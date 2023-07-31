Спазмы ЦИПСО: маскировка под Z-«Телеграм»

Зверинец ЦИПСО
России несравненно тяжелее, чем Украине, в информационной войне. Противник закрутил гайки с самого начала спецоперации, и сейчас даже за видео ударов российских ракет там можно схлопотать реальный срок. Надо отдать должное, Telegram-пространство Украины очень организованное. Сказано засыпать россиян дезинформацией – администраторы каналов дружно берут под козырек. Чего здесь больше – страха перед СБУ или боязни проиграть России? Вопрос риторический, и ответы на него мы получим не скоро.
Условно вражеские ресурсы можно разделить на несколько типов. Дабы избежать их рекламирования, конкретных примеров будем избегать.
Итак, первые – это антироссийские информационные каналы, не опускающиеся до каннибализма и смакования садистских подробностей. Некоторые до сих пор выходят на русском языке, однозначно намекая на целевую публику из России и новых регионов.
У таких обычно широкий диапазон новостей. Могут пост кинуть про ситуацию в Нигере вслед за информацией об очередной «зраде» на фронте. Обычно взывают к международному гуманитарному праву, не выделяя особенно негатив ни у своих, ни у противника. Провокации и дезинформацию у таких особенно тяжело отыскать. Бурно заливают каналы иностранной аналитикой, нередко с критикой ВСУ и самого Зеленского.
Второй тип украинских источников – это бывшие «интеллектуалы», занимавшие до спецоперации нейтральную позицию. Обычно ведут технические или исторические каналы, либо просто узкоспециализированные. Несмотря на годный в общем контент, читать смешно. Уважаемый когда-то автор тужится, выдавливая их себя пропаганду, от которой самого тошнит. Надеемся, что тошнит.
Третий тип «Телеграм»-каналов – ярые националисты, собирающие гривны на очередной пикап для ВСУ. Публикуют сводки с фронтов, видео и фото боевых столкновений, нередко заимствуя информацию из российских источников. Некоторые даже шантажируют читателей требованиями быстрее закрыть очередной сбор, иначе появится видео с уничтоженной украинской техникой.
И наконец, четвертый тип – это форменные людоеды, собирающие самых подонков из публики на Украине. Типичный контент таких помоёк ограничивается видео сброса гранат с квадрокоптеров, либо глумлением над погибшими россиянами. Например, над родителями девочки, чудом выжившей на Крымском мосту.
В России немало «Телеграм»-каналов, и очень разных, но ни один из них не позволял себе что-то подобное в отношении украинцев. Людоеды с Украины ставят перед собой две цели – поднять боевой дух самого дна националисткого отребья и запугать случайно зашедшего россиянина.
Есть и пятый тип «Телеграм»-каналов, пытающихся искусно маскироваться под российские Z-источники. Грустно и смешно одновременно, но и среди отечественных немало подобных помоек. С упорством, достойным лучшего применения, они продолжают работать на ЦИПСО. Многие осознанно, а некоторые интуитивно желая скорейшего поражения Россия. Но дело сейчас не в них, а во вражеских каналах с многотысячной аудиторией.
К слову, отсутствие сотен тысяч подписчиков не означает, что забегаловка широко известна лишь в узких кругах. Репосты и простая пересылка громкой новости автоматически умножает число получателей контента в 2–3, а то и в десятки раз. Одним из таких стал «Телеграм»-канал «Кремлевская табакерка», ведущий свою историю с начала апреля прошлого года.
«Кремлевская табакерка»
Название в ЦИПСО для своего канала явно подсмотрели у «Кремлевской прачки», которая «копается, стирает, сортирует грязное белье». Получилось в итоге не очень – суд арестовал сразу трех администраторов «Телеграм»-канала по обвинению в вымогательстве.
Контора подозревается в распространенном приеме ведения бизнеса. Сначала раскручивается платформа (у прачки 250 тысяч подписчиков), прикармливаются осведомители, а потом требуют оплатить «блок на негатив» с медийных личностей. То есть деньги в обмен на отсутствие порочащей честь и достоинство публикации.
Самый громкий скандал по этой теме случился в прошлом году с конторой Ксении Собчак – коммерческого директора дивы задержали за вымогательство у «должностного лица Ростеха».
У «Прачки» персоны поменьше – бывшему полковнику ФСБ Михаилу Полякову и по совместительство администраторау канала вменяют вымогательство 40 млн рублей за отказ от распространения негативной информации об IT-компании «Ланит». Как бы то ни было, истину обнаружит суд, а мы вернемся к вражеским каналам.
Итак, «Кремлевская табакерка», которая, как может, мимикрирует под Z-канал.
Только вот работают в ЦИПСО на скорую руку, нередко забываясь. Например, администраторы канала допускают публичное общение на украинском. Например, «в брендбук будемо писати про Херсон?». Затерли, конечно, но скриншоты все помнят, а Интернет хранит надежно.
Ловили «Табакерку» и за более очевидные вещи. Например, за цикл публикацией о скором возвращении команды Пригожина в большую политику, а «Вагнера» в Россию, источник попал на канал «Кладбище фейков». Попытка раскачать Россию не нашла своего отклика, и премиальные ЦИПСО прошли мимо администраторов «Табакерки».
Врага необходимо знать в лицо, поэтому пора раскрыть администратора канала – New Secret (ID – 5245463087). До полноценного «деанона» тут далеко, но позволяет отследить типичную логику работы ЦИПСО.
New Secret сразу после запуска проекта устроил длительную и массовую атаку на чаты общественно-политических каналов. Черный пиар «Кремлевской табакерки» встречался у «Коммерсанта», «Лентача» и других. Кто-то успел вовремя затереть, а у кого-то ссылки в чате висели достаточно долго.
Агрессивный маркетинг позволил каналу оперативно набрать 15 тыс. подписчиков, а с ними и премии от ЦИПСО администраторам. Интересно, что New Secret старательно собирает портрет типичного патриотического «Телеграм»-канала в России. Для мимикрии необходим надежный оригинал. В списке подписок администратора «Табакерки» – @olegtsarov / Олег Царёв, @proofzzz / zлой пруф, @readovkanews / readovka, @romanov_92 / romanov лайт, @ssternenko / sternenko и другие.
«Кремлевская табакерка» – это пример системного подхода противника к информационному воздействию на россиян. Несмотря на то, что спецоперация длится уже второй год, до сих у немалой части граждан так и не выработался иммунитет к вражьей пропаганде.
Успешность ЦИПСО на территории России – это, прежде всего, маркер наличия благодарной публики. Для того чтобы пропаганда врага взошла и расцвела, необходима плодородная почва. И в этом, пожалуй, главная проблема современной России.