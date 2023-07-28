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Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины

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Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины

В США опубликован, пожалуй, самый жёсткий за последние годы в отношении Украины аналитический документ. Подготовили его специалисты Госдепартамента, работавшие под эгидой генерального инспектора.


В документе говорится о том, что уровень коррупции на Украине таков, что он способен помешать США реализовать «концепцию по восстановлению Украины».

Документ генерального инспектора Госдепа США говорит о коррупции как в частном секторе, так и в правительстве Украины, отмечая, что коррупция «несёт высокие риски в отношении финансовой помощи, выделяемой Вашингтоном».

Из документа:

В долгосрочной перспективе США планируют оказывать помощь в восстановлении Украины, однако коррупционная составляющая в этой стране создаёт риски в отношении эффективности такой помощи.

В переводе на обычный язык генеральный инспектор американского внешнеполитического ведомства говорит о том, что финансовая помощь США на Украине может быть в значительной мере разворована, а та помощь, которая уже поставлена, разворована частично. При этом однозначно признаётся факт коррумпированности украинской власти.

Далее в документе говорится, что выделение помощи Украине требует жёсткого контроля. И для этого генеральный инспектор предлагает значительно увеличить штат сотрудников американского посольства на Украине.

Из документа:

Увеличение штата посольства США на Украине позволит эффективнее осуществлять контроль над движением выделяемых Украине средств, осуществлять больше выездных поездок на места, в целом расширить мониторинг оказываемой помощи.

Примечательно, что в том же документе ничего не говорится об ознакомлении властей Украины с этими выводами, зато говорится о том, что американское посольство уже изучило рекомендации и готовится к увеличению численность штата. Другими словами, украинские власти в данном случае вообще никто из американской администрации спрашивать не собирается.

Напомним, что ранее появлялась информация о выявлении Пентагоном масштабных хищений оружия, поставленного Украине.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:42
    +3
    Жизнеутверждающий вывод.Тут план Маршалла 2.0 не сработает-растянут и раздербанят..Бизнес,впрочем практически такой,как и у нас в России,если есть возможность присосаться к бюджетным српдствам,причем большим.А там,тем паче-халявным
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:43
      0
      Делов то ,узаконить чиновников ук-роины со взяток выплачивать налоги в бюджет сша lol
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:45
    -2
    Интересно. Это подготовка к сливу проекта "Украина" или к смене правящей камарильи? Или решили, что РФ нагадили достаточно , Украина никогда мягко говоря не станет пророссийской и теперь можно пустить это дело на самотёк - умыть руки и озаботиться своими проблемами
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      +4
      Никакая это не подготовка.Им надо воевать с нами руками какалов.Их будут поддерживать несомненно ,всеми силами,но помощь только военная.А на инфраструктуру-шиш.Я уже писал,что амерзцы взяли курс на истребление русских.Хотя могли пойти другим путем.Вложить приблизительно те же средства и сделать на вна некую конфетку,нам в пример.В пику,с явным неудовольствием людей у нас,видящим эту "витрину дерьмократии"
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:04
        +1
        но помощь только военная
        Вы правы абсолютно, но мне кажется, что и военную помощь - она не дешёвая и электорату это не нравится, Штаты хотят прекратить, точнее переложить её на кого- нибудь ёщё. Они добились чего хотели и в геополитическом и в экономическом плане, и возможно, абсолютно в своём стиле, захотят сыграть роль невинного одуванчика а то и главного миротворца.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:46
      0
      Не все так просто 90% денежных средств выделяемых Украине остаются в самих США, в виде дотаций и поддержке собственного ВПК. Так что корни коррупции уходят намного дальше Украины.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:46
    +3
    А кого и когда в последнее время восстановили Штаты...??? Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан...??? Проблемы индейцев шерифа не волнуют...
    Мы ж вас по-хорошему просили,
    Чтоб не задевали вы Россию…
    Разве вы не вступитесь за мать,
    Если кто-то будет обижать…???
    Но не вняли вы советам нашим,
    Не пробить словами вашу спесь,
    Вот теперь, расхлёбывайте кашу,
    Ту, что заварили нынче здесь…
    Возродив нацизм на Украине,
    Русофобов новых воспитав,
    И соткав из санкций паутину,
    Судите о том, кто был не прав…
    Вы всегда ни в чем не виноваты…
    К нам вы демократию несли…
    Ваши светлоликие солдаты
    Много стран вот так уже спасли…
    Ливия, Ирак с Афганистаном,
    Сирия – запомнят навсегда
    Как вы принесли всем этим странам
    «Вечный мир» на долгие года!!!

  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:56
    +2
    До вашего уровня коррупции, даже хахлам как пешком до Луны.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:19
      +2
      Так завидно просто..... lol .........
      1. Русь
        Русь Сегодня, 07:37
        0
        Мимо кассы.... wassat ........................
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:57
    0
    Можно подумать, они не знали о коррупции на Украине и не догадывались о ее уровне. Видимо,начинают готовиться к сливу украины.
  6. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 07:02
    +1
    Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины
    Ой все! Можно подумать американцы не возглавляют процесс разворовывания всего направляемого на Украину. Эдакие наивные пушистики...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +1
    коррупционная составляющая в этой стране создаёт риски в отношении эффективности такой помощи.
    Однако зная это продолжают поставлять оружие и финансировать. МВФ выделил Украине очередной кредит в 1,5 млрд. и... под японские гарантии. Поэтому почитают доклад, повздыхают, даже пальчиком погрозят и продолжат помогать отстегивая зелененькие.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:11
    +1
    коммент слишком короткий.. и так далее
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:18
    0
    Сомоса возможно *, но он НАШ *
    (Ф.Д.Рузвельт, Президент США, 1939 год
    * - (сын самки собаки)

    Нынешний президент украины зеленский то же * и то же американский *
    p.s. За эту фразу Рузвельта я года 3 назад получил бан на ВО
  10. Наган
    Наган Сегодня, 07:25
    0
    Платить полюбому будет Россия. Если, как они мечтают, пуская слюни, Украина одержит велику перемогу, то Россию обложат такими репарациями, каких даже Германия за обе мировые войны не платила. А в случае победы России весь Запад умоет руки: ваша территория, вы и восстанавливайте за ваш счет.
  11. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:29
    0
    Уровень украинской коррупции таков, что

    создаёт конкуренцию коррупции в США, а им это не нравится, хочется быть исключительными во всём.
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:38
    0
    Возможный итог: военные базы на оккупированной территории и нищета за периметром колючей проволоки.

    А hohli думали, что Запад сделает их сильнейшей военной державой Европы...... Даже "отличник боевой и политической" - Залужный толкует об этом всерьёз. Еклмн... он действительно в это верит!
    И невдомек, что подобных случаев История человечества почему-то не знает.

    Интересно все же, каким образом миллионы не глупых по отдельности людей - - все вместе доходят до настоящего клинического идиотизма?
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:40
    0
    Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины
    Новость, новость ... а для кого, собственно, это новость?
    Ещё кое что ... как и у них, в полосатии принято, зелебобики действуют по принципу - НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР!!! Хотя, как его поймают, если никто его не ловит! Всякая мелкотень, это не в счёт ... для отчетности и так сойдёт!
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:40
    0
    Наивные блин. А штат сотрудников посольства СШП там чисто за зряплату трудится не покладая рук. Уж откатики принимать их там быстро научат.))))
  15. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 07:49
    0
    Никакой "концепции по восстановлению Украины" не было. Это блеф. Зато есть концепция по разрушению и разграблению Украины и утилизации лишнего населения. Здесь они преследуют сразу несколько целей: максимально ослабить своих геополитических конкурентов Россию и Европу, посеять хаос и нестабильность в этом регионе на долгие годы, усилить свою собственную экономику, загрузив свой ВПК военными заказами, перевести производства из Европы в США.