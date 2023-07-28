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В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»

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В западной прессе назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим»

Укрепляющееся сотрудничество Москвы, Пекина и Пхеньяна тревожит Запад. В западной прессе даже назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим».

Такое мнение высказывается авторами статьи в газете Daily Express US со ссылкой на экспертов.

Они выражают тревогу по поводу сближения трех неподконтрольных стран, считая, что оно может привести к серьезным и нежелательным для Запада последствиям. Эксперты издания опасаются, что участники нового альянса будут помогать друг другу обходить санкции, осуществлять взаимные поставки вооружения и боеприпасов. В частности, авторы упоминают снаряды, беспилотники и мины. Западные эксперты также отмечают, что нельзя исключать привлечение специалистов одной из стран трехстороннего содружества для участия в оборонных разработках, осуществляемых в другом государстве этой «тройки».


Эксперты, с которыми беседовали журналисты, не считают оборонную промышленность КНДР высокоразвитой, но все же проявляют беспокойство по поводу вероятного военно-технического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.


Формирующийся союз РФ, Северной Кореи и КНР авторы публикации назвали «альянсом ужасов».

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил поддержку российской спецоперации руководством КНДР. Он отметил, что она свидетельствует о стремлении северокорейских партнеров совместно с нашей страной противостоять западной гегемонии.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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23 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:28
    +10
    С такой хитрой политикой Китая вряд ли этот тройной союз состоится.
    Вот если бы Китай не юлил - тогда да. И тогда бы было побоку на поползновения США и их сателлитов.

    зы Надо с КНДР налаживать взаимодействие. По серьезному. А не только на парады ездить
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:47
      +2
      Такое гипотетическое объединение их реально пугает. Для них это конец их политики, конец раздерьаниванию сиран на отдельные части для захвата ресурсов. Они построили отношения с другими не на взаимовыгоде, а на доминировании и получении халявных ресурсов, захотелось еще халявнее. Но не вышло, а без этого стангнация.
      Пусть пока не союз, но оружием могли бы помочь. Да и испытать арту корейскую в реальных условиях моглибы.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:47
      +20
      Надо снять санкции с КНДР и наладить полноценное экономическое и военно-техническое сотрудничество. Северная Корея, помимо Белоруссии, чуть ли не единственная страна, которая выступила с поддержкой СВО.
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 09:52
        +4
        Цитата: Бородач
        Надо снять санкции с КНДР и наладить полноценное экономическое и военно-техническое сотрудничество. Северная Корея, помимо Белоруссии, чуть ли не единственная страна, которая выступила с поддержкой СВО.

        Вот именно! А мы ,что-то не торопимся снять санкции против КНДР.Только слова( хотя здесь подходит совсем другое слово), а если будут реальные действия- вот тогда "цивилизованный мир" струхнет по настоящему.
    3. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 10:25
      -1
      Скажите.А почему Китай не должен юлить?Почему КНдР не должна юлить?Я бы на месте Кима,сча бы такие условия РФ выставил...что бы те плакали.А почему нет?!!Столько лет РФ стебались над ними,несли туфту,враньё,санкции вводили,а тут что,они должны броситься в объятия?Кому??!Олигархам из РФ?А чем эти твари,отличаются от тварей западных и американских??))Политика РФ по отношению к КНДР,будет такая же как отношение англосаксов к советам во время и после ВМВ.Сначало союзники,а потом ,,железный занавес и холодная война...Пока у власти в РФ сидят торгаши...не будет у России друзей.Только партнёры на время...Поэтому не требуйте того же от Китая и КНДР и др так называемых союзников.Бизнесс рулит...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:31
    0
    Укрепляющееся сотрудничество Москвы, Пекина и Пхеньяна тревожит Запад. В западной прессе даже назвали союз России, Китая и Северной Кореи «устрашающим».
    " Я дракон Бойся Бой и того кто меня боится, я , съем!!!"
    Они что, мультиков и голливудских фантазий пересмотрели?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:43
      +1
      Старая истина-боятся.Значит уважают yes
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:32
    0
    Кстати, а парад уже был? Кто в курсе? М.б. ссылочку на видео? soldier
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:34
    0
    Как форма у Шойгу изменилась... Он же уважает латино-попугайскую? Наверное в КНДР Юдашкин со Зверевым не котируются.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 09:52
      +2
      Цитата: bandabas
      Как форма у Шойгу изменилась...

      Так Шойгу парадный министр обороны, любит парады, биатлоны..., в то время как российская армия воюет, он на парадах красуется, ну любит он это дело, хотя может это и к лучшему, боевым генералам мешать никто не будет.
  5. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:37
    +3
    Да этот альянс для них смерти подобный. Будут гадить . Сыпать элиткам везде деньги и няшки. Находить недовольных. Распространять слухи и небылицы. Делать все возможное и невозможное чтобы вбить клин между тремя соседями.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:44
      +2
      Безраздельное господство США закончилось.Это видно всем,но привычки послушания и веры их словам остались у небольших государств,в том числе африканских стран.Время вылечит всех.
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:57
    +2
    Что-то они Иран забыли упомянуть... Так-то уже 4 страны, немаленькие, с большим количеством ресурсов, населения, развитой промышленностью и медициной. Это реально новый, независимый от США полюс
  7. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 09:59
    0
    Никогда Китай не станет нам союзником. У них своя политика и свой интерес.
    Тем более глядя на наших старперов рисующих красные линии и попирающих интересы страны.
  8. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 09:59
    0
    Да, единоначалия мысли и стремления пока нет и долго надо будет его ожидать.


    А так хочется везде успеть и ничего не потерять.

    Нет решительных действий со стороны Китая.
  9. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 10:08
    +1
    cette alliance , si elle se concrétise, sera une alliance défensive ; contrairement à l'OTAN, qui elle est vraiment une alliance terroriste. Cette alliance est vitale pour la Russie et pour la Chine, qui peut compter sur un allié sur comme la RPDC. (et l'Iran aussi).
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:14
    +9
    Всё бы хорошо, но опять ушки из МО выползли наружу, хотя с одной стороны, как бы и не причем. Малознакомый нам Алексей Анохин, который 5 лет обворовывал бюджет. И официально его обвинили в расхищении целого миллиарда. Экспортировал металлы за рубеж и уговорил государство освободить его от уплаты НДС 20%. Именно такие суммы с его сделок не поступали в госбюджет. Он стал интересен Следственному Комитету и далее выяснилось, что он фальсифицировал документы, использовал кампании-однодневки и в конечном счёте «впаривал» за рубеж то, что должно было оставаться внутри страны. Но это – лишь верхушка айсберга, ведь дальше СК углубился и выяснил – никакого бизнеса не существует вообще. Никаких реальных перепродаж даже нет, а деньги он зарабатывает. Согласно УК. РФ.ст. 158 ч.4 (кража в особо крупных размерах (и ст. 159 – мошенничество) караются лишением свободы на срок до 10 лет. Именно лишением – никакой «административки».
    Первым делом на суде обозначенная сумма мошенничества уменьшилась более, чем в три раза – до 300 миллионов (был миллиард, напоминаю).
    Далее ОПГ (изначально «шайка» Анохина попадала под организованную преступность) вдруг обрела совершенно другую формулировку «участники преступления».
    Последний шаг – минимизировать наказание. И когда общественность утихла окончательно, на ура справились и с ним – вместо 10-20 «топтания» стен колонии, ему вдруг дали жалкие 4,5 года условного заключения.
    Почему мало ? И причем тут МО.
    Да вот только у Алексея Анохина тётя – большая «шишка». Как раз в МинОбороны, занимая там должность заместителя. Фактически она – второй человек в министерстве.
    1. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 10:34
      +2
      Так жтож человек из "обоймы", таких не сажают, им просто меняют должность и всё. Это человек системы которую строили десятилетия сами знаете кто, своих они не сдают.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    0
    А Вам не кажется что режим санкций против КНДР кто то не соблюдает? Но это ещё доказать надо! Путин просто так что-ли сказал : Народ КНДР будет траву есть,но своего добьётся.Какая то странная трава в КНДР- поел,вот тебе копии американских беспилотников,ещё поел вот тебе гиперзвук.КНДР самая закрытая страна в мире,даже от спутников умеют всё скрывать.
  12. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:28
    0
    "не подконтрольные страны" как золотой миллиард привык себя считать властителями мира! Четко поделили всех на своих и угрозу. Страшно представить что было бы, если все страны были подконтрольные англосаксам :(
  13. Pivot
    Pivot Сегодня, 10:34
    0
    А Иран что не включили в список этого союза?
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:50
    0
    Корея может серьезно "потролить" Запад, поставками техники и боеприпасов.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:15
    0
    Что за "союз" такой, каким документом он оформлен?