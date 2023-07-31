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Саммит «Россия – Африка 2023»

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Саммит «Россия – Африка 2023»

Несмотря на беспрецедентное антироссийское давление коллективного американоцентричного Запада на страны африканского континента с момента начала СВО и по сей день включительно, данная инициатива показала свою несостоятельность.


Ни прямые и завуалированные угрозы, ни предложения «откупа» заманчивыми альтернативами при отказе от пророссийского вектора движения не смогли сломить африканского «сопротивления». Факты упрямы: подавляющее большинство стран Африки приняли участие в организованном Москвой саммите «Россия-Африка 2023».

Почему?


Совершенно неоспоримо, что западный лагерь существенно богаче в финансовом плане, чем Россия и, теоретически, способен предоставить африканским странам куда более заманчивые финансово-экономические перспективы. Но, практически полный крах актуальной западной инициативы все же имел место и связан он с исторической памятью черного континента, живой несмотря на большие усилия, прилагаемые старой Европой в последние годы, чтобы нюансировать реалии прошлого: в Африке ясно осознают к каким конечным результатам привело сотрудничество с бывшими колониальными державами и к чему, сопоставимо, приводило сотрудничество с Россией еще советской эпохи.

Россия имеет на африканском континенте серьёзные исторические дивиденды. Именно поэтому невиданные усилия западного лагеря дискредитировать российские инициативы в глазах африканского сообщества не могут увенчаться серьёзным успехом. На континенте есть с чем сравнивать: на одной чаше весов - колониальная и неоклониальная политика коллективного Запада; на другой - политика СССР, проводимая в течение долгих десятилетий, результаты которой до сих пор осязаемы.

Данный актив российско-африканских отношений укреплен также дополнительным фундаментальным объединительным элементом: как и африканские страны, Российская Федерация имеет прямой горький опыт 90-х годов сотрудничества с Западом, основным элементом которого, в итоге, стало прежде всего обогащение западных стран, экономическая модель которых относительно незападного мира всегда была и остаётся моделью эксплуатации. Западное присутствие вне своих границ всегда и неизбежно ведёт к гигантским оттокам капиталов в направлении западных финансовых структур. Все недовольные подавляются, либо просто уничтожаются.

Сегодня, как и прежде, американоцентричный Запад не предлагает африканским партнерам никакой формы сотрудничества, основанного на реальном равноправии, а лишь продление модели отношений, которые являются незавидных опытом постколониальной эпохи для всех африканских наций.

Российская Федерация, в свою очередь, предлагает реально равноправный и взаимовыгодный на деле, а не лишь на словах диалог.

Один из стержней российской внешней политики относительно африканского континента заключается в том, что Африка должна решать свои системные проблемы на основе своих собственных финансово-политических структур и методов, адаптированных под социо-культурную специфику африканского континента. С развалом колониальной системы управления и получением независимости, континенту все же были навязаны политические и финансовые структуры, сети международного взаимодействия и методы европейского типа и, де-факто, западного контроля над последними. Структуры, сети и методы крайне неадаптированные под африканскую специфику. Более полувека современной истории показали их абсолютную несостоятельность.

Конечно, чисто экономически, Российская Федерация на африканском континенте весит далеко не столь существенно, сколь Соединённые Штаты Америки, Евросоюз или Китай. Но России есть что предложить. И её предложения несут экзистенциальный характер для будущего страна Африки. С одной стороны, это участие в укреплении и стабилизации безопасности на континенте - в том числе финансовой и продовольственной - и, с другой стороны, трансфер технологий. Трансфер технологий в различных областях. Как, к примеру, в атомной энергетике, в которой Россия является мировым лидером и каковы в состоянии изменить лик Африки.

В будущем, прирост населения земли будет осуществляться в основном за счёт африканского континента. На данный момент все демографические тенденции говорят об этом. Во второй половине текущего века каждый третий или четвёртый житель земли будет рожден на африканском континенте, и Россия не может не быть заинтересована в максимальном развитии двусторонних отношений с последним. Цель форума: расширить вектор российско-африканского сотрудничества и составить дорожную карту его развития в долгосрочной перспективе.
Автор:
Использованы фотографии:
ТАСС
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9 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:19
    +2
    Россия произрастет за счёт африканского континента? Посмотрим.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 08:08
      +1
      Сия конференция не есть державная поступь России, а мышиная возня и буря в стакане воды. Ремарки -же от ЮАР в совокупности с не приглашением Президента - наглость и издевательство…

      И, как перезрелый арбуз - его тошнотворная обстоятельность…
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    -2
    Цель форума: расширить вектор российско-африканского сотрудничества и составить дорожную карту его развития в долгосрочной перспективе.
    Проще говоря пора возвращаться к тому от чего отказались в 90-е, но уже на новых принципах содружества. Предполагаю вопрос - а как же опять списание долгов и безвозмездная помощь? Наверное для укрепления доверия на начальном этапе.
    1. Комментарий был удален.
  3. Deck
    Deck Сегодня, 06:50
    0
    Хотелось бы услышать более конкретные итоги этой титанической работы. Например российский государственный концерн заключил концессионое соглашение, министерство договорилось о поставках продовольствия в обмен на слоновую кость. Договор со Сьерра-Леоне о неразмещении космического оружия поднимет конечно настроение, но не надолго. А так негры приехали, потусовалсь в маечках с портретом ВВ, покатались на пароходике и, с подаренным вертолетом отбыли к себе в Африку
  4. АА17
    АА17 Сегодня, 07:03
    0
    ...Россия не может не быть заинтересована в максимальном развитии двусторонних отношений с последним...


    В чём смысл интереса большей части населения России в развитии отношений с Африкой? Автор этот вопрос не раскрыл.
    Россия будет там добывать полезные ископаемые? Ну и что? Деньги от продажи добытого всё равно не будут поступать в Россию, а будут оставаться на зарубежных счетах.
    Будем продавать свое сырье ( метал, зерно)? Деньги опять будут оставаться на зарубежных счетах.
    Тем более, что есть законный способ это делать

    МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров. https://tass.ru/ekonomika/11771537
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:35
      +1
      В чем смысл интереса большинства населения России?Это сродни ставшее мемом-"Вот скажи,американец.В чем сила...?"(С)
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 08:36
        0
        -"Вот скажи,американец.В чем сила...?"(С)

        Сейчас по другому:-"Вот скажи,африканец.В чем сила...?"
  5. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 07:49
    +3
    Автор не смешите мои тапки. Они с нами пока выгодно, зерна пообещали на халяву да долгов на 23 лярда зелени списали. Таким макаром все что угодно можно оправдать. Ну конечно же к нам приехали светочи демократии да борцы за свободу. Сомали только чего стоит. Да и остальные, кто пожизненный президент, кто в результате переворота к власти пришел. Ладно Бокасса богу душу отдал (или дьяволу) а то бы наверное и его позвали.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:38
    +1
    А по большому счёту,этот саммит напоминает советский Ералаш:
    "- Сидоров,что ты делаешь в первом классе?Тебе же в седьмой надо?
    - Сама иди в седьмой,я здесь самый умный!"(с)