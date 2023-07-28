Пресса США: В связи с переворотом в Нигере возникает опасность для американской военной базы со стратегическими беспилотниками

Ситуация с переворотом в Нигере несёт существенные риски и для Евросоюза, так как ЕС консолидировал свои действия с правительством этой страны для пресечения нелегальной миграции. С 2017 по 2020 годы правительство Нигера на эти цели получило 1,1 млрд долларов.

В связи с военным переворотом в Нигере возникает опасность для находящейся в этой стране американской военной базы. Об этом пишет пресса США.Указывается на наличие к настоящему моменту в Нигере базы ВВС США, на которой располагаются беспилотники , включая стратегические разведывательно-ударные. По официальной версии Вашингтона, эти дроны используются «против террористов, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой (обе группировки террористические, запрещённые в РФ). По сути же, это очередной военный объект США, позволяющий контролировать существенные территории в своих интересах.Издание Bloomberg пишет, что после переворота в Нигере на Африканском континенте «может возникнуть пояс государств, управляемых военными». Этот «пояс» уже называют «в большей степени пророссийским», указывая на то, что он простирается от Атлантики до Красного моря.К такому «пророссийскому поясу» отнесены Мали, Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Республика, Судан.Из материала:Эксперты в США заявляют о том, что мятежники в Нигере могут осуществить попытку захвата американской военной базы вместе с находящейся там военной техникой и оборудованием. В связи с этим в Пентагоне уже обсуждаются варианты дальнейших действий. Причём наиболее простой – вывод своих войск из Нигера – обсуждается в последнюю очередь.Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что США не нашли доказательств причастности к перевороту в Нигере российской ЧВК «Вагнер».