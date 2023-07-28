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Армия Руанды пересекла границы ДРК и вступила в бой

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Армия Руанды пересекла границы ДРК и вступила в бой

На фоне событий по смене власти в Нигере внимание на себя обращает и ситуация на юге Африканского континента. Речь идёт о таких странах как ДРК (Демократическая Республика Конго) и Руанда.


Несколько часов назад руандийские войска перешли границу ДРК и атаковали конголезские пограничные подразделения вооружённых сил этой страны. По последним данным, армия Руанды оказывает помощь в боях против войск ДРК местной вооружённой организации, действующей на востоке Конго. Самоназвание этой организации звучит так: «Движение 23 марта». По другим данным, армия Руанды, наоборот, пытается подавить повстанческие подразделения, находящиеся на востоке ДРК. Имеет место так называемый дружественный огонь.



К настоящему моменту известно о том, что боестолкновения идут южнее озера Киву. Это самое глубоководное озеро Африки, находящееся на границах ДРК и Руанды. Войска Руанды осуществляют продвижение по территории сопредельного государства в районе города Букаву. Это портовый (на озере) конголезский город, численность населения агломерации которого достигает полумиллиона человек.

Нужно отметить, что вооружённые столкновения между войсками Руанды и ДРК, а также между руандийскими повстанцами проявляли себя и ранее. Так, руандийские подразделения участвовали в войне на территории Демократической Республики Конго в 1996-97 и 1998-2003 годах, а также в вооружённом мятеже 2009 года.
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:23
    +4
    Кто то в "старый костер "подкинул "новых дровишек "!Тут даже не напоягаясь можно указать кору такие войны выгодны!
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:24
    +3
    Армия Руанды пересекла границы ДРК и вступила в бой
    Вот и военный конфликт ! А то Африка задружила с Россией !
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 06:31
      0
      А то Африка задружила с Россией !
      А с другой стороны, если хватит силёнок и ума, есть возможность набрать очки как на ближнем востоке в Сирии. Здесь много зависит от организации влияния на конфликт стран - соседей и ... Вагнера или его силового аналога вроде местного миротворческого контингента.
  3. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 06:33
    +2
    Балбесы. А ведь могли бы записаться добровольцами куда следует
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:34
    -2
    Поджечь континент, который с Россией стал отношения налаживать...??? Да запросто... Англосаксам это прекрасно умеют...
    1. Комментарий был удален.
    2. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 08:03
      0
      Я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик!
      Слово непонимание пишется слитно. Азбуку учи, Лермонтов...
  5. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 06:49
    +1
    Европейцы мутят опять. ("Краткость - сестра таланта". А.П. Чехов).
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 06:54
    0
    Есть повод помочь новым братским странам бесплатным оружием и зерном.
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 06:58
    -5
    Опять обезьяны дерутся за гроздь бананов.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:17
      +2
      Тут на ВО такие эксперты! Хоть бы кто подсказал, а за кого нам болеть-то? what
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    0
    Странные дела творятся. Глава МИД Руанды и президент ДРК с министром обороны сейчас на саммите в Петербурге. А в это время начинается вооруженный конфликт. Кому это выгодно наверное спрашивать не нужно. Англосаксы с европейцами склоняли лидеров африканских стран не ехать в Петербург и дело даже доходило до открытого шантажа - МВФ не даст кредиты...
  9. Наган
    Наган Сегодня, 07:14
    -3
    Проблемы Ниггеров шерифа не интимят.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    0
    Армия Руанды пересекла границы ДРК и вступила в бой
    Это Африка, дружок, там всегда жарко, во всех смыслах!!!