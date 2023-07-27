«Теперь мы независимы от российских технологий»: в Минобороны Чехии оценили перевооружение на вертолеты AH-1Z Viper

Поставка первых американских вертолетов – это знаменательный момент в деле модернизации вооруженных сил, он переводит вертолетную авиацию в 21 век. Теперь мы независимы от российских технологий и переходим на современную западную платформу

Ударные Viper и многоцелевые Venom отличаются [от российских вертолетов] огневой мощью, системой самозащиты, скрытой связью и способностью выживать на поле боя. По сравнению с российскими Ми-24 [которые были переданы Прагой ВСУ] данные машины также несравненно проще в обслуживании