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ВС РФ в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам противника в Запорожье и в районе Лозовой Харьковской области

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ВС РФ в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам противника в Запорожье и в районе Лозовой Харьковской области

Российские войска в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам на контролируемых противником территориях. Многочисленные прилёты зафиксированы в оккупированном ВСУ Запорожье. По некоторым данным, среди поражённых объектов – объекты по производству и ремонту военной техники.


Украинская сторона утверждает, что для нанесения ударов по объектам в Запорожье ВС РФ использовали ракеты комплексов С-300. Также сообщается о прилётах ударных беспилотников типа «Герань».

Мощные взрывы в течение ночи гремели в Харьковской области. По последним данным, один из прилётов пришёлся по объекту в районе города Лозовая. Это крупная узловая станция, которая часто противником используется для переброски личного состава и военной техники в западную (оккупированную ВСУ) часть Донбасса. Ранее через Лозовую несколько эшелонов отправлялись из Харькова и Днепропетровской области. Местом назначения этих эшелонов была станция Славянск, расположенная в одноимённом городе, а также станция Заводская в Краматорске.



Удары в течение ночи наносились по противнику и в Константиновке, что на оккупированной вооружёнными силами Украины части Донецкой Народной Республики.
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19 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +6
    объекты по производству и ремонту военной техники.
    Как сообщают др. каналы удар был нанесен по цеху сборки БПЛА и цеху по ремонту б/т техники.
    крупная узловая станция, которая часто противником используется для переброски личного состава и военной техники
    Очевидно, что не по пустым ж/д путям.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:42
    +4
    ВС РФ в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам противника в Запорожье и в районе Лозовой Харьковской области
    . Разведка работает и работа по утилизации продолжается.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:45
    +2
    Украинская сторона утверждает, что для нанесения ударов по объектам в Запорожье ВС РФ использовали ракеты комплексов С-300. Также сообщается о прилётах ударных беспилотников типа «Герань».

    Понятно, когда поняли что не могут сбить "герани", решили самообстрел произвести, мол россия обстреляла из с-300. Отморозки!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:49
      -2
      А что такого "несбиваемооо"в Геранях?И да,самообстрел,это конечно сильный ход... belay
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:26
        +3
        Ничего ведь нового нет ...
        Герань сбить можно, но трудно или затратно ...
        Ракеты падают и это уже все знают ...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А что такого "несбиваемооо"в Геранях?И да,самообстрел,это конечно сильный ход... belay

        Низкая тепловая сигнатура и эпр, системы пво испльзующие ракеты плохо захватывают эту цель. Сбивают в основном из пушек и пулемётов, иногда ракетами, но ракеты часто мажут и тогда вытаскивается из рукава история про применение вс рф для обстрелов ракет с-300. Пока основная масса пипла это хавает и не задаёт вопросов о вменяемости руководства.
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:38
      +3
      А какая там боевая часть у зенитной ракеты?! Насколько помню, она не сильно большая в смысле взрывчатки, зато нашпигована вроде как шариками стальными для уничтожения реактивных ЛА. Или я ошибаюсь? (Не бейте сильно: срочную служил авиамехаником АО и немного АВ, и то 30 лет назад! feel )
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:04
        +2
        Не фугас, конечно, но взрывчатки, там, много, для широкого разброс шрапнели... все зависит от размеров ракеты!!!
      2. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 11:45
        0
        А по сети пошарить, поинтересоваться самому ? Нет ?
    3. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 09:57
      +3
      да все правильно пишут, еще про патриоты, ирисы и стингеры забыли упомянуть laughing
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:51
    0
    Бейте фашисткого гада!!!
    Как деды и прадеды наши били!!!!
    Чтобы земля под ногами ворога горела!!!!!
    Поленьям, румынам, Трибалтам и далее по списку приготовиться!!!!
    Работайте братья!!!!
    Победа будет за нами!!!!
    С нами Бог!!!!!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:27
      -1
      Поленьям, румынам, Трибалтам
      Вам бы Николаев с Запорожьем распедалить.
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:58
    -1
    Шарий пишет, якобы Старомайорское под ВСУ.......
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:14
      +2
      Возможно. Вчера на окраинах села всу торчало. Прут на Старомлыновку и Приютное не считаясь с потерями
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:30
      +1
      якобы Старомайорское под ВСУ.
      Все британские медиа пишут, что Старомайорское взято украми, выкладывая фото с флагом. Более того, обьявляют это оглушительным успехом контрнаступа- мол линию обороны проломили и сейчас ломанутся до Азова и на Крым. В конце выдают умозаключение- чтов от украинцы в следующем году победят.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:09
      -1
      Цитата: dnestr74
      Старомайорское под ВСУ.......

      Шарий - бандэровская , но УНИАН подтверждает. Много видео.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: dnestr74
      Шарий пишет, якобы Старомайорское под ВСУ.......

      ❗️Тяжелые бои идут на Времьевском выступе, ВС РФ контратакуют у Старомайорского

      По данным Иди и Смотри (https://t.me/+YclJyFuv-V1lYWM6) российские подразделения контратакуют у Старомайорского.

      «Большую часть села контролирует ВСУ. Российские части контратакуют», — рассказал собеседник канала.

      По его словам, российская армия по-прежнему удерживает Урожайное.
    5. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:22
      -1
      Это мы заманиваем врага в ловушку, в мешок, а потом ему будет организован котёл и бандеровцы массово сдадутся в плен.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:19
    -1
    один из прилётов пришёлся по объекту в районе города Лозовая

    Отлично, наверное теперь движение через ж/д станцию будет остановлено минимум на неделю.