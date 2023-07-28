Сбит беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Мэр Москвы подтвердил информацию об очередной попытке беспилотной атаки на российскую столицу.
Сергей Собянин в своём ТГ-канале написал о том, что была предпринята попытка атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Попытка эта пресечена российскими военными.
Мэр Москвы:
Беспилотник был сбит силами министерства обороны.
По словам Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что несколькими днями ранее два беспилотника нанесли ущерб нежилым зданиям, включая здание, где располагается офис одной из французских компаний. По этому поводу высказались французские оппозиционные политики, отметив, что Макрон и правительство Франции не обратили никакого внимания на это происшествие, несмотря на то, что французскому бизнесу наносится ущерб из-за действий Украины.
Также несколькими днями ранее беспилотник упал на кладбище в ЗелАО.
Откуда именно в направлении Москвы двигался беспилотник, который сегодня был сбит, на данный момент не сообщается.