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«Теперь мы независимы от российских технологий»: в Минобороны Чехии оценили перевооружение на вертолеты AH-1Z Viper

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«Теперь мы независимы от российских технологий»: в Минобороны Чехии оценили перевооружение на вертолеты AH-1Z Viper

26 июля на 22-ю авиабазу ВВС Чехии прибыли первые два американских ударных вертолета AH-1Z Viper. К середине сентября данное подразделение получит еще 4 машины – два Viper и два многоцелевых UH-1Y Venom.


Поставка первых американских вертолетов – это знаменательный момент в деле модернизации вооруженных сил, он переводит вертолетную авиацию в 21 век. Теперь мы независимы от российских технологий и переходим на современную западную платформу

- дала свою оценку «заморскому чудо-оружию» министр обороны Яна Чернохова.

Всего США должны поставить в Чехию по коммерческому контракту 8 UH-1Y и 4 AH-1Z. Еще 8 вертолетов данных типов передаются Вашингтоном бесплатно в качестве «награды за военную помощь Украине». В итоге Прага обзаведется 10 UH-1Y и 10 AH-1Z.

Ударные Viper и многоцелевые Venom отличаются [от российских вертолетов] огневой мощью, системой самозащиты, скрытой связью и способностью выживать на поле боя. По сравнению с российскими Ми-24 [которые были переданы Прагой ВСУ] данные машины также несравненно проще в обслуживании

- утверждается в чешском издании CZDefence.

Как поясняют в командовании, в чешских войсках Viper будут отвечать за поражение целей с воздуха, а Venom самостоятельно или во взаимодействии с Viper обеспечат огневую поддержку и логистику.

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24 комментария
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  1. avianic
    avianic Сегодня, 21:19
    +6
    Ударные Viper и многоцелевые Venom отличаются [от российских вертолетов] огневой мощью, системой самозащиты, скрытой связью и способностью быть быстро сбиты
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:19
      +4
      Ударные Viper и многоцелевые Venom отличаются [от российских вертолетов] огневой мощью, системой самозащиты, скрытой связью и способностью выживать на поле боя... также несравненно проще в обслуживании

      Ага, всё так yes но, это пока они стоят в защищённых ангарах с выключенными двигателями, в странах не ведущих напрямую боевые действия с Россией.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:38
        +2
        Цитата: Теренин
        Ударные Viper и многоцелевые Venom

        Похоже winked намечается создание новых сект Viper и Venom, по аналогу сект "святого Джавелина и Байрактара "
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 23:02
      0
      Мадемуазель Яна сравнивала цифры на эксплуатационные расходы?
      Первое, что нашел.

      Счетная палата США раскрыла стоимость эксплуатации боевой авиации
      22 ноября 2022

  2. al3x
    al3x Сегодня, 21:23
    +8
    Поздравляю, чО ещё сказать, были зависимы от российских вертолётов, теперь будете зависить от самых демократичных американских. Ладно бы свой построили с нуля от и до, было б чем гордиться, а тут просто встали в удобную для хозяина позу laughing хотя, опять же америкосы нас по всем пунктам вышибли с европейского рынка, это их победа, нужно признать и сделали это почти моментально.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 21:54
      +3
      Да вы батенька ангел просто, раз время эпохами меряете и 20 лет постепенного наращивания доминирования матрасов на еврорынке для вас "моментально"
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:20
        0
        Каюсь, есть такой грешок, а ангелы погрешимы не бывают. События последних пары лет имел в виду. Дожали всех и заставили окончательно избавиться от советского/российского практически всего. Плюсанул)
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 22:21
          +2
          От европейского они тоже радостно избавляются
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:27
    +3
    По сравнению с российскими Ми-24

    Ми-24 Крокодил супермашина, но первый полёт: 19 сентября ‎1969 года. С Ка-52 скромно сравнивать не стали.

    данные машины также несравненно проще в обслуживании

    Враньё уровня доктора Геббельса.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:18
      -1
      Не ну если американцы откроют сервис-центр в Чехии то для чехов ремонт будет проще. Просто они за это последние штаны продадут, но об этом не будем
    2. TRex
      TRex Сегодня, 22:55
      +1
      Кстати, про Геббельса.... Я читал его благодарственное письмо рабочим то ли Татры, то ли Шкоды за трудовые подвиги по ремонту "Тигров" и "Пантер" от 1944 года. Эта нация показала, что армия ей по большому счету не нужна. Гораздо приятнее пить пиво, кушать сардельки и вовремя прогибаться под текущую ситуацию. С удовольствием перечитываю Ярослава Гашека - как их пердолили то немцы, то австрияки....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 23:07
        0
        Цитата: TRex
        Кстати, про Геббельса....

        Да и в незалежной, идея таже.,..
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:36
    +2
    Вертолет Viper, по сравнением с крокодилом или его модернизированной версии Ми- 35, не говоря о Ка- 52, просто ничего. Ушли от зависимости от РФ, пришли к более затратной зависимости от США и чему радуются- эти «пиво с кнедликами»? Да забыл, там еще и женщины присутствуют. А, кичились, что строили немцам во время Второй Мировой войны танки.(((
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 21:47
      -1
      крайние модификации вайпера, вполне равны Ми 35, и кстати вайпер вполне достойная машина прошедшая не одну войну, собсно как и Крокодил, не зря морпехи ФША наотрез отказались от апачей, и оставили Вайперы
  5. JD1979
    JD1979 Сегодня, 21:39
    -3
    Ну да, в целом АН-1 машинка неплохая, с современным БРЭО, нормальными ракетами и неплохой пушкой. Как ударник лучше Ми-24, но за такие плюшки продавец потребует много, и не только деньгами.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:58
    +4
    Независимы от России, а зависимы от США... Это конечно "огромный шаг" к полностью "независимой" Чехии. wassat
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 22:04
      +3
      Цитата: Лешак
      а зависимы от США... Это конечно "огромный шаг" к полностью "независимой" Чехии
      Независимой от своего мнения, потому что оно никому не интересно.
      Искренне не понимаю радости чешки: если бы перешли на свое, это понятно. Но когда залезли в опу амерам - чему радуются…
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:39
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        Но когда залезли в опу амерам - чему радуются…

        Если-бы понимали, то не радовались.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:19
    +1
    Осподя... какие же они популизм. Неужели самим не противно так откровенно вылизывать амерам пятую точку.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:22
    +1
    А мне вот интересно - а в СВО вертолеты вообще используют ракетно-пушечное вооружение? А то по наблюдениям это уже как балласт, возят с собой и не используют
    1. al3x
      al3x Сегодня, 22:35
      0
      Да вроде используют, были ролики, как пускают управляемые "из засады" и неуправляемые с кабрирования. Может где-то даже из пушки шмаляли request
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:25
    +1
    Как ехать по ж/д с награбленным из Сибири в свою Пражнину во время Гражданской Войны - то "мы до дому...".
    Как вооружение и оружие клепать и наклепывать для Франко, Муссолини и Гитлера - так просто заводики и работние.
    Как в ОВД - так "на страже границ социалистического мира".
    Ну теперь то хоть оковы русские скинули. Теперь Прага расправит крылья. Если не подрежут.
  10. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 22:57
    +1
    Вертолеты сша имеют ракеты по пртнципу выстрелил-и забыл. Российские ракеты надо пальцем на кнопке держать и не двигаться. Как на многочисленных видео: есть! попадание, разворот! Это действительно как 20 и 21 век
    1. Алексей777
      Алексей777 Сегодня, 23:07
      0
      Оно конечно так. Но наведение по лазерному лучу менее подверженно противодействию рэб.