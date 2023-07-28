В прессе США названы сроки начала поставок танков Abrams на Украину

В первую партию войдут 6-8 танков. Это старые модели M1A1. Если бы речь шла об отправке танков в модификации A2, то на такие поставки ушли бы годы.

Американское издание Politico публикует материал, в котором говорится о конкретных сроках начала поставок танков Abrams на Украину.Напомним, что несколько месяцев назад США фактически продавили начало поставок Украине немецких танков «Леопард», заявив, что как только те появятся в арсенале ВСУ, сразу же начнутся поставки и американских «Абрамсов». Однако «сразу же» танки поставлены не были, не поставлены они и к настоящему моменту, притом, что ВСУ уже потеряли не менее 24 «Леопардов» в различных модификациях на поле боя.Теперь, как пишут американские журналисты, планируется отправить первую партию танков Abrams на Украину в сентябре 2023. Изначально эта партия американских танков будет направлена в Германию, что произойдёт в августе. А уже оттуда, через польский Жешув, танки будут поставлены на украинскую территорию.Politico:Сообщается, что в общей сложности Вашингтон одобрил передачу Украине 31 танка Abrams.Пресса США пишет, что передаваемые Украине «Абрамсы» «будут лишены секретных технологий, включая броню с наличием обеднённого урана».Ожидается, что в августе украинские танкисты начнут 10-недельные курсы по управлению танками «Абрамс». Ранее в прессе проходила информация о том, что такая подготовка уже ведётся.В России обещают серьёзные финансовые премии за уничтожение американских танков.