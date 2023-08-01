Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора

«Мы хотим проводить реформы...

как продать эти реформы населению,

которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?»

Глеб Павловский, о работе гайдаровского

Рабочего центра экономических реформ, начало 1990-х



«В политике ничего не происходит случайно.

Если что случилось, то так было задумано».

Ф. Д. Рузвельт

Что происходит?

Как наша экономика порождает демографический кризис?

«…вульгарная либеральная идеология совершенно очевидно главенствует в обществе, во всех сферах нашей жизни и распространяется практически всеми средствами массовой информации…

Последние двадцать лет в нашей стране безостановочно работает мощнейшая пропагандистская машина, которая стремится изменить то, что сейчас называют «ментальностью народа»…

Многие традиционные институты нашего общества, включая институт семьи, подверглись жесточайшим информационным репрессиям…

Совершенно ясно, что бесконечно или даже долго так продолжаться не может, что надо эту ситуацию менять…

С этим соглашались даже во всех официальных кабинетах, где мне приходилось бывать, но практического движения не было никакого…»

Есть ли в России государство?

«Прежде всего выдвигаю тезис: государства в России нет. При этом есть некая структура, в которой работают миллионы людей, называющих себя чиновниками…



Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу.



Там, внутри этого «государства», все хорошо: высокие зарплаты, качественная медицина, льготные путевки. Остальные (а это подавляющая часть населения) – неудачники, место которых в лучшем случае в обслуге или у все более скудной кормушки».

Управляемая демократия и промывка «мозгов»

Глас либералов, о России вопиющий

«Сейчас Россия появилась, а она никому не нужна. В мировом хозяйстве нет для нее места... Русские ничего заработать не могут... Сырьевой придаток… Далее – развал, превращение в десяток маленьких государств… в течение 10–15 лет...»

«Модернизации России мешают русские – основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет...

Русские еще очень архаичны... человеческий капитал не созрел...

Для экономически активного населения характерна деквалификация, деградация, люмпенизация и даже дебилизация».

«Все растащили, по новым законам присвоили – и негде стало приложить человеку руки. Совсем негде, хоть обрубай их. Вся карусель жизни построилась на торгашестве чужого товара…»

«Строительных рабочих набирают в Турции и Таджикистане, нефть и газ качают вахтовики с Украины и из Молдавии, картошку и капусту выращивают китайцы… И бродит остатками своими народ неприкаянно: в родной стране не лучше, чем в изгнании… И превратился он, бывший великий народ, в обузу: поить-кормить надо, пенсию прибавлять, успокоить, что все идет правильно…

Да, забыл: одна служба все-таки осталась. Голосовать. Одно применение народу нашлось».

Откуда ветер дует?

Общество грезит левым трендом, но почему нами управляют правые?

Политическая жизнь как театр

«Захватили в свои руки богатейшую страну, захватили мощнейшее оружие воздействия на массы – ясно, что они будут пользоваться этим оружием до последнего часа, чтобы удержать власть».

«и нужно потерять совесть, чтобы считать более соответствующим христианству капитализм».

Так что будет?

«Развитие остановилось… Мы все засиделись, нам тошно в этом остановившемся обществе. Мы тоскуем по поводу того, что падает экономика, по поводу того, что нет крупных и ярких проектов... Страна наполнена ворами, ее разворовывают, ощущение, что Россия без хозяина. И это все очень серьезные симптомы».

«Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу».