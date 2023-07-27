«Теперь мы независимы от российских технологий»: в Минобороны Чехии оценили перевооружение на вертолеты AH-1Z Viper

26 июля на 22-ю авиабазу ВВС Чехии прибыли первые два американских ударных вертолета AH-1Z Viper. К середине сентября данное подразделение получит еще 4 машины – два Viper и два многоцелевых UH-1Y Venom.
Поставка первых американских вертолетов – это знаменательный момент в деле модернизации вооруженных сил, он переводит вертолетную авиацию в 21 век. Теперь мы независимы от российских технологий и переходим на современную западную платформу
- дала свою оценку «заморскому чудо-оружию» министр обороны Яна Чернохова.
Всего США должны поставить в Чехию по коммерческому контракту 8 UH-1Y и 4 AH-1Z. Еще 8 вертолетов данных типов передаются Вашингтоном бесплатно в качестве «награды за военную помощь Украине». В итоге Прага обзаведется 10 UH-1Y и 10 AH-1Z.
Ударные Viper и многоцелевые Venom отличаются [от российских вертолетов] огневой мощью, системой самозащиты, скрытой связью и способностью выживать на поле боя. По сравнению с российскими Ми-24 [которые были переданы Прагой ВСУ] данные машины также несравненно проще в обслуживании
- утверждается в чешском издании CZDefence.
Как поясняют в командовании, в чешских войсках Viper будут отвечать за поражение целей с воздуха, а Venom самостоятельно или во взаимодействии с Viper обеспечат огневую поддержку и логистику.