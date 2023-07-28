Документ генерального инспектора Госдепа: Уровень украинской коррупции таков, что он способен помешать США реализовать концепцию по восстановлению Украины

В США опубликован, пожалуй, самый жёсткий за последние годы в отношении Украины аналитический документ. Подготовили его специалисты Госдепартамента, работавшие под эгидой генерального инспектора.
В документе говорится о том, что уровень коррупции на Украине таков, что он способен помешать США реализовать «концепцию по восстановлению Украины».
Документ генерального инспектора Госдепа США говорит о коррупции как в частном секторе, так и в правительстве Украины, отмечая, что коррупция «несёт высокие риски в отношении финансовой помощи, выделяемой Вашингтоном».
Из документа:
В долгосрочной перспективе США планируют оказывать помощь в восстановлении Украины, однако коррупционная составляющая в этой стране создаёт риски в отношении эффективности такой помощи.
В переводе на обычный язык генеральный инспектор американского внешнеполитического ведомства говорит о том, что финансовая помощь США на Украине может быть в значительной мере разворована, а та помощь, которая уже поставлена, разворована частично. При этом однозначно признаётся факт коррумпированности украинской власти.
Далее в документе говорится, что выделение помощи Украине требует жёсткого контроля. И для этого генеральный инспектор предлагает значительно увеличить штат сотрудников американского посольства на Украине.
Из документа:
Увеличение штата посольства США на Украине позволит эффективнее осуществлять контроль над движением выделяемых Украине средств, осуществлять больше выездных поездок на места, в целом расширить мониторинг оказываемой помощи.
Примечательно, что в том же документе ничего не говорится об ознакомлении властей Украины с этими выводами, зато говорится о том, что американское посольство уже изучило рекомендации и готовится к увеличению численность штата. Другими словами, украинские власти в данном случае вообще никто из американской администрации спрашивать не собирается.
Напомним, что ранее появлялась информация о выявлении Пентагоном масштабных хищений оружия, поставленного Украине.