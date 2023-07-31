Саммит «Россия – Африка 2023»

Несмотря на беспрецедентное антироссийское давление коллективного американоцентричного Запада на страны африканского континента с момента начала СВО и по сей день включительно, данная инициатива показала свою несостоятельность.
Ни прямые и завуалированные угрозы, ни предложения «откупа» заманчивыми альтернативами при отказе от пророссийского вектора движения не смогли сломить африканского «сопротивления». Факты упрямы: подавляющее большинство стран Африки приняли участие в организованном Москвой саммите «Россия-Африка 2023».
Почему?
Совершенно неоспоримо, что западный лагерь существенно богаче в финансовом плане, чем Россия и, теоретически, способен предоставить африканским странам куда более заманчивые финансово-экономические перспективы. Но, практически полный крах актуальной западной инициативы все же имел место и связан он с исторической памятью черного континента, живой несмотря на большие усилия, прилагаемые старой Европой в последние годы, чтобы нюансировать реалии прошлого: в Африке ясно осознают к каким конечным результатам привело сотрудничество с бывшими колониальными державами и к чему, сопоставимо, приводило сотрудничество с Россией еще советской эпохи.
Россия имеет на африканском континенте серьёзные исторические дивиденды. Именно поэтому невиданные усилия западного лагеря дискредитировать российские инициативы в глазах африканского сообщества не могут увенчаться серьёзным успехом. На континенте есть с чем сравнивать: на одной чаше весов - колониальная и неоклониальная политика коллективного Запада; на другой - политика СССР, проводимая в течение долгих десятилетий, результаты которой до сих пор осязаемы.
Данный актив российско-африканских отношений укреплен также дополнительным фундаментальным объединительным элементом: как и африканские страны, Российская Федерация имеет прямой горький опыт 90-х годов сотрудничества с Западом, основным элементом которого, в итоге, стало прежде всего обогащение западных стран, экономическая модель которых относительно незападного мира всегда была и остаётся моделью эксплуатации. Западное присутствие вне своих границ всегда и неизбежно ведёт к гигантским оттокам капиталов в направлении западных финансовых структур. Все недовольные подавляются, либо просто уничтожаются.
Сегодня, как и прежде, американоцентричный Запад не предлагает африканским партнерам никакой формы сотрудничества, основанного на реальном равноправии, а лишь продление модели отношений, которые являются незавидных опытом постколониальной эпохи для всех африканских наций.
Российская Федерация, в свою очередь, предлагает реально равноправный и взаимовыгодный на деле, а не лишь на словах диалог.
Один из стержней российской внешней политики относительно африканского континента заключается в том, что Африка должна решать свои системные проблемы на основе своих собственных финансово-политических структур и методов, адаптированных под социо-культурную специфику африканского континента. С развалом колониальной системы управления и получением независимости, континенту все же были навязаны политические и финансовые структуры, сети международного взаимодействия и методы европейского типа и, де-факто, западного контроля над последними. Структуры, сети и методы крайне неадаптированные под африканскую специфику. Более полувека современной истории показали их абсолютную несостоятельность.
Конечно, чисто экономически, Российская Федерация на африканском континенте весит далеко не столь существенно, сколь Соединённые Штаты Америки, Евросоюз или Китай. Но России есть что предложить. И её предложения несут экзистенциальный характер для будущего страна Африки. С одной стороны, это участие в укреплении и стабилизации безопасности на континенте - в том числе финансовой и продовольственной - и, с другой стороны, трансфер технологий. Трансфер технологий в различных областях. Как, к примеру, в атомной энергетике, в которой Россия является мировым лидером и каковы в состоянии изменить лик Африки.
В будущем, прирост населения земли будет осуществляться в основном за счёт африканского континента. На данный момент все демографические тенденции говорят об этом. Во второй половине текущего века каждый третий или четвёртый житель земли будет рожден на африканском континенте, и Россия не может не быть заинтересована в максимальном развитии двусторонних отношений с последним. Цель форума: расширить вектор российско-африканского сотрудничества и составить дорожную карту его развития в долгосрочной перспективе.