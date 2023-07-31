Военное обозрение
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Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»

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Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»



Зверинец ЦИПСО


России несравненно тяжелее, чем Украине, в информационной войне. Противник закрутил гайки с самого начала спецоперации, и сейчас даже за видео ударов российских ракет там можно схлопотать реальный срок. Надо отдать должное, Telegram-пространство Украины очень организованное. Сказано засыпать россиян дезинформацией – администраторы каналов дружно берут под козырек. Чего здесь больше – страха перед СБУ или боязни проиграть России? Вопрос риторический, и ответы на него мы получим не скоро.

Условно вражеские ресурсы можно разделить на несколько типов. Дабы избежать их рекламирования, конкретных примеров будем избегать.

Итак, первые – это антироссийские информационные каналы, не опускающиеся до каннибализма и смакования садистских подробностей. Некоторые до сих пор выходят на русском языке, однозначно намекая на целевую публику из России и новых регионов.

У таких обычно широкий диапазон новостей. Могут пост кинуть про ситуацию в Нигере вслед за информацией об очередной «зраде» на фронте. Обычно взывают к международному гуманитарному праву, не выделяя особенно негатив ни у своих, ни у противника. Провокации и дезинформацию у таких особенно тяжело отыскать. Бурно заливают каналы иностранной аналитикой, нередко с критикой ВСУ и самого Зеленского.

Второй тип украинских источников – это бывшие «интеллектуалы», занимавшие до спецоперации нейтральную позицию. Обычно ведут технические или исторические каналы, либо просто узкоспециализированные. Несмотря на годный в общем контент, читать смешно. Уважаемый когда-то автор тужится, выдавливая их себя пропаганду, от которой самого тошнит. Надеемся, что тошнит.


Третий тип «Телеграм»-каналов – ярые националисты, собирающие гривны на очередной пикап для ВСУ. Публикуют сводки с фронтов, видео и фото боевых столкновений, нередко заимствуя информацию из российских источников. Некоторые даже шантажируют читателей требованиями быстрее закрыть очередной сбор, иначе появится видео с уничтоженной украинской техникой.

И наконец, четвертый тип – это форменные людоеды, собирающие самых подонков из публики на Украине. Типичный контент таких помоёк ограничивается видео сброса гранат с квадрокоптеров, либо глумлением над погибшими россиянами. Например, над родителями девочки, чудом выжившей на Крымском мосту.

В России немало «Телеграм»-каналов, и очень разных, но ни один из них не позволял себе что-то подобное в отношении украинцев. Людоеды с Украины ставят перед собой две цели – поднять боевой дух самого дна националисткого отребья и запугать случайно зашедшего россиянина.

Есть и пятый тип «Телеграм»-каналов, пытающихся искусно маскироваться под российские Z-источники. Грустно и смешно одновременно, но и среди отечественных немало подобных помоек. С упорством, достойным лучшего применения, они продолжают работать на ЦИПСО. Многие осознанно, а некоторые интуитивно желая скорейшего поражения Россия. Но дело сейчас не в них, а во вражеских каналах с многотысячной аудиторией.

К слову, отсутствие сотен тысяч подписчиков не означает, что забегаловка широко известна лишь в узких кругах. Репосты и простая пересылка громкой новости автоматически умножает число получателей контента в 2–3, а то и в десятки раз. Одним из таких стал «Телеграм»-канал «Кремлевская табакерка», ведущий свою историю с начала апреля прошлого года.

«Кремлевская табакерка»


Название в ЦИПСО для своего канала явно подсмотрели у «Кремлевской прачки», которая «копается, стирает, сортирует грязное белье». Получилось в итоге не очень – суд арестовал сразу трех администраторов «Телеграм»-канала по обвинению в вымогательстве.

Контора подозревается в распространенном приеме ведения бизнеса. Сначала раскручивается платформа (у прачки 250 тысяч подписчиков), прикармливаются осведомители, а потом требуют оплатить «блок на негатив» с медийных личностей. То есть деньги в обмен на отсутствие порочащей честь и достоинство публикации.

Самый громкий скандал по этой теме случился в прошлом году с конторой Ксении Собчак – коммерческого директора дивы задержали за вымогательство у «должностного лица Ростеха».

У «Прачки» персоны поменьше – бывшему полковнику ФСБ Михаилу Полякову и по совместительство администраторау канала вменяют вымогательство 40 млн рублей за отказ от распространения негативной информации об IT-компании «Ланит». Как бы то ни было, истину обнаружит суд, а мы вернемся к вражеским каналам.

Итак, «Кремлевская табакерка», которая, как может, мимикрирует под Z-канал.


Только вот работают в ЦИПСО на скорую руку, нередко забываясь. Например, администраторы канала допускают публичное общение на украинском. Например, «в брендбук будемо писати про Херсон?». Затерли, конечно, но скриншоты все помнят, а Интернет хранит надежно.

Ловили «Табакерку» и за более очевидные вещи. Например, за цикл публикацией о скором возвращении команды Пригожина в большую политику, а «Вагнера» в Россию, источник попал на канал «Кладбище фейков». Попытка раскачать Россию не нашла своего отклика, и премиальные ЦИПСО прошли мимо администраторов «Табакерки».


Врага необходимо знать в лицо, поэтому пора раскрыть администратора канала – New Secret (ID – 5245463087). До полноценного «деанона» тут далеко, но позволяет отследить типичную логику работы ЦИПСО.

New Secret сразу после запуска проекта устроил длительную и массовую атаку на чаты общественно-политических каналов. Черный пиар «Кремлевской табакерки» встречался у «Коммерсанта», «Лентача» и других. Кто-то успел вовремя затереть, а у кого-то ссылки в чате висели достаточно долго.

Агрессивный маркетинг позволил каналу оперативно набрать 15 тыс. подписчиков, а с ними и премии от ЦИПСО администраторам. Интересно, что New Secret старательно собирает портрет типичного патриотического «Телеграм»-канала в России. Для мимикрии необходим надежный оригинал. В списке подписок администратора «Табакерки» – @olegtsarov / Олег Царёв, @proofzzz / zлой пруф, @readovkanews / readovka, @romanov_92 / romanov лайт, @ssternenko / sternenko и другие.

«Кремлевская табакерка» – это пример системного подхода противника к информационному воздействию на россиян. Несмотря на то, что спецоперация длится уже второй год, до сих у немалой части граждан так и не выработался иммунитет к вражьей пропаганде.

Успешность ЦИПСО на территории России – это, прежде всего, маркер наличия благодарной публики. Для того чтобы пропаганда врага взошла и расцвела, необходима плодородная почва. И в этом, пожалуй, главная проблема современной России.
Автор:
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15 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:26
    +4
    Сложно, писать комментарий,не подписан,ни на один из тг каналов,которые там существуют.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:39
      +1
      Подписан только на своих родных,коллег,да Сладков+,и ВО.На все остальное-плевать.А причина,затронутая в статье?Так очень просто.Им удалось мобилизовать население на войну с нами.А нам-нет.Нет конечной цели,не будет и победы
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 05:45
    0
    Как же на втором году СВО нам явно не хватает подобного органа воздействия на противника. Добавлю единого органа, который управлял бы и направлял пропаганду на войска и население Украины. И ладно было бы, такой организации у нас не было в начале, но сейчас то можно было бы подсуетится в его создании.
    Почему упустили возможность переманить в эту организацию людей из пресспула того же Пригожина? Там то очень крепкие спецы, очень... Вон как ЧВК Вагнер и лично Пригожина восславили и как они воздействовали на подразделения противника.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:06
      +3
      Согласен: ЦИПСО кругом! Все заполонили. Вы там следуйте рекомендациям автора: проверьте себя на соответствие критериям "не подверженности вражеской пропаганде", проверьте свое окружение- вдруг там агенты ЦИПСО или сочувствующие "кровавому клоуну" притаились.. да и жену проверить не мешает, а вдруг она -хохлушка и тайно сочувствует Украине и кому-то там на Украину якобы родственникам звонит или сообщения отправляет, сообщает секретные сведения, беспилотники наводит или о результатах ударов сообщает или ведёт скрытую пропаганду в семье за Украину. Бдительнее надо быть товарищи, время такое...непростое, Родина в опасности .
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 07:55
      0
      Цитата: svp67
      Как же на втором году СВО нам явно не хватает подобного органа воздействия на противника.

      Само явление "анонимных телеграм-каналов" (с абсолютно нулевыми стандартами работы с информацией, это просто дно, но кто-то же это читает) характерно для среды с определёнными условиями. Оно возникает там, где люди чувствуют острый недостаток информации и имеют низкое доверие к традиционным СМИ, которые им административно предписано потреблять. При этом с пониманием относятся к анонимности, видя, что выбиваться из официоза опасно. Такая среда не может не стать удобным рассадником дезы для всех возможных заинтересованных сторон.

      А что касается попыток устроить воздействие, то они есть. Кто-то же запустил дипфейк с Зеленским, призывающим сложить оружие.
  3. peter mechkaev
    peter mechkaev Сегодня, 06:42
    -3
    Таки Ципс каждый день вбросы делает в Телегу,я уже привык.Хохла сразу видно за любой маской.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:02
    +1
    Таки у нас лет почти 70 пропаганда со времен Хруща--типичная работа западных спецслужб..... Цель ее--посеять уныние и безволие в народе.

    Потоки самой идиотской и отравленной лжи, которая традиционно именуется у нас в России "горькой правдой".
    Типа того, что пусть будет полное дерьмо, лишь бы было горьким. Тогда проглотят,думая,что это - - лекарство.

    Доходит до маразма. laughing Однажды одному ухарю я предложил дефицитную британскую сигарету "State line", так он отказался.
    Сказал, что "не надо привыкать к хорошему".

    Еклмн.. не надо так не надо.... Хочешь курить говно, таки всю жизнь и кури.. Запрета нет...
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:44
    0
    Сам подписан на ТГ каналов. Интересно бывает почитать различные мнения, но на веру ничего не воспринимаю. Средства массовой информации это сильное оружие манипуляцией общественным сознанием. Здесь главное уметь отделить рыбу от костей. Хотя часто ловлю себя на том, что пересказываю чужое мнение.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 08:18
      0
      Цитата: Glock-17
      Интересно бывает почитать различные мнения, но на веру ничего не воспринимаю.

      Это только кажется, что не воспринимаете. Есть множество способов воздействовать на мнение в обход прямого убеждения. Например, если одно и то же сообщение в любом виде повторять много раз, аудитория будет ему доверять просто от частого упоминания, это называется https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_иллюзии_правды К примеру, можно ни разу не привести доказательств, что Зеленский наркоман, но много-много раз повторять это как данность (причём даже не как основную мысль, а, что называется, "в проброс"), и никто через некоторое время даже не вспомнит, а было ли это вообще в самом начале как-то аргументировано. Те, кто этим занимаются, о таких инструментах прекрасно знают.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:46
    +4
    Заела пластинка: ципсо, ципсо... Для меня уже это слово-индикатор, как и "петров и баширов". Если эти слова встречаются в комментарии, умного в нем уже точно ничего не будет.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    0
    Сами виноваты: ЦИПСО должно быть признано преступной организацией, его сотрудники комбатантами, как военнослужащие Waffen SS и уничтожаться вместе с офисами этой конторы без всякой жалости.
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:30
    +2
    Очень удобно списывать все на ЦИПСО. Никто не сделал больше для дискредитации власти и СВО чем сама власть.
    Украинская пропаганда действенна в первую очередь тем что она понятна и системна.
    Там четкие тезисы понятные всем. От нтелектуала до последнего гопника.
    1. На на напали-мы жертвы агрессии. У нас хотят отнять наше.
    2. Мы не будет вести переговоры пока враг не будет разбит.
    3. Мы используем все методы для победы. Нужно будем взрывать мосты, атаковать БПЛА, жечь оборудование РЖД, взрывать идеологов противника, добиваться ареста правителей противника.
    4. С нами много союзников. Нам непрерывно шлют помощь, а значит мы все делаем правильно. Преступников же не будут поддерживать?
    5. Ну и все это прекрасно ложится на пропаганду предыдущих десятилетий. В том числе и нашу. Про ужостный СССР в котором все пытали, расстреливали и морили голодом.
    А что есть у нас?
    1. Невнятный статус СВО и его цели. (вот только не нужно про деми и дена твердить. Единственный документ где это хоть как то попытались привязать к цифрам и конкретным требованиям. Показали только через год. И то частично.При этом ноя что нас обманули)
    2.30 лет пропаганды против СССР, а потом попытка прикрыться его достижениями.
    3. Постоянные просьбы переговоров.
    4. Непрерывные жалобы что нас обманули. И при этом все равно заключаем соглашения.
    5. Отсутствие внятных союзников.
    6. Торговля с теми кого то объявляем врагами, то уважаемыми партнерами.
    7.Неготовность к боевым действиям всей системы. Бардак с мобилизацией и чудовищная коррупция в тыловых службах.
    8. Присоединение областей до окончания СВО, что вообще противоречит первоначально заявленным целям, и позорное бегство . Причем это бегство отрицалось до последнего момента.
    9. Обман с "Азовцами" и мобилизацией.
    10. Бахвальство до начала СВО и в первые дни. Завышенные ожидания у населения.
    11. Плохое освещение хода боевых действий.
    12. Свободное перемещение высших чиновников противника на линии фронта.
    Вот по этому и бьют пропагандисты противника. Так что нечего на зеркало пинять.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:32
    0
    ЦИПСО на территории России
    Хорошо забытое старое?ЦИПСО кругом,гражданин, будь бдителен враг не дремлет! Обложили нас,обложили..Угу, а может вернемся в прошлое? Вы же уважаемые господа,потешались над шпиономанией в СССР,кидали некие субстанции,ааааа коммунисты создали в стране, особенно перед войной,атмосферу шпиономании и не доверия,выискивали врагов народа, а когда находили,они "ни в чом,ни в чом,не финоваты"(с) были.. А после войны до самого распада,вы же утверждали,что всякие ихние голоса,несли в страну доброе и вечное,правду..А теперь,оба-на,кругом ципсо,шпионы и предатели? И это в стране победившей демократии?Как же так?
  10. Deon59
    Deon59 Сегодня, 08:39
    0
    Подписан на военное обозрение ,раз блокировали ,за что не знаю . Два майора ,те заблокировали тоже не ответили внятно . Ну РИА новости это полное ,там пока почитпт ,пока пропустят . Вопрос к автору ,по вашим критериям руководство России и МО работают на ЦИПСО. Выступления гаранта не смотрю ,это значит я враг. 60 минут ,,Соловьва ни разу не смотрел .Пропоганда в России это на уровне речи свящнослужителей все ,что сказанное верно,потому что это истина .
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:39
    0
    Пугают ципсой, забывая какой вред несёт псевдо(!)патриотическая пропаганда (всё эти лживые чат боты- успокоители) и неправдоподобные отчёты мистера К.