Военное обозрение
Войти Регистрация

Сбит беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

4
Сбит беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Мэр Москвы подтвердил информацию об очередной попытке беспилотной атаки на российскую столицу.


Сергей Собянин в своём ТГ-канале написал о том, что была предпринята попытка атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Попытка эта пресечена российскими военными.

Мэр Москвы:

Беспилотник был сбит силами министерства обороны.

По словам Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что несколькими днями ранее два беспилотника нанесли ущерб нежилым зданиям, включая здание, где располагается офис одной из французских компаний. По этому поводу высказались французские оппозиционные политики, отметив, что Макрон и правительство Франции не обратили никакого внимания на это происшествие, несмотря на то, что французскому бизнесу наносится ущерб из-за действий Украины.

Также несколькими днями ранее беспилотник упал на кладбище в ЗелАО.

Откуда именно в направлении Москвы двигался беспилотник, который сегодня был сбит, на данный момент не сообщается.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:54
    +2
    Пока не засыплем Украину ФАБами все эта шелупонь не угомонится
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:56
    0
    Когда мы начнём по настоящему воевать против тех кто планирует и проводит такие атаки против наших городов?
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:02
    -1
    Мэр Москвы подтвердил информацию об очередной попытке беспилотной атаки на российскую столицу.

    А он откуда это знает? Сам участвовал?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    0
    Все таки наверное пора ударить по зданиям администраций, управлениям полиции, СБУ в крупных украинских городах с показательной целью. Пусть шкерятся по подвалам и бомбоубежищам проклиная тот день когда пошли против России.