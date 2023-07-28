Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины

В долгосрочной перспективе США планируют оказывать помощь в восстановлении Украины, однако коррупционная составляющая в этой стране создаёт риски в отношении эффективности такой помощи.

Увеличение штата посольства США на Украине позволит эффективнее осуществлять контроль над движением выделяемых Украине средств, осуществлять больше выездных поездок на места, в целом расширить мониторинг оказываемой помощи.