году компания Raytheon должна передать армии США ещё четыре комплекса DE M-SHORAD для отработки взаимодействия лазерных и традиционных комплексов ПВО. Начало серийного производства ожидается в 2025 году».
«Возьми, убоже, что нам негоже» – нюансы поставок вооружений на Украину
С самого начала Российской специальной военной операции (СВО) страны Запада стали активно накачивать Украину различным оружием. Чем дольше затягивалась СВО, тем всё более современные и эффективные комплексы вооружений поставлялись вооружённым силам Украины (ВСУ).
После того, как страны Запада выгребли по всему миру всё советское вооружение, до которого они смогли дотянуться, начались поставки современных американских и европейских зенитно-ракетных комплексов, основных боевых танков, высокоточного оружия большой дальности, практически решённым можно считать вопрос поставки тактических боевых самолётов.
На текущий момент страны Запада в основном поставляют Украине хоть и современное, но немного устаревшее вооружение. Их мотивы вполне понятны – с одной стороны, новейшие вооружения крайне дороги, их и собственным вооружённым силам (ВС) не хватает, с другой стороны, существует риск их попадания к противнику и раскрытия некоторых критических конструктивных особенностей и тактико-технических характеристик – совсем недавно Великобритании крайне не понравилось попадание в руки Российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) упавшей и не сдетонировавшей, достаточно хорошо сохранившейся крылатой ракеты (КР) Storm Shadow.
Кроме того, гибель на поле боя новейших вооружений чревата серьёзными репутационными потерями, падением котировок акций оборонных концернов, внеплановыми советами акционеров и отставками высокопоставленных руководителей. Поэтому, не F-35, а F-16, причём не последней модификации. Если вообще дадут после такого «контрнаступа».
Даже истребители F-16 Block 70/72 ВСУ, скорее всего, не получат, не говоря уже о чём-то более современном
Впрочем, есть один нюанс, который должен серьёзно влиять на заинтересованность ОПК и ВС ведущих стран мира в части поставок на Украину не только новейших, но и перспективных комплексов вооружений, ведь сейчас Украина – это уникальный полигон, равного которому не было со времён Второй мировой войны.
Зуд нетерпения: Украина как полигон для США и других стран НАТО
Именно на Украине сейчас вырисовываются контуры того, как могут выглядеть боевые действия, ведущиеся мотивированными противниками, вооружённые силы которых оснащены современным оружием и боевой техникой, разумеется, с привязкой к сопоставимому театру военных действий (ТВД).
Для подготовки к грядущим войнам ВС США и НАТО может быть крайне любопытно, как поведёт себя тот или иной комплекс вооружений в реальном противостоянии столь же современным вооружениям и военной технике Российской Федерации.
По каким критериям будут отбираться перспективные комплексы вооружений, которые потенциально могут попасть на Украину?
Можно выделить несколько критериев, выполнение которых позволит ВС США и других стран НАТО рассмотреть возможность поставки того или иного комплекса на Украину.
В первую очередь он не должен попасть в руки ОПК и ВС РФ. Имеется в виду как сам комплекс вооружений, так и его боеприпасы. Это означает, что сразу исключаются новейшие боевые самолёты и вертолёты, различные гиперзвуковые ракеты, сверхсовременные танки и артиллерийские системы, которым необходимо приближаться к линии фронта для участия в боевых действиях.
Его присутствие и боевая работа должны быть достаточно скрытными для того, чтобы в случае неудачного применения или уничтожения он не стал причиной срыва контракта на разработку и поставку в своей стране – такие жертвы никому не нужны. К примеру, взять хотя бы тот же ЗРК Patriot, вроде бы один комплекс и уничтожен ВС РФ, но никаких доказательств этого у нас нет, при этом фотоизображений сгоревших ОБТ Leopard 2 в сети предостаточно.
Сомнительно, что такие пейзажи радуют взор акционеров западных оборонных концернов
Исходя из вышеизложенного, можно понять, каким критериям должны удовлетворять комплексы перспективных вооружений, которые потенциально могут проходить испытания в степях Украины:
– они должны размещаться в тылу, скорее всего, по правую сторону Днепра, подальше от линии фронта, а также от государственных границ России и Белоруссии;
– применяемые ими боеприпасы также не должны пересекать указанные линии и даже приближаться к ним;
– они должны быть относительно компактными, легко маскируемыми, в том числе под существующие образцы вооружений.
Ну и, разумеется, украинцев к ним не подпустят даже близко – эксплуатацию и боевую работу будут осуществлять только специалисты стран Запада. Обеспечение безопасности испытываемых комплексов будут обеспечивать силы специальных операций (ССО) и частных военных компаний (ЧВК) стран Запада.
Появление каких перспективных комплексов вооружений на Украине может быть наиболее интересно с военной точки зрения для США и других стран НАТО?
Противостояние экзистенциальной угрозе
Война на Украине наглядно продемонстрировала значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также показала, какие именно типы БПЛА наиболее эффективны и как они могут применяться. Можно не сомневаться, что выводы будут сделаны, и сейчас в конструкторских бюро ведущих стран мира активно ведутся работы, как по созданию перспективных БПЛА, так и по разработке средств для противодействия им.
Вряд ли Украине поставят какие-то новейшие сверхсекретные экспериментальные БПЛА, способные изменить расклад сил на поле боя, даже если таковые у США и стран Европы имеются, поскольку это противоречит критерию непопадания новейших разработок в руки противника. А вот со средствами противодействия БПЛА всё иначе.
Инфраструктуре Украины и ВСУ очень сильно достаётся от российских тактических БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» и стратегических БПЛА-камикадзе типа «Герань-2». Первые беспощадно выводят из строя наземную технику, а вторые превращают в руины объекты в тылу врага.
Судя по информации, публикуемой в открытых источниках, строительство новых производственных мощностей позволит выйти на объёмы выпуска указанных БПЛА, если не в миллионы, то в сотни тысяч единиц в год. Против такого количества БПЛА-камикадзе не выстоит никакая система ПВО, более того, даже её эффективная работа сама по себе будет являться убыточной и наносить значительный финансовый ущерб тому, кого она защищает.
По результатам применения в зоне СВО, можно сказать, что «Ланцет» и «Герань-2» стали всемирными амбассадорами БПЛА-камикадзе.
К примеру, судя по информации из открытых источников, БПЛА-камикадзе «Герань-2» стали атаковать с большой высоты, где они недосягаемы для стрелкового оружия, зенитных артиллерийских комплексов (ЗАК) и переносных ЗРК (ПЗРК), а стоимость ЗУР, запускаемых ЗРК большой и средней дальности, может на несколько порядков превышать стоимость самого атакующего БПЛА-камикадзе.
Таким образом, Украине, а главное – США, нужны высокоэффективные средства для борьбы с этой угрозой. С учётом ранее озвученных критериев в качестве таковых могут быть рассмотрены:
– лазерные комплексы ПВО;
– ЗАК, работающие по цели снарядами с дистанционным подрывом на траектории;
– средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Тематика средств РЭБ обычно достаточно сильно закрыта, кроме того, перспективные комплексы РЭБ могут быть замаскированы под существующие. Таким образом, догадаться о появлении на Украине новейших средств РЭБ можно будет только по косвенному признаку – значительному снижению точности попаданий БПЛА-камикадзе.
Из ЗАК, способных применять снаряды с дистанционным подрывом на траектории, можно выделить немецкий комплекс Skynex компании Rheinmetall. Его 35-мм автоматическая пушка в сочетании со снарядами Ahead с дистанционным подрывом на траектории должна быть исключительно эффективна против малых БПЛА.
Впрочем, и здесь есть несколько нюансов. Во-первых, стоимость снарядов Ahead составляет 4 тыс. долларов за штуку, то есть очередь из 3–5 снарядов обойдётся в 12–20 тыс. долларов США. Конечно, это дешевле, чем ЗУР, но вполне может быть сравнимо по стоимости с поражаемыми БПЛА.
ЗАК Skynex компании Rheinmetall
Кроме того, если против БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» снаряды Ahead с высокой вероятностью будут эффективны, то как они поведут себя при обстреле достаточно крупной «Герани» – большой вопрос. Не исключено, что снарядов потребуется не 3–5, а 10–20, что приведёт к соответствующему увеличению стоимости поражения цели, вплоть до «точки нерентабельности», иными словами, когда критерий «стоимость-эффективность» вновь не начнёт работать на атакующего.
Самое интересное, что ЗАК Skynex, предположительно, уже поставлены на Украину, однако сведения об их эффективной работе отсутствуют. Это означает, что-либо их на Украине всё-таки нет, либо результаты эксплуатации ЗАК Skynex и снарядов Ahead в реальных условиях оказались не такими впечатляющими, как в ходе испытаний на полигонах.
Ну и наконец, лазерные комплексы ПВО – потенциально они способны произвести революцию в вооружённых силах, оказать значительное влияние на облик перспективных вооружений и поля боя в целом, в том числе привести к практически полному «вымиранию» отдельных видов вооружений. Впрочем, многие до сих пор относятся к этому типу вооружений скептически – скорее всего, этому способствуют завышенные ожидания на заре появления этого типа вооружений, а также ряд устоявшихся мифов.
Упомянутый в начале статьи лазерный комплекс ПВО DE M-SHORAD – это лишь первая ласточка, начальный этап развития данного оружия в современном облике. Исходя из результатов его реальной эксплуатации, можно будет во многом судить о возможностях и путях развития лазерного оружия, а это значит, что искушение испытать его в боевых условиях у ВС США может быть очень велико, тем более что при базировании где-нибудь в районе Киева он будет практически не досягаем для ВС РФ, разве что случайно. Даже на передовой он может попробовать поохотиться на «Ланцеты», пользуясь своим визуальным сходством с БТР Stryker, от которого комплекс ПВО DE M-SHORAD позаимствовал шасси.
Лазерный комплекс ПВО DE M-SHORAD
Выводы
То, что Украина превратится, то есть уже превратилась, в полигон для испытания новейших вооружений – это не подлежит сомнению.
Появятся ли на Украине перспективные, экспериментальные комплексы вооружений?
Скорее всего, да, не исключено, что они уже там присутствуют, разумеется, в единичных экземплярах и под управлением военных и специалистов стран Запада.
Появится ли на Украине упомянутый в статье лазерный комплекс ПВО DE M-SHORAD?
Время покажет – в 2024 году лазерный комплекс ПВО DE M-SHORAD должен проходить испытания в части совместного применения с традиционными комплексами ПВО – ЗРК и ЗАК. Характерно, что одним из комплексов ПВО, программно-совместимых с лазерным комплексом ПВО DE M-SHORAD, является ЗРК NASAMS, а, как известно, эти ЗРК поставлялись и ещё будут поставляться странами Запада на Украину.
Так что не исключено, что уже в 2024 году один или несколько лазерных комплексов ПВО DE M-SHORAD окажутся на Украине и будут применяться против российских БПЛА-камикадзе, а также иных средств воздушного нападения ВС РФ.