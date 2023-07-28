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Пресса США: В связи с переворотом в Нигере возникает опасность для американской военной базы со стратегическими беспилотниками

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Пресса США: В связи с переворотом в Нигере возникает опасность для американской военной базы со стратегическими беспилотниками

В связи с военным переворотом в Нигере возникает опасность для находящейся в этой стране американской военной базы. Об этом пишет пресса США.


Указывается на наличие к настоящему моменту в Нигере базы ВВС США, на которой располагаются беспилотники, включая стратегические разведывательно-ударные. По официальной версии Вашингтона, эти дроны используются «против террористов, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой (обе группировки террористические, запрещённые в РФ). По сути же, это очередной военный объект США, позволяющий контролировать существенные территории в своих интересах.

Издание Bloomberg пишет, что после переворота в Нигере на Африканском континенте «может возникнуть пояс государств, управляемых военными». Этот «пояс» уже называют «в большей степени пророссийским», указывая на то, что он простирается от Атлантики до Красного моря.

К такому «пророссийскому поясу» отнесены Мали, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика, Судан.

Из материала:

Ситуация с переворотом в Нигере несёт существенные риски и для Евросоюза, так как ЕС консолидировал свои действия с правительством этой страны для пресечения нелегальной миграции. С 2017 по 2020 годы правительство Нигера на эти цели получило 1,1 млрд долларов.



Эксперты в США заявляют о том, что мятежники в Нигере могут осуществить попытку захвата американской военной базы вместе с находящейся там военной техникой и оборудованием. В связи с этим в Пентагоне уже обсуждаются варианты дальнейших действий. Причём наиболее простой – вывод своих войск из Нигера – обсуждается в последнюю очередь.

Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что США не нашли доказательств причастности к перевороту в Нигере российской ЧВК «Вагнер».
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:01
    +2
    Это к вчерашней статье,оде некоторые форумчане,что за переворотом в Нигере торчат полосатые уши.Отнюдь,видите как озаботились.А какова там у Макарона истерика!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:43
      0
      Нигер на 2/3 это пустыня не пригодная для жизни, основной источник дохода с/х и экспорт урана, 6-е место в мире по залежам. Кому они его будут продавать ? Китаю, Ирану, Северной Кореи...... вот и беспокоятся полосатики, что потеряют контроль. Когда встает вопрос хорошо это или плохо надо смотреть за кого США топят, в данном случае за свергнутого барбам-бия.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:44
      -1
      ,что за переворотом в Нигере торчат полосатые уши

      А объясните пожалуйста зачем России эта Африка ? Ну алмазы и полезные ископаемые это понятно их у нас в России тоже предостаточно но там же чёрт ногу сломает кто есть кто. Власть чуть ли не каждые пол года меняется , сегодня задружились с одними а завтра их уже свои же и съели закусив булкой из нашей бесплатной пшеницы.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 07:49
        0
        Африка больше чем на половину экономически уже под Китаем, морские порты, рудники, банки........когда денег много и некуда девать то можно, нам же только можно посочувствовать небывалый урожай пшеницы опять обернется поднятием цен на хлебобулочные изделия и крупы, скажут хранить дорого.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:47
      0
      Как только беспилотники сша окажутся в Китае,тогда и станет понятно,кому выгоден был этот переворот.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:23
    +1
    Нигер в штатах запрещенное слово.... winked чего проще- взять и отменить... wassat
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:24
    0
    Пора бы негритянским братанам пустить немного кровушки белым угнетателям. 1000 чел. л. с. невелика сила. Зато плюшки какие достанутся. И сразу в джунгли, матрасы выбомбят после этого всю страну. Это из минусов.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:26
    0
    На металлолом разберут ваши беспилоты.
    1. Ехим
      Ехим Сегодня, 07:32
      0
      Желающих прикупить захваченные беспилотники за бусы будет очередь (РФ, Иран, Китай, С.Корея)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    0
    наличие к настоящему моменту в Нигере базы ВВС США, на которой располагаются беспилотники, включая стратегические разведывательно-ударные
    Поэтому американцы еще вчера одними из первых выразили "озабоченность и беспокойство" происходящим в этой стране и по обычаю не забыли напомнить о возможных последствиях. К тому же президент Нигера ориентирован на Запад и в частности Сша. Не плохо было бы если возникнут проблемы с американской базой ВВС.
  6. asher
    asher Сегодня, 07:27
    +1
    Ну тупые! Какой такой вагнер? Петров и Боширов знакомились с природой Нигера и нигерами!
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:41
    0
    Интересно как будет дальше уже с американцами. Французам указали на дверь и они ушли, а вот как с этими будет, увидим.
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:43
    0
    Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что США не нашли доказательств причастности к перевороту в Нигере российской ЧВК «Вагнер». +++++ Короткий смешной анекдот:"США ищут доказательства свершившимся событиям"
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:45
    0
    Пресса США: В связи с переворотом в Нигере возникает опасность для американской военной базы со стратегическими беспилотниками
    Так то полосатикам давно пора понять, что ПОРА ВАЛИТЬ ... вот только доходит до них очень не сразу и не всё!