Еврокомиссия отказала Украине в предоставлении финансовых средств для вывоза сельхозпродукции

Стало известно об обращении, которое киевский режим направил в Еврокомиссию в связи с завершением срока действия так называемой зерновой сделки. Украинская сторона заявила, что хотела бы получить от Евросоюза финансовую компенсацию за то, что теперь ей приходится вывозить сельскохозяйственную продукцию «альтернативными маршрутами».Письмо направили представители украинского министерства аграрной политики, заявив, что Украине «теперь приходится нести дополнительные расходы в связи с тем, что черноморские порты страны заблокированы».Украинское ведомство попросило у Еврокомиссии выделения дополнительных 30-40 долларов за каждую тонну сельхозпродукции. При этом сухопутный маршрут вывоза зерна через ЕС на Украине громко называют «полосой солидарности». Среди просьб Минсельхоза Украины – «расширение полосы солидарности для вывоза дополнительных 1,5 млн тонн сельхозпродукции в месяц – в Германию, Нидерланды, порты Адриатического и Балтийского морей.Однако много букв в украинском письме столкнулись с сухим ответом евробюрократов. В Еврокомиссии ответили Киеву отказом на его просьбу, заявив, что «Евросоюз не имеет дополнительного финансирования, а также плана финансовой и логистической поддержки украинского аграрного экспорта».Отмечено, что всё это могло бы быть, если поменять бюджет ЕС, что сделать в ближайшие месяцы просто невозможно.Дополнительно отмечено, что нет никаких решений по страхованию транспорта для перевозки украинского зерна.Такие ответы, мягко говоря, не воодушевляют Киев, который хотел получить за экспорт 3 млн тонн сельхозпродукции до конца сентября дополнительно до 120 млн долларов от «европейских союзников».