ВС РФ в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам противника в Запорожье и в районе Лозовой Харьковской области

Российские войска в вечернее и ночное время суток нанесли удары по объектам на контролируемых противником территориях. Многочисленные прилёты зафиксированы в оккупированном ВСУ Запорожье. По некоторым данным, среди поражённых объектов – объекты по производству и ремонту военной техники.
Украинская сторона утверждает, что для нанесения ударов по объектам в Запорожье ВС РФ использовали ракеты комплексов С-300. Также сообщается о прилётах ударных беспилотников типа «Герань».
Мощные взрывы в течение ночи гремели в Харьковской области. По последним данным, один из прилётов пришёлся по объекту в районе города Лозовая. Это крупная узловая станция, которая часто противником используется для переброски личного состава и военной техники в западную (оккупированную ВСУ) часть Донбасса. Ранее через Лозовую несколько эшелонов отправлялись из Харькова и Днепропетровской области. Местом назначения этих эшелонов была станция Славянск, расположенная в одноимённом городе, а также станция Заводская в Краматорске.
Удары в течение ночи наносились по противнику и в Константиновке, что на оккупированной вооружёнными силами Украины части Донецкой Народной Республики.