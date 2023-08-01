Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора

«Мы хотим проводить реформы...
как продать эти реформы населению,
которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?»
Глеб Павловский, о работе гайдаровского
Рабочего центра экономических реформ, начало 1990-х
«В политике ничего не происходит случайно.
Если что случилось, то так было задумано».
Ф. Д. Рузвельт
как продать эти реформы населению,
которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?»
Глеб Павловский, о работе гайдаровского
Рабочего центра экономических реформ, начало 1990-х
«В политике ничего не происходит случайно.
Если что случилось, то так было задумано».
Ф. Д. Рузвельт
Что происходит?
Падение численности населения страны, идущее пятый год подряд – очень тревожный знак. Многие считают, что мы «встаем с колен». Но страна вымирает, и процесс этот в нынешних условиях абсолютно необратим.
В 2021 году цифры были просто катастрофическими: убыль населения – 1 042 тыс. чел., в 2022 году не лучше – на 555 тыс. человек. И хотя год к году есть замедление этой тенденции, в 2023 году за 1 квартал мы потеряли 149 тыс. человек, в пересчете за год цифры не лучшие.
Население РСФСР в 1992 году – 148,51 млн чел., на 01.01.2023 население РФ – 146,44 млн чел. Итого, за 31 год реформ население страны не выросло, даже несмотря на присоединение Крыма, общая убыль – 2,067 млн чел. При этом население России в предпоследние десятилетия перед «реформами» (в составе СССР) росло со скоростью около 8,79 млн чел. каждые 10 лет!
Нетрудно оценить, что за 31 год оно выросло бы минимум на 20 млн (максимум на 27 млн чел.), достигнув бы сейчас 168 млн чел. Фактически на начало 2022 года – 145,47 млн чел. Следовательно ущерб приросту населения составил около 20 млн человек. И война была. И война продолжается – и там, и здесь.
Катастрофа – в падении рождаемости. Сейчас рожать должны были те, кто родился в 90-е, но тогда была так называемая «шоковая терапия» под руководством «танцующего» президента, либеральных министров и их американских советников. И вот мы имеем «демографическую яму», сравнимую с событиями военного времени.
Вопрос: почему в Китае не было «шоковой терапии»?
Потому что новая «мастерская мира», как и сырьевая Россия: и то, и другое – проект США. Новый Китай, начиная с реформ 1978 года, когда туда стали ездить американские вояжеры, создавался с учетом ослабления СССР.
За период с 1990 по 2010 год сокращение населения РФ – 6,1 млн человек. Для сравнения: во время Великой Отечественной войны – на 13,4 млн чел. Уровень ВВП в 1922 году относительно 1913 года составлял 57 %, а уровень ВВП в 1998 году 60 % от уровня 1991 года. А скольким людям этот «эксперимент» испортил судьбы, скольким он ограничил выбор?
Каким образом в мирное время было достигнуто столь сильное подавление государственной мощи?
Пока мы думали, что запад «наш друг», США методично и цинично (!) уничтожали своего главного конкурента. СССР и его геополитическое наследство были разрушены, надо было обанкротить Россию.
В 1992 году цены были единомоментно подняты в десятки раз, введен катастрофический НДС в 28 %. Сбережения населения исчезли, денежная масса схлопнулась, и экономики не стало. Предприятия рухнули, настало время бартера. Все, что осталось, скупили местные ловкачи и иностранцы.
С 1991 года страна управляется правыми, никакой смены правящей партии, за исключением сверкнувшей звезды Примакова, вытянувшего нас из кризиса 1998 года, не было. Но Ельцин быстро избавился от ненужного соперника, хотя реформы Примакова дали положительный тренд до 2007 года, чуть позже избавились и от Лужкова, который в своих книгах писал верные вещи. Более чем за 30 лет либерального цикла никаких успехов в деле развития экономики или процветания страны достигнуто не было.
По последним расчетам специалистов МГУ (и не только их), в России на самом деле около 60 % бедного населения (для сравнения данные Росстата – 10,5 % в 2022 году). А средний темп прироста ВВП России за либеральный период составил менее 1 %!
Да, сейчас намечается оживление экономики, но это исключительно результат ухода западных компаний. При этом средний темп роста экономики РФСФР в составе СССР в 1950–1990 был одним из самых высоких в мире и составлял 6,6 % (!)
По данным ВШЭ, в 2022 году реальные доходы населения все еще на 8–9 % ниже уровня 2013 года (по официальном данным), а цены на недвижимость и автомобили достигли запредельных высот.
Зато если в 1997 году в РФ было всего лишь 6 долларовых миллиардеров, то по данным за 2022 год их уже 110, в том числе больше на 22 за последний год. Кому-то война, а кому – мать родная.
Так для кого существует и кому служит российское государство?
У нас нет даже двух партийной системы, как в США, где картинка хоть как-то меняется.
Интересно, а были бы перемены к лучшему, если от правых власть на выборах перешла бы к левым партиям?
Может, наш «рынок» – неправильный? Ведь СССР не только галоши производил? А если к его плановой и финансовой системе, промышленности и науке добавить еще наш потребительский сектор и рыночные отношения? Сильный гибрид бы вышел? Но кто сделает такое предложение?
Недавно Патриарх Кирилл заявил, что сегодня Россия сталкивается с такими опасностями, которые «бросают вызов самому существованию страны». И очевидно, это не только военная угроза.
На эту тему есть интересная сентенция в Декларации независимости США: «Мы исходим… что все люди созданы равными и наделены… неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства… В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье…»
Великий русский писатель Валентин Распутин, столп русской духовности, в 2013 году дал тому (и нашему) времени следующую поразительную характеристику в книге «Эти двадцать убийственных лет»: «Государство, сознательно убивающее самое себя, – такого в мире ещё не бывало».
Но что изменилось с тех пор?
Как наша экономика порождает демографический кризис?
В 90-е, очернив СССР, обещая райскую жизнь при «рынке» и внушая, что запад для нас – «друзья», нас просто обманули. Как говорили политтехнологи в кампанию Ельцина в 1996 – «голосуй или проиграешь»!
Перед нами по телевизору мелькает красивая картинка, но это не вся Россия: это ее крупинки, а что-то и совсем не она! Но Россия – совсем другая, та, которая далеко от Москвы. Секунда меняет час, час меняет день, месяц год. Картинка одна, а физические результаты социальных процессов совсем другие.
Основная черта нынешней экономики в том, что она делает русский народ не нужным. Система лишает народ созидания, которое было в СССР. И это главная причина нашего самоуничтожения. Доля импортной продукции на рынке пищевых продуктов, одежды и электроники в 2022 году составила около 19,8 %, 45,6 % и 79 % соответственно. В важнейших ключевых отраслях нашей промышленности, от автопрома до фармацевтики, доля иностранной добавленной стоимости превышает 50 %.
В регионах, где нет сырья, нефти, газа и зерна, полный развал. Со времен СССР там конь не валялся. Есть перемены, где-то ремонтируют дороги, но это не все. Старые предприятия в основном уничтожены, работать негде. Есть места – сам ездил и видел, где как будто за это время там война была. И война действительно была.
Есть ли кардинальные перемены, тренды?
Сколько людей работает в сырьевых компаниях, много?
В супердоходном нефтегазовом секторе в 2022 году – 603 тыс. человек. В бурно развивающемся информационном секторе – 761 тыс. человек. В бюджетной сфере по данным на 2021 год занято 17,5 млн человек. И это ответ на наш вопрос.
Во времена СССР в стране была огромная армия, бесчисленное количество заводов, НИИ: работа была всем! Сам работал и на заводе, и в НИИ: все видел. А где она сейчас – в торговых и офисных центрах – всем не хватит. По официальным данным, безработица как бы низкая – 3,9 %.
Речь идет о качестве работы и ее доступности в регионах. Но, согласно оценке FinExpertiza, скрытая безработица составляет 13 % от рабочей силы России, что в три раза больше, чем официальные данные.
И наибольшая доля демографического ущерба приходится именно на ключевой, русский этнос.
Человек – очень чуткое существо. Когда нет работы или растет бедность, матери не всегда будут рожать детей. Но и субсидии на детей, хотя и лучше, чем ничего, но не решат проблемы. Если люди чувствуют свою ненужность, плодиться они не в состоянии.
У русских, к сожалению, нет таких традиций, как у азиатских народов, где что бы ни происходило, надо рожать, хотя бы 3-х, где создание семьи – главное. Хотя до революции такие традиции были, но в XX веке деревня пострадала, а рожать в городах, где максимальная площадь – трешка, больше двух никто не будет.
В советское время практически все создавали семьи. А сейчас протестированные на Западе мировым правительством программы снижения численности населения – работают на полную силу. Людей сажают на иглу выживания, делания денег, главное работа, потом ипотека, жилье, которое в СССР было бесплатным либо доступным (ЖСК), стоит астрономических денег.
По музыкальным каналам, в Интернете и даже на ТВ идет деморализация населения. Нам внушают, что семьи нестойки, прививают индивидуализм. И вот уже практически во все пакеты цифрового телевидения «воткнули» каналы «для взрослых». От виртуальной любви рождаться никто не будет.
Выступая в 2012 году на заседании Изборского клуба архимандрит (ныне епископ) Тихон (Шевкунов) отметил:
«…вульгарная либеральная идеология совершенно очевидно главенствует в обществе, во всех сферах нашей жизни и распространяется практически всеми средствами массовой информации…
Последние двадцать лет в нашей стране безостановочно работает мощнейшая пропагандистская машина, которая стремится изменить то, что сейчас называют «ментальностью народа»…
Многие традиционные институты нашего общества, включая институт семьи, подверглись жесточайшим информационным репрессиям…
Совершенно ясно, что бесконечно или даже долго так продолжаться не может, что надо эту ситуацию менять…
С этим соглашались даже во всех официальных кабинетах, где мне приходилось бывать, но практического движения не было никакого…»
Последние двадцать лет в нашей стране безостановочно работает мощнейшая пропагандистская машина, которая стремится изменить то, что сейчас называют «ментальностью народа»…
Многие традиционные институты нашего общества, включая институт семьи, подверглись жесточайшим информационным репрессиям…
Совершенно ясно, что бесконечно или даже долго так продолжаться не может, что надо эту ситуацию менять…
С этим соглашались даже во всех официальных кабинетах, где мне приходилось бывать, но практического движения не было никакого…»
Наибольшее сокращение идет по титульной нации – русским. Согласно переписям 2002 и 2010 года, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, число представителей других национальностей выросло на 2,6 миллиона. По переписи 2021 года русскими назвали себя 105,58 млн чел. (против 112,51 млн в 2010 году), т. е. уже на почти 7 млн чел. меньше: и это несмотря на присоединение Крыма.
По разным оценкам, при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2055–2060 доля русских может упасть до 50 %. И об этой проблеме нам уже говорят не только патриоты, но и наши чеченские друзья.
Кому мы сейчас предъявим претензии за то, что произошло в 90-е? Гайдару, Ельцину, Горбачеву? Все они в мире ином. Как сказал Ельцин: «Извините, у нас не получилось».
Но семена, посеянными ими, не только уничтожили значительную часть жизненной силы нашего государства, но их матрица неумолимо и неутомимо продолжает этот процесс день за днем и год за годом, результаты чего мы видим. Но сделать ничего не можем. Потому что картинка отличная: все хорошо. Мы как евреи в Египте, только нет Моисея, хотя в царской России он нашелся.
Есть ли в России государство?
Напрасно считается, что элита, управляющая Россией, не имеет цели и идеологии, что страна имеет проблемы в развитии вследствие некомпетентности, ошибок и пр. Читай цитату Рузвельта о политике. Цель и идеология есть, но она публично не озвучена. Страна управляется четко и хватко, система крепка и просто так не изменится, чиновники и элита живут в «другом государстве», которое ломится от невероятного благополучия, круговая порука везде и во всем, и ее перестройка обычным путем практически невозможна.
А чтобы мы не «заразились» чем-то иным, не полезным для них, нам говорят о не полезности дискуссии о государственной идеологии или национальной идее. Нам внушают одно, а на самом деле часто реально происходит все наоборот.
Правительство постоянно собирается на совещания, где обсуждают вопросы, важнейшие из которых не решаются уже более 20 лет. Министрам, которые «посадили» нас на импорт, даются поручения об импортозамещении. Можно ли козлу дать стеречь капусту? Все как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».
Ставятся задачи роста благополучия населения, повышения рождаемости, создания новых рабочих мест: выполнить все эти задачи в сырьевой экономике, которая основана не на производстве, а на импорте, абсолютно невозможно. Не сейчас, ни через 10, ни через 50, ни даже через 100 лет. Чтобы стать покупателями, гражданам надо быть производителями. И хотя санкции заставляют нас восстанавливать какие-то производства, это не является мейнстримом. Сейчас в обрабатывающей промышленности занято только около 10 млн человек.
Доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, считающийся еще и либералом, заявляет следующее:
«Прежде всего выдвигаю тезис: государства в России нет. При этом есть некая структура, в которой работают миллионы людей, называющих себя чиновниками…
Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу.
Там, внутри этого «государства», все хорошо: высокие зарплаты, качественная медицина, льготные путевки. Остальные (а это подавляющая часть населения) – неудачники, место которых в лучшем случае в обслуге или у все более скудной кормушки».
Вместо государства как института, реализующего курс на развитие страны, мы имеем гигантскую и бесконтрольную частную структуру, успешно извлекающую прибыль в свою пользу.
Там, внутри этого «государства», все хорошо: высокие зарплаты, качественная медицина, льготные путевки. Остальные (а это подавляющая часть населения) – неудачники, место которых в лучшем случае в обслуге или у все более скудной кормушки».
И, по его мнению, главная задача общества – вернуть в Россию государство!
Элита не хочет развивать страну, хотя и может. Она боится, что развитие промышленности и технологий выкинет сырьевое лобби на обочину истории, как это уже происходило в Англии во время промышленной революции, в США после Гражданской войны, при сломе царской России на СССР и пр.
Наша экономика, несмотря на некие подвижки, имеет высокие издержки на ведение бизнеса. Это змея, которая сама себя пожирает за хвост. Высокие банковские ставки, дорогая недвижимость, высокие тарифы монополий и их постоянный рост, высокие налоги (кроме упрощенки и самозанятых), засилье бюрократии. Напротив, в КНР вся система заточена на производство и рост.
«Прогресс», конечно, есть – активно строится жилье по заоблачным ценам, торговые и бизнес-центры, растет число легковых машин, полки магазинов полны товаров, в основном импортных. Но это не всем по карману. Пухнет Москва, засасывая в себя всю Россию, наиболее талантливую молодежь, так же работают другие зоны «благополучия».
Но все это маскирует глубочайший кризис Русской цивилизации.
При этом вся эта система «спряталась» за президентом, пользующимся доверием народа в силу личной политической харизмы и качеств руководителя.
Управляемая демократия и промывка «мозгов»
Смысл постановки этих заранее нереализуемых задач – «продать» (см. термин Павловского в эпиграфе) населению иллюзию прогресса и бурной деятельности. Но время идет, хотя для нас оно остановилось.
Почему наша система столь прочна и стабильна?
Работы русского философа И. Ильина и А. Солженицина об уроках революции тщательно изучались. Проанализировав ошибки царской власти и М. Горбачева, которые сами и добровольно дали возможность развивать плюрализм и реальную демократию, что в итоге и вызвало слом власти, кремлевские политтехнологи придумали систему «управляемой демократии» (так называемое «длинное государство»), которая является одной из самых прочных в мире. И Глеб Павловский был одним из отцов этой системы.
Умелые мастера через ТВ и СМИ создают у народа иллюзию изменений и поиска справедливости. Каждый на экране телевизора найдет то, что приятно его уху: либералы – свое, патриоты свое, пенсионеры – свое. Хотя для большинства населения их жизнь – непрерывное «выживание». Да, идет война, и кого с кем вполне понятно.
Но наши политтехнологи не были первыми, схожая система уже давно есть в США, где реализован цирк «двухпартийной» системы, а власть принадлежит крупному капиталу.
СМИ и ТВ наполнены «говорящими головами», публичными фигурами, «толкователями» действий власти, которые имеют «лицензии» разного уровня. Вы всегда увидите в «Дзене» одни и те же фамилии. Кого-то даже прислали из-за границы. Они выступают с публичными лекциями, их можно встретить на конференциях оппозиции. Они вам скажут – скоро будет борьба с олигархами, новая индустриализация, чистка элит, наступление на фронте, где наши возьмут Харьков, Николаев, Одессу. Кто круче – дойдем до Киева. Самый популярный мем: снимут того, назначат этого.
Все это – полный дурман. Никого никогда не снимут и никого не назначат. Главный капитал во власти – личная преданность, остальное вторично. Еще одна фишка, ныне устаревшая – так называемый «транзит власти», которым развлекали народ во время смены «тандема». Или операция «Преемник».
И постоянные передачи, где показывают реальность борьбы с коррупцией, где видны десятки осужденных, в том числе высокопоставленных чиновников. Браво!
Но для страны это ничего не меняет. Система заточена на казнокрадство и коррупцию, на вывоз капитала из страны за границу: и это способ «кормления» элит. В хозяйственной системе СССР это было просто невозможно.
Нам покажут какое-нибудь строительство, отличный завод, птицеферму, передовой коровник, достижения науки, при том, что многие наши города и поселки в регионах превращаются в захолустье. Да это есть, но не везде.
И на ТВ много исключительно иностранных новостей, но не о реальной ситуации в нашей стране. Зачем нам постоянно показывают передачи, где перетирают все кости Украине? А про выборы в США больше, чем про свои?
Начало 2000-х прошло под эгидой борьбы с олигархами. Действительно, убрали самых одиозных. Остальные крепчают и богатеют, и их число, как и капиталы, растут.
Сколько критиковали «зерновую сделку», кто только не писал, что это часть военной логистики ВСУ. Но наше ТВ молчало. И через две недели после выхода из сделки и атаки на Крымский мост все внезапно прозрели: понеслась череда разоблачений. И какой ущерб был нанесен нашей Армии?
Все это спускает пар, создает иллюзию поиска справедливости, фикцию движения, о которой писал философ Иван Ильин. Ибо русские любят и ищут правду. Но правда – только Бог.
Все это основано на использовании поразительной (!) доверчивости русского народа, которое исходит из его природной доброты и подлинного русского христианского начала.
Глас либералов, о России вопиющий
Вот перлы Альфреда Коха, соратника Чубайса и Гайдара, бывшего заместителя председателя Правительства РФ, председателя Комитета по управлению госимуществом (в 2015 эмигрировал в Германию):
«Сейчас Россия появилась, а она никому не нужна. В мировом хозяйстве нет для нее места... Русские ничего заработать не могут... Сырьевой придаток… Далее – развал, превращение в десяток маленьких государств… в течение 10–15 лет...»
На вопрос журналиста: «Какова ваша ниша в российской жизни? – Нету никакой ниши. (Хихикает)…
В правительстве был человек, который абсолютно не верил, что страна может подняться. И, значит, был там, наверху, для чего-то другого.
Где-то все это было. Ах, да! Недавно США опубликовали план разделения России на 17 частей. Когда-то СССР разделили на 15, но этого, видимо, мало. Как метко сказал Александр III: «Они боятся нашей огромности».
Игорь Юргенс, глава ИНСОР (института современного развития), профессор ВШЭ, заявлял в 2010 году:
«Модернизации России мешают русские – основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет...
Русские еще очень архаичны... человеческий капитал не созрел...
Для экономически активного населения характерна деквалификация, деградация, люмпенизация и даже дебилизация».
Русские еще очень архаичны... человеческий капитал не созрел...
Для экономически активного населения характерна деквалификация, деградация, люмпенизация и даже дебилизация».
Хотя этот тезис был высказан давно, периодически он возникает в том или ином виде.
Не этот ли народ создал первый в мире реактор, запустил первым человека в космос, не мы ли во всем мире строим АЭС? Не этот ли народ своим трудом поставил фашистскую Германию на колени? Не наша ли военная техника идет на экспорт?
Ответим на это словами нашего великого писателя Валентина Распутина:
«Все растащили, по новым законам присвоили – и негде стало приложить человеку руки. Совсем негде, хоть обрубай их. Вся карусель жизни построилась на торгашестве чужого товара…»
«Строительных рабочих набирают в Турции и Таджикистане, нефть и газ качают вахтовики с Украины и из Молдавии, картошку и капусту выращивают китайцы… И бродит остатками своими народ неприкаянно: в родной стране не лучше, чем в изгнании… И превратился он, бывший великий народ, в обузу: поить-кормить надо, пенсию прибавлять, успокоить, что все идет правильно…
Да, забыл: одна служба все-таки осталась. Голосовать. Одно применение народу нашлось».
Да, забыл: одна служба все-таки осталась. Голосовать. Одно применение народу нашлось».
Есть сборники высказываний либеральной элиты, и они однотипны. Как говорят в таких случаях: «на кого вы работаете»? Но, как сказано в Библии, «по плодам их узнаете их». Мы по-прежнему крепостное «население», и нами правят новые «помещики и дворяне».
Русский народ – это одна из самых умных, читающих и образованных наций. Но нас хотят сделать такими – отсюда и система ЕГЭ, все эти ничтожные предложения и разговоры о не нужности математики, о сложности школьного курса, и новые инициативы Минобразования готовить учителей для школьников до 9 классов не в вузах. И, как и до революции, Церковь пытаются использовать как инструмент государства.
Откуда ветер дует?
Истерия с санкциями – отличный повод для промывания мозгов обывателя. Больше перемен, чтобы не было никаких перемен.
Хотя США решили нас утилизировать, что и послужило причиной СВО, процессы внешнего влияния во многом сохраняются. Мировое правительство – это чушь, скажете вы! Конечно, а что такое ВТО, МВФ, Всемирный банк – это структуры того самого правительства. Есть одиозные фигуры и организации типа Шваба с его «перезагрузкой», Бельведерский и Римский клуб.
Кто засеял мир ковидом?
Кто отрабатывал на нем технологии «последних времен», когда все население будет под полным контролем этих структур? И чудовищная пенсионная реформа, и повышение НДС были инициированы для нас МВФ. Где обучалась команда Гайдара, кто писал законы для правительства Ельцина?
Сотрудники МВФ руководят Минфином и Банком России, и они внимательно следят, чтобы мы были в «тренде».
Также тихо проводятся многие другие законы и инициативы, например, ювенальная юстиция, реформы образования, цифровой экономики, которые фактически санкционируются мировым правительством.
Общество грезит левым трендом, но почему нами управляют правые?
Наш народ в итоге разочаровался свободным рынком по американским лекалам. Рейтинги Сталина растут, в том числе и в молодежной среде, и в 2017 году он возглавил список величайших людей современности.
По данным соцопросов (сентябрь 2022 года), почти две трети россиян (62 %) симпатизируют социализму, и это максимум за всю историю опросов.
Согласно данным ВЦИОМ на конец 2022 года: почти 50 % россиян хотят восстановления СССР, а 58 % граждан сожалеют о его распаде. По данным мониторинга Института психологии РАН: около 80 % населения РФ дают негативную оценку сценарию «инерционного» экономического развития, который, по их мнению, ведет страну в тупик. Несмотря на известное отношение Церкви к СССР, по церковным каналам показывают советское кино. И это тоже знак.
Коммунистический ренессанс стучится в дверь: «призрак коммунизма бродит». Поэтому самые ловкие сели на самолеты и улетели во время марша Пригожина. Никакая система не может существовать вечно. Закон возрастания энтропии универсален – если нет перемен, накапливаются ошибки, и «черная энергия» в обществе начинает расти. Выборы одно – разговоры на кухне другое.
В обществе происходит переоценка отношения к системе, и в ближайшее время может произойти качественный скачок (как при процессах кристаллизации), который приведет к потере легитимности системы.
Сравнение такое. Вечером вы гуляете вдоль пруда и видите, что в нем мирно плещется вода. Но придя утром, обнаруживаете, что пруд уже скован льдом. И разморозить его уже невозможно! Нужно ждать долгой оттепели!
Итак: если все такие «левые», почему нами управляют правые?
Политическая жизнь как театр
Валентин Распутин:
«Захватили в свои руки богатейшую страну, захватили мощнейшее оружие воздействия на массы – ясно, что они будут пользоваться этим оружием до последнего часа, чтобы удержать власть».
Политическая жизнь превращена в театр, создающий иллюзию конкуренции. Главная цель власти, чтобы на выборах избиратели не проголосовали за КПРФ (Зюганова). И это наиболее страшный исход выборов, как для Запада, так и наших элит. До сих пор есть немало свидетельств, что фактически выборы 1996 года выиграл Г. Зюганов.
Созданы ее клоны. Весь левый электорат мудро размазан по полкам – сторонников рынка мало; но те, кто верит, что коммунисты «плохие», милости просим: вот «пушистые» социалисты. Но все это игры в общее поле с партией власти. Если бы к власти пришли левые, у нас давно были бы произведены необходимые реформы.
Либералы люто ненавидят СССР и все, что с ним связано. Происходит постоянное возвеличивание царской России и очернение коммунизма (кроме событий Великой Отечественной войны), и это важнейший элемент промывки мозгов. Вот уже нет СССР, а война с его фантомом идет не переставая. Репрессии, шарашки, галоши, работы Солженицына. Но СССР как был величайшей страной, высшей точкой нашей и мировой цивилизации, так и останется.
Интересный вопрос. Что следует учитывать православному человеку?
Иногда можно видеть, что в предвыборный период священство пытаются использовать для соответствующей проповеди. Гонения были и в Риме, у нас во время церковного раскола. Гонения могут возникнуть совсем не от «новых коммунистов», а тогда, когда русских станет менее 50 %, чего и добиваются внешние враги.
А ответ есть у философа Николая Бердяева, который пользуется уважением у Церкви, но позитивно относился к левому движению:
«и нужно потерять совесть, чтобы считать более соответствующим христианству капитализм».
Так что будет?
Не так давно всю жизнь искавший правду для своей Родины писатель Александр Проханов констатировал следующее:
«Развитие остановилось… Мы все засиделись, нам тошно в этом остановившемся обществе. Мы тоскуем по поводу того, что падает экономика, по поводу того, что нет крупных и ярких проектов... Страна наполнена ворами, ее разворовывают, ощущение, что Россия без хозяина. И это все очень серьезные симптомы».
А недавно А. Проханов заявил, что нынешние события – это крах той самой – «ельцинской» России.
Как мы ходим на выборы? У кого-то дача, кто-то делает заготовки, кто-то купил новый автомобиль… Кто-то понимает всю бессмысленность происходящего. Но чем меньше избирателей, тем лучше системе. Все, что нужно, чтобы попытаться изменить ситуацию – на ближайших выборах прийти и проголосовать за ту самую партию, которую так боятся держатели нынешней системы.
Сейчас по улице гуляют беззаботные пацаны, которым 16–17 лет. Что их ждет на фоне «затянувшейся» СВО? Где они будут работать – мерчендайзерами и курьерами? Нельзя позволить продолжение ведения безнаказанной необъявленной войны против русского народа, проводимого сверхизощрёнными методами, которым не видно конца.
И, как говорил император Александр II («Освободитель»):
«Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу».
Откуда такая ненависть? Россия – «крепкий орешек», и она не дает напрямую запустить те процессы, которые позволяют успешно «разлагать» христианство в Европе и США. Мы за традиционные ценности и не поддержим однополые браки и пропаганду меньшинств.
Россия, как и СССР – мессианская страна, а КНР – нет. Мы для них – препятствие, как и русское население. Отсюда все наблюдаемые события.
Совершив 100-летний виток, мы снова вернулись в общество, которое было разрушено событиями 1917 года. Все это колоссальный реванш буржуазной революции. Мы снова попали в кабалу иностранному капиталу и местной олигархии. Капитализм вызвал в нашей стране невиданный цивилизационный, нравственный и экономический кризис: он не совместим с русской «матрицей».
Несмотря на то, что наши потери в СВО кратно меньшие, они есть. И если в большой Москве эта информация «разбавляется», то в небольших городах эти события более заметны. Отсутствие явных целей и успехов в СВО тянет нас к сценарию Первой мировой войны, связанной с накоплением недовольства и усталости общества.
Не у нас ли и в 1917, и 1992 государство менялась в течение нескольких дней?
Если требуемых реформ не последует, возможно, будет некое событие «Ч», когда «общество сорвет», и система сменится. Скорее всего, оно будет связано с СВО: и его контуры уже могут просматриваться. И все, как и раньше, может занять несколько дней и произойти не позднее 2025 года – 40 лет плутания русского народа по пустыням либерализма.
И наша пятая колонна безнадежно разобьется о голову и лапы русского медведя.