«Безбашенная» атаманша Маруся Никифорова



В 20-е годы почти все фотографии героини статьи были уничтожены. Но на этом, сделанном мной коллаже с портретами четырёх атаманш (три из них – придуманные) есть единственная достоверная – из тюремного архива

«На бабе серый кожушок новехонький, штаны галифе нежно-розового цвета с серебряным галуном гусарским, сапоги лакированные со шпорами, сбоку шашка висит, вся в серебре, на другой стороне парабеллум в чехле, на голове папаха черная с красным бантом…



Гуляю, красного петуха пускаю, а со мной босота гуляет. Отряд атаманши Лельки.»

«Ну, какая же я бандитка! Я этуаль, голубчик, санкт-петербургская этуаль!»

Атаманша Маруся



Нестор Махно рядом с Павлом Дыбенко, ноябрь-декабрь 1918 г.

«Ночью она пожелала быть женою батько, и батько никогда не видал более неистовой женщины.»

«В вагоне было душно, несло перегаром. В едком махорочном дыму Бела Кун увидел батьку полулежащего на медвежьей шкуре... Слева на кошме пристроилась Маруська Никифорова, сожительница батьки... Она была пьяна и смотрела на Бела Куна осоловевшими глазами.»

«Анархисты ничего и никому не обещают. Анархисты желают, чтобы люди осознали себя и сами брали свободу.»

«Триста лет существовал дом Романовых – триста лет тирании; собака стала дороже человека. И всё это подлецы узаконили. Триста лет накапливали гнев, миллионы борцов отдали жизни за светлое будущее. Священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению; революционная страсть, безграничная сила в творческие силы масс – вот та движущая сила, которая нам не должна дать самоуспокоиться. Наше дело – готовить массы – к широкому народному восстанию и делать революцию не вместо народа, а вместе с народом.»

Эшелоны атаманши Маруси

«Кандальщики, воры, убийцы, проститутки! Сыны темной ночи, станьте рыцарями светлого дня, творите анархию.»

Анархист стянул с меня

Полушубок теткин.

Ах, тому ль его учил

Господин Кропоткин!







«Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?»

«Эта женщина для нас ценная, в ней анархистская жилка есть.»

Эх, яблочко, да куда котишься?!

До Маруси в эшелон подработаться!

«Советская власть достаточно обеспечена средствами и в грабительских доходах не нуждается.»



Г. Котовский, фотография 1919 г.



– А мы как раз нынче вечером собирались завернуть к вам. Хочу пустить красного петуха по вашим жидкам.

– Пожалуй, у вас ничего из этого не выйдет. Какова численность вашего отряда?

– Двести сабель, – ответила Маруся, не спуская с меня хохочущих глаз.

– А у нас четыреста штыков, – отрезал я, почти вдвое преувеличив силы нашего отряда.

Маруся вскочила:

– Да ты что, сволочь такая, пугаешь меня?

Казалось, что она вот-вот схватится за маузер, но в это время заговорил ее адъютант, молчавший до сих пор:

– Ну, зачем Маруся нам ссориться с большевиками из-за каких-то паршивых жидков. Давай лучше споем: «Святый отче Иванэ, що будэмо робыть, як горилкы не станэ пыть?».

И кто-то из второй половины дома, наверно хозяин, протянул басом:

«Господи помилуй, два с половиной!».

На этом наш разговор, по сути, и закончился.» «По улицам носились обвешанные оружием всадники. По одежде вроде моряки, но до того волосатые, что бескозырки с ленточками выглядели на их головах какими-то игрушечными. Марусю я нашел по черному флагу, развевавшемуся над крыльцом поповского дома... Я готов был к тонкому разговору, но дипломатия оказалась ни к чему. Маруся не скрывала своих намерений. Узнав, что я из Челбасского ревкома, она сказала:– А мы как раз нынче вечером собирались завернуть к вам. Хочу пустить красного петуха по вашим жидкам.– Пожалуй, у вас ничего из этого не выйдет. Какова численность вашего отряда?– Двести сабель, – ответила Маруся, не спуская с меня хохочущих глаз.– А у нас четыреста штыков, – отрезал я, почти вдвое преувеличив силы нашего отряда.Маруся вскочила:– Да ты что, сволочь такая, пугаешь меня?Казалось, что она вот-вот схватится за маузер, но в это время заговорил ее адъютант, молчавший до сих пор:– Ну, зачем Маруся нам ссориться с большевиками из-за каких-то паршивых жидков. Давай лучше споем: «Святый отче Иванэ, що будэмо робыть, як горилкы не станэ пыть?».И кто-то из второй половины дома, наверно хозяин, протянул басом:«Господи помилуй, два с половиной!».На этом наш разговор, по сути, и закончился.»

«Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и т. Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того чтоб заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их.»



Владимир Антонов-Овсеенко

«Дух разрушающий есть дух созидающий.»

Возвращение Маруси



В. М. Загорский, имя которого некоторое время носил город Сергиев Посад

«Когда Махно был на фронте, на станцию (Токмак)... прибыла вооруженная до зубов Маруся Никифорова и спросила:

– Сколько у тебя в кассе денег?

– Три миллиона.

– Я должна получить эти деньги для организации подпольной организации анархистов в Москве.

– Прибудет Махно, тогда и дам. Без него никак нельзя...

Маруся ответила, что с ней тридцать всадников, и она не будет со мной считаться... она вышла из вагона и пошла звать свой отряд.»

«Махно начал крыть ее по матерному и, выхватив револьвер, хотел ее застрелить, однако и Маруся была наготове с оружием в руках. Долго они ругались. Потом Маруся начала просить:

– Дай денег хоть на дорогу!

Махно схватил пачку валюты и выбросил ее из вагона к людям Маруси, окружавшим вагон, крикнув:

– Возьмите, и чтобы я вас больше не видел! Ничего не делаете для революции, дармоеды, а кормить вас надо!»

«Товарищи, вас зовут к борьбе за равенство. Комиссары сидят в кабинетах «без доклада не входить», а говорят о равенстве. Равенство только у Махно, только у нас. Нам не по пути с комиссарами. Как молния сверкает только в небе, так и равенство расцветает только при анархии! Я зову всех против белых и против комиссаров! Повстанцы, комиссаров нужно бить!»

«В черном английском френче, бриджах, в ботинках с железными крагами и увесистым маузером на боку, Никифорова имела бравый вид.»

Гибель Маруси

«Из дознания проведенного чинами севастопольского контрразведывательного пункта видно:



I. Что именующая себя Марией Григорьевной Бжостек, она же по прозвищу Маруся Никифорова, обвиняется в том, что в период времени 1918-1919 г.г., командуя отрядом анархо-коммунистов, производила расстрелы офицеров, мирных жителей, призывала к кровавой и беспощадной расправе с буржуями и контрреволюционерами... таким образом, обвиняется в преступлениях, предусмотренных 108 и 109 статьями уголовного уложения по редакции Добровольческой армии...



II. Что Витольд Станислав Бжостек, не принимая личного участия в совершаемых преступлениях, указанных в I пункте, но, зная о свершении оных, заведомо для себя укрывал М. Никифорову, не доводя до сведения властей.»

«Да здравствует анархия!»