Армия Руанды пересекла границы ДРК и вступила в бой

На фоне событий по смене власти в Нигере внимание на себя обращает и ситуация на юге Африканского континента. Речь идёт о таких странах как ДРК (Демократическая Республика Конго) и Руанда.Несколько часов назад руандийские войска перешли границу ДРК и атаковали конголезские пограничные подразделения вооружённых сил этой страны. По последним данным, армия Руанды оказывает помощь в боях против войск ДРК местной вооружённой организации, действующей на востоке Конго. Самоназвание этой организации звучит так: «Движение 23 марта». По другим данным, армия Руанды, наоборот, пытается подавить повстанческие подразделения, находящиеся на востоке ДРК. Имеет место так называемый дружественный огонь.К настоящему моменту известно о том, что боестолкновения идут южнее озера Киву. Это самое глубоководное озеро Африки, находящееся на границах ДРК и Руанды. Войска Руанды осуществляют продвижение по территории сопредельного государства в районе города Букаву. Это портовый (на озере) конголезский город, численность населения агломерации которого достигает полумиллиона человек.Нужно отметить, что вооружённые столкновения между войсками Руанды и ДРК, а также между руандийскими повстанцами проявляли себя и ранее. Так, руандийские подразделения участвовали в войне на территории Демократической Республики Конго в 1996-97 и 1998-2003 годах, а также в вооружённом мятеже 2009 года.