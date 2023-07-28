Пресса США: В связи с переворотом в Нигере возникает опасность для американской военной базы со стратегическими беспилотниками

В связи с военным переворотом в Нигере возникает опасность для находящейся в этой стране американской военной базы. Об этом пишет пресса США.
Указывается на наличие к настоящему моменту в Нигере базы ВВС США, на которой располагаются беспилотники, включая стратегические разведывательно-ударные. По официальной версии Вашингтона, эти дроны используются «против террористов, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой (обе группировки террористические, запрещённые в РФ). По сути же, это очередной военный объект США, позволяющий контролировать существенные территории в своих интересах.
Издание Bloomberg пишет, что после переворота в Нигере на Африканском континенте «может возникнуть пояс государств, управляемых военными». Этот «пояс» уже называют «в большей степени пророссийским», указывая на то, что он простирается от Атлантики до Красного моря.
К такому «пророссийскому поясу» отнесены Мали, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика, Судан.
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Ситуация с переворотом в Нигере несёт существенные риски и для Евросоюза, так как ЕС консолидировал свои действия с правительством этой страны для пресечения нелегальной миграции. С 2017 по 2020 годы правительство Нигера на эти цели получило 1,1 млрд долларов.
Эксперты в США заявляют о том, что мятежники в Нигере могут осуществить попытку захвата американской военной базы вместе с находящейся там военной техникой и оборудованием. В связи с этим в Пентагоне уже обсуждаются варианты дальнейших действий. Причём наиболее простой – вывод своих войск из Нигера – обсуждается в последнюю очередь.
Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что США не нашли доказательств причастности к перевороту в Нигере российской ЧВК «Вагнер».