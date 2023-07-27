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Еврокомиссия отказала Украине в предоставлении финансовых средств для вывоза сельхозпродукции

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Еврокомиссия отказала Украине в предоставлении финансовых средств для вывоза сельхозпродукции

Стало известно об обращении, которое киевский режим направил в Еврокомиссию в связи с завершением срока действия так называемой зерновой сделки. Украинская сторона заявила, что хотела бы получить от Евросоюза финансовую компенсацию за то, что теперь ей приходится вывозить сельскохозяйственную продукцию «альтернативными маршрутами».

Письмо направили представители украинского министерства аграрной политики, заявив, что Украине «теперь приходится нести дополнительные расходы в связи с тем, что черноморские порты страны заблокированы».

Украинское ведомство попросило у Еврокомиссии выделения дополнительных 30-40 долларов за каждую тонну сельхозпродукции. При этом сухопутный маршрут вывоза зерна через ЕС на Украине громко называют «полосой солидарности». Среди просьб Минсельхоза Украины – «расширение полосы солидарности для вывоза дополнительных 1,5 млн тонн сельхозпродукции в месяц – в Германию, Нидерланды, порты Адриатического и Балтийского морей.

Однако много букв в украинском письме столкнулись с сухим ответом евробюрократов. В Еврокомиссии ответили Киеву отказом на его просьбу, заявив, что «Евросоюз не имеет дополнительного финансирования, а также плана финансовой и логистической поддержки украинского аграрного экспорта».

Отмечено, что всё это могло бы быть, если поменять бюджет ЕС, что сделать в ближайшие месяцы просто невозможно.

Дополнительно отмечено, что нет никаких решений по страхованию транспорта для перевозки украинского зерна.

Такие ответы, мягко говоря, не воодушевляют Киев, который хотел получить за экспорт 3 млн тонн сельхозпродукции до конца сентября дополнительно до 120 млн долларов от «европейских союзников».
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:11
    +4
    Вот это ткнули,так ткнули. Это позор какой то (С)
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:16
      0
      Да проглотят и это и продолжат идти в фарватере западных указаний. Даже слов нет ... fool
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:05
      0
      Украинское ведомство попросило у Еврокомиссии выделения дополнительных 30-40 долларов за каждую тонну сельхозпродукции.

      Интересно, а на антикоррупционный кукан за это натянуть нельзя?
      Явно откатами попахивает.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 22:51
        0
        Сейчас подключат США, которые попросят гЕйропу пойти навстречу и поддержать демократию.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:11
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вот это ткнули,так ткнули. Это позор какой то (С)

      Какой там позор, обычное явление.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:13
    +1
    Дело не в ухрах.
    Закат европы. Рост азии.
    Деньги уже гномам надо перекладвапть в др корзины.
    Политики брюзжать будут еще лет 5-10
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:14
    +3
    С ЕС всё ясно, а вот может ли правительство РФ выделить дополнительные ср-ва МО РФ, дабы можно было раздолбать мосты и туннели, окончательно перекрыть пути вывоза зерна и тем самым сэкономить бывшей Украине расходы на его вывоз ?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:12
      0
      Цитата: Румaтa
      может ли правительство РФ выделить дополнительные ср-ва МО РФ, дабы можно было раздолбать мосты и туннели, окончательно перекрыть пути вывоза зерна и тем самым сэкономить бывшей Украине расходы на его вывоз ?

      Вот когда вывезет бесплатно зерно голодающей Африке тогда и подумает пустить ли полученные доходы(!) на уничтожение инфраструктуры западной Украины.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:25
      0
      Зачем раздалбывать? Я бы предложил им коридор до какого-нибудь крымского порта, с передачей в качестве заложников детей украинских депутатов. Пусть за скромное вознаграждение продают свое зерно через наши порты, ну а заложники чтоб не шалили
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:17
    +2
    Если правильно понимаю, то власти Украины хотели своё дешёвое зерно отправлять в Европу, подрывая экономику местных фермеров, и получать возмещение за логистику. Так?
    Это как то совсем по-хамски получается.
    Вы у нас купИте товар, на ваших фермеров нам всё равно, и не забудьте заплатить за доставку.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:24
      +2
      Цитата: Fangaro
      Если правильно понимаю, то власти Украины хотели своё дешёвое зерно отправлять в Европу, подрывая экономику местных фермеров, и получать возмещение за логистику. Так?

      Нет и еще раз нет. Зерно это ширма, нужна "зерновая сделка, чтобы морем ввозить на Украину вооружение. Для "береговых" людей это не понять, но для моряков (не военных), особенно тех кто работает под флагом, это прекрасно понятно. Мы прекрасно знаем, как обходить положения и морские законы, нас этому учили. Я вам приведу сотню примеров, как обмануть все, так называемые "власти".

      Хотя я был простым нач. РТС, но видел всё, да и было это не сегодня.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:53
    0
    Бизнес- ничего личного! Пока экономика пляшет - военные действия будут идти, как перестаёт плясать, сразу всё сворачивается
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:21
    0
    Что с деньгами проблемы начались?
    Ну не всё коту масленница.