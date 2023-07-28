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В прессе США названы сроки начала поставок танков Abrams на Украину

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В прессе США названы сроки начала поставок танков Abrams на Украину

Американское издание Politico публикует материал, в котором говорится о конкретных сроках начала поставок танков Abrams на Украину.


Напомним, что несколько месяцев назад США фактически продавили начало поставок Украине немецких танков «Леопард», заявив, что как только те появятся в арсенале ВСУ, сразу же начнутся поставки и американских «Абрамсов». Однако «сразу же» танки поставлены не были, не поставлены они и к настоящему моменту, притом, что ВСУ уже потеряли не менее 24 «Леопардов» в различных модификациях на поле боя.

Теперь, как пишут американские журналисты, планируется отправить первую партию танков Abrams на Украину в сентябре 2023. Изначально эта партия американских танков будет направлена в Германию, что произойдёт в августе. А уже оттуда, через польский Жешув, танки будут поставлены на украинскую территорию.

Politico:

В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы.

Сообщается, что в общей сложности Вашингтон одобрил передачу Украине 31 танка Abrams.

Пресса США пишет, что передаваемые Украине «Абрамсы» «будут лишены секретных технологий, включая броню с наличием обеднённого урана».

Ожидается, что в августе украинские танкисты начнут 10-недельные курсы по управлению танками «Абрамс». Ранее в прессе проходила информация о том, что такая подготовка уже ведётся.

В России обещают серьёзные финансовые премии за уничтожение американских танков.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:47
    +2
    Детишек,упоротые родители на вна уже начали называть "абрамсами"?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:52
      0
      В сентябре-октябре будет понятно что там с контрнаступом ВСУ, если окончательно провалится, да еще Россия перейдет под Харьковом в свое наступление, то возможно они в Польше осядут не доехав до Украины.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 07:47
    0
    Обещать женится ещё не повод женится. До сентября ещё много воды утечёт.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:03
      0
      А гореть начнут? Акции вниз полетят!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:48
    0
    Теперь, как пишут американские журналисты, планируется отправить первую партию танков Abrams на Украину в сентябре 2023. Изначально эта партия американских танков будет направлена в Германию, что произойдёт в августе. А уже оттуда,
    Очередной "новый" металлолом ... скакуасам и так сойдёт.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +1
    Эти, как и Челенжеры, будут Львов охранять, а на ЛБС гореть немецкие кошки. Репутация, знаете ли.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:52
    +1
    Как только абрамсы окадутся в зоне боев,они перестанут быть "лучшими в мире" и "неуязвимыми" lol
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:53
    +1
    передаваемые Украине «Абрамсы» «будут лишены секретных технологий, включая броню с наличием обеднённого урана».

    А так же орудия, гусениц и двигателя. Какая разница, на что папуасам молиться?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    +1
    В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы.
    Даже в этом случае исходят исключительно из своих интересов (боятся, что технологии используемые в новых танках могут попасть к нам), хотя немцев убедили поставить в т.ч. и новые "Леопарды".
    в августе украинские танкисты начнут 10-недельные курсы по управлению танками «Абрамс»
    В августе начнут обучение, которое продлиться более двух месяцев, а поставить танки обещают в сентябре. А кто принимать их будет если экипажи еще будут учиться? Американские специалисты выедут для приемки или все таки часть танков прибудет с заморскими экипажами?