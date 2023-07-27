Обошлись без США: в Турции началась модернизация истребителей F-16 собственными силами

ВВС Турции располагают в общей сложности 270 самолетами F-16C/D модификаций Block 30/40/50. Долгие годы Анкара добивалась от Вашингтона передачи пакетов вооружения, оборудования и ПО для их модернизации. Однако в итоге смогла обойтись без технологической помощи со стороны США, сделав ставку на собственную оборонку.Как сообщается в издании Anadolu, 26 июля был заключен контракт, предусматривающий модернизацию турецких F-16 силами национальной компании TAI. На первоначальном этапе работы затронут 35 истребителей модификации Block-30; их передача ВВС после улучшения ожидается в 2025-2027 годы. Данные самолеты получат новый бортовой компьютер, новую связь, авионику, дисплеи и индикаторы, ИНС, национальную системы идентификации «свой-чужой», средства ослепления [боеголовок ракет], интегрированные в шлем системы прицеливания.Более существенные изменения будут внесены в Block-40/50, поставка которых в ВВС после обновления запланирована на 2028-2030 годы. Самолеты будут оснащены национальным ПО и оборудованием, в том числе РЛС ÖZGÜR Suiti с АФАР и собственными боеприпасами.Истребитель F-16С/D был представлен в 1984 году в первоначальной версии Block 25 и с тех пор проходил целый ряд модернизаций, чтобы соответствовать современному полю боя. Анкара также намерена идти в ногу со временем, укрепляя ВВС страны на фоне общего роста международной напряженности.