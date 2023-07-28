Военное обозрение
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Минобороны Великобритании отправило засекреченные данные африканской стране из-за ошибки в одной букве

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Минобороны Великобритании отправило засекреченные данные африканской стране из-за ошибки в одной букве

Минобороны Великобритании инициировало расследование в связи с опечаткой, сделанной британскими чиновниками при отправке электронного письма с содержащейся в нём секретной информацией, сообщает газета The Telegraph. В итоге, из-за их оплошности секретные данные попали в руки Мали – страны, являющейся союзником России.


Примечательно, что причиной ошибки стало буква «i», которая была пропущена при вводе электронного адреса. В итоге, вместо того, чтобы отправить сообщение США, чей адрес заканчивается доменом «mil», оно дошло до Мали (домен у этого государства – «ml»).

Напомним, что вышеуказанная страна Африки не только выступает в качестве близкого партнёра РФ, но и входит в число 6 африканских стран, которым президент Владимир Путин обещал поставить зерно на безвозмездной основе после выхода нашей страны из так называемой «зерновой сделки», в которую также входила Украина, Турция и ООН. Помимо Мали, к ним относятся Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

В этом контексте британское издание решило напомнить о похожем случае, произошедшем на минувшей неделе в США, в результате чего Мали получила миллионы военных электронных писем из-за ошибки Вашингтона. Как уже заявили представители Пентагона, они в курсе этой проблемы, заверив в том, что все электронные письма с данным доменом, отправляющиеся на малийские адреса, блокируются.

Что же касается просчётов британского оборонного ведомства, то авторы публикации считают их «непростительными».
Использованы фотографии:
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:59
    +4
    В минобороны видимо взяли одного из британсаих "ученых"... belay
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:07
    +6
    Минобороны Великобритании инициировало расследование в связи с опечаткой, сделанной британскими чиновниками при отправке электронного письма с содержащейся в нём секретной информацией, сообщает газета The Telegraph. В итоге, из-за их оплошности секретные данные попали в руки Мали – страны, являющейся союзником России.


    Примечательно, что причиной ошибки стало буква «i», которая была пропущена при вводе электронного адреса. В итоге, вместо того, чтобы отправить сообщение США, чей адрес заканчивается доменом «mil», оно дошло до Мали (домен у этого государства – «ml»).
    Сомневаюсь однако, учитывая многоуровненвую защиту секретной информации особенно после истории со Сноуденом, в том числе и межведомственную переписку нельзя говорить о некой случайности. В связи с чем можно предположить то что секретные данные должны были попасть именно в те руки (домен) в которые требовалось. А для уверенности создаётся информационная шумиха в СМИ в противном случае данный факт был бы засекречен. Британские комбинации стары как мир winked wink
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07
    +1
    Минобороны Великобритании отправило засекреченные данные африканской стране из-за ошибки в одной букве
    . Так бывает... а в общем, кошмар, кошмар wink
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:17
    0
    В итоге, из-за их оплошности секретные данные попали в руки Мали

    "Сделать хотел грозу, А получил козу, Розовую козу С желтою полосой. Вместо хвоста — нога, А на ноге — рога, Я не хотел бы вновь Встретиться с той козой!.......
    Сделать хотел утюг, Слон получился вдруг. Крылья, как у пчелы, Вместо ушей — цветы. Ночью мне снится сон — Плачут коза и слон, Плачут и говорят: «Что с нами сделал ты?"(Леонид Дербенев. "Волшебник-недоучка").
  5. james
    james Сегодня, 10:40
    0
    Ошибка или деза? по мнению администрации сайта
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:49
    -2
    Военное обозрение = "Новости вчера".
    Я этот баян недели 2 тому назад видел.
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:58
    +1
    Виновных всех до одного! Сослать! В Сибирь! "Убирать снег. -Простите весь?
    Весь!!!" laughing
    1. Кэптен45
      Кэптен45 Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      Виновных всех до одного! Сослать! В Сибирь! "Убирать снег. -Простите весь?
      Весь!!!"

      Муж:
      - Жена, жарь рыбу!
      Жена:
      - Рыба вся!
      Муж :
      - Жарь всю!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    секретные данные попали в руки Мали – страны, являющейся союзником России.
    Что же вы секретные письма по электронной почте пересылаете? Фельдъегерем или почтовым голубем надежнее будет. А если серьезно, то с секретным делопроизводством у англосаксов полный абзац, что неоднократно подтверждалось на практике.