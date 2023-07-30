Американский танк M1A2 SEP v.4: тонкая доработка напильником

Нынче внимание всего мира приковано к специальной военной операции на Украине, поэтому все новости о вооружениях, которые там не задействованы, порой кажутся несущественными. Но иногда этот плотный информационный поток разбавлять всё-таки нужно. И в данном случае мы поговорим о наших «дружелюбных» соседях за океаном, которые уже более полугода испытывают одну из последних в жизненном цикле «Абрамса» модификаций M1A2 SEP v.4.
Примечательно, что этот проект фактически можно назвать тонкой доработкой предыдущей версии танка – SEP v.3. Поэтому радикальных изменений, в отличие от предыдущих модернизаций, машина не получит. Ни новой брони, ни новых снарядов, но, как любят сухо выражаться производители западной техники, стал «ещё более смертоносным и защищённым».
Хороший, но сделают получше
Нет совершенно никакого желания высказываться положительно о наших заокеанских «партнёрах», но признать один факт всё-таки стоит: оружие они делать умеют, и делают это хорошо. Примером чего может служить ставший притчей во языцех танк «Абрамс» – вполне удачная по конструкции машина, обладающая огромным модернизационным потенциалом, который американцы реализуют и по сей день. При этом наличие финансов и доступ к современным технологиям позволяют своевременно вносить необходимые улучшения, что в целом демонстрирует испытывающийся ныне образец M1A2 SEP v.4, претендующий в будущем на место флагмана бронетанковых подразделений ВС США.
Но обо всём по порядку.
На сегодняшний день в вооружённых силах американцев находятся танки трёх модификаций. Это около 540 «старичков» М1А1, модернизированных до стандарта SA («Ситуационная осведомлённость») и получивших урановую броню третьего поколения, более-менее свежую электронику и оборудование для боевых информационно-управляющих систем. А также 1 605 единиц М1А2 SEP v.2 и примерно пятьсот самых современных М1А2 SEP v.3, производство которых продолжается.
Эпитет о современности последних подобран не зря – это действительно наиболее боеспособные и технически совершенные машины данного класса в США. Контракт на разработку и последующее внедрение в производство этого пакета модернизации был подписан почти восемь лет назад и включал в себя улучшения предыдущих версий и добавление новых.
M1A2 SEP v.3
Из всех «Абрамсов» эти танки имеют наиболее мощное бронирование, равно как и самую большую массу – 66,8 тонны. Оценки её стойкости разнятся, и, в принципе, правды нам никогда никто не скажет, но пробить её большинством существующих у нас боеприпасов будет сложновато. Особенно если к этому добавить возможность установки комплекса активной защиты «Трофи», которая предусмотрена в модификации.
Улучшена электроника в плане микропроцессорной части и машинной памяти, обновлено программное обеспечение. Добавлена более современная информационно-диагностическая аппаратура, продлевающая ресурс работы агрегатов танка. Также перемены есть по средствам связи и боевым управляющим системам. И, что самое главное, электроника переведена на модульную основу и новые интерфейсы взаимодействия – фактически реализован режим «воткнул и пользуйся», который предусматривает установку новых компонентов без переделки всей системы.
M1A2 SEP v.3
В прицелах танка появились новые тепловизионные камеры IFLIR, которые выдают высококачественное изображение в формате HD. Сама система управления огнём и пушка тоже обновлены, особенно по части применения новых выстрелов. Их, кстати, в боекомплекте у SEP v.3 теперь всего два: оперённый бронебойный подкалиберный снаряд М829А4 и многофункциональный М1147.
Последний, благодаря программируемому взрывателю, имеет возможность воздушного подрыва над заданной точкой с целью создания града осколков, летящих на живую силу и лёгкую технику врага. Также он обладает качествами классических осколочно-фугасных боеприпасов: взрыв при контакте с целью и детонация с замедлением с целью пробития преграды – например стены. Так что потребность в кумулятивных, многофункциональных осколочно-кумулятивных, картечных и осколочно-фугасных (фактически бетонобойных) снарядах полностью отпала.
Из остальных изменений: доработанная дистанционно-управляемая пулемётная установка CROWS на крыше танка с тепловизионным прицелом; более производительная вспомогательная силовая установка, перенесённая под броню; внедрение встроенного обучения для экипажей и так далее.
M1A2 SEP v.4
Тем не менее вариант танка SEP v.3 не считался последним в серии модификаций «Абрамса» ещё задолго до испытаний и развёртывания производства. Так, в 2017 году с General Dynamics был подписан контракт на разработку и дальнейшее внедрение в серию нового пакета модернизации SEP v.4 – фактически доделку предыдущей версии. Поначалу планировалось получить опытные образцы и начать испытания уже в 2020 году, но проволочки с согласованием характеристик и оснащения машины, а также начавшаяся пандемия COVID-19 отодвинули сроки.
Первый танк, получивший доработки по новому проекту, засветился на испытаниях только осенью 2022 года, вызвав тем самым волну интереса со стороны разнокалиберных экспертов. Однако стоит отметить, что до сих пор доподлинно неизвестно, какие конкретно улучшения войдут в этот пакет – есть только обрывочные сведения, но общую картину составить можно.
Испытываемый танк с наработками по программе SEP v.4
Так, функционал приборов наводчика и командира танка дополнится цветными камерами высокого разрешения для повышения ситуационной осведомлённости и лучшей результативности по поиску, идентификации и поражения целей. Появится обновлённый датчик метеоусловий, учитывающий скорость и направление ветра, атмосферное давление и другие параметры перед совершением выстрела. А «всевидящим оком» машины станут тепловизионные прицелы FLIR третьего поколения, о которых стоит поговорить чуть подробнее.
Дело в том, что первейшей характеристикой тепловизионного прицела является не дальность обнаружения целей, а дистанция, на которой их можно идентифицировать. В конце концов, если ты не можешь понять, находится у тебя в прицеле костёр или танк, группа пехотинцев или бегающие по полю животные, то толка от этого «теплака» не так уж и много. Благо сейчас распространённые тепловизоры для боевой техники хотя бы формально дальность идентификации в 3–4 километра обеспечивают для крупных целей. Но и то в зависимости от погодных факторов.
Тепловизоры FLIR третьего поколения работают в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах. Первый обеспечивает преимущество в сложных условиях, таких как атмосферные осадки в виде дождей, тумана и снега. Второй – на больших расстояниях. Комбинация этих составляющих вкупе с матрицами высокого разрешения позволяет выдавать изображение в формате HD с неплохим увеличением.
Точных данных эти господа не предоставляют, но заявляют, что дальность идентификации целей возрастает в 2,6 раза по сравнению с предыдущими поколениями. Судя по их же комментариям в рекламациях, километров с трёх можно будет точно понять, находится в прицеле какой-нибудь мужик с лопатой на плече или стрелок с гранатомётом наперевес. Для целей покрупнее расстояние ещё выше.
Испытываемый танк с наработками по программе SEP v.4
Ещё одним улучшением, но на сей раз по части защищённости танка, станет комплекс оптико-электронного противодействия (КОЭП). Пока трудно сказать, будет он самостоятельным устройством или войдёт в тандем с активной защитой «Трофи». Тем не менее сам по себе израильский КАЗ не является панацеей, поскольку работает исключительно против кумулятивных боеприпасов уже на подлёте к танку. Так что этот помощник ему бы сгодился.
Сам КОЭП традиционно состоит из датчиков на внешней броне машины, реагирующих на лазерное излучение, и пусковых установок для аэрозольных гранат. Принцип работы этого комплекса в целом вряд ли будет сильно отличаться от той же российской «Шторы», только без инфракрасных прожекторов. Датчики засекают лазерное излучение дальномеров и целеуказателей, определяют его направление и выдают информацию экипажу. А там уж автоматически или вручную отстрел аэрозольных гранат, скрывающих танк за дымовой завесой.
Таким образом снижается вероятность получить как снаряд от танка противника, так и ракету из ПТРК, использующего лазерный канал наведения и дальномеры. Впрочем, если в характеристики выстреливаемого аэрозоля входит непроницаемость для лазерного излучения, то от некоторых корректируемых боеприпасов тоже можно уберечься.
К слову, коли речь зашла про снаряды, то M1A2 SEP v.4 в составе системы управления огнём будет иметь лазерный целеуказатель. Официальные сводки сухо говорят о том, что танк расширит свои боевые возможности в многодоменном бою и окажется на лучшем уровне взаимодействия с дружественными войсками. И это в принципе правда, поскольку экипаж танка сможет вплотную работать с корректируемым вооружением – артиллерийскими снарядами любых носителей и авиационными боеприпасами, в том числе ракетами, наводящимися на цель по подсветке.
Возможно, что этот функционал расширят и до совместных действий по целеуказанию с другими танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортёрами, но пока в этом плане только догадки.
Список некоторых улучшений по программе SEP v.4
Из остального: по заявлениям из СМИ и производителей, танки версии SEP v.4 вновь получат улучшения в плане электронных компонентов и систем цифровой связи; круговой обзор с помощью расположенных во всех проекциях машины камер; интеллектуальную систему кондиционирования, которая будет включать в себя не только охлаждение воздуха в обитаемых пространствах танка, но и предотвращать его нагрев путём регулирования энергопотребления внутренних электронных приборов; новые комплексы диагностики и т. д.
Также особо отмечается, что танки после внедрения нового пакета модернизации будут готовы для внедрения искусственного интеллекта в будущем. Возможно, конечно, что это обыкновенный маркетинговый ход, поскольку ИИ – это модно, в каждый утюг скоро внедрят. Но есть вероятность, что некое подобие системы ATLAS, которая автоматически выискивает цели, распределяет их по приоритету и показывает командиру с наводчиком, всё-таки внедрят.
Но об этом, как и о сроках внедрения SEP v.4 в серийное производство, говорить пока рано. Сейчас те новшества, которые обретут своё пристанище в пакете модернизации, продолжают обкатку и соответствующую доработку. Так что выпуск обновлённых «Абрамсов» в ближайшие пару-тройку лет ждать не приходится. Тем не менее, учитывая большое количество танков, как на хранении, так и в действующих войсках, партии будущей четвёртой версии могут оказаться значительными – отказываться от М1А2 даже в дальней перспективе пока не планируют.