Минобороны Великобритании инициировало расследование в связи с опечаткой, сделанной британскими чиновниками при отправке электронного письма с содержащейся в нём секретной информацией, сообщает газета The Telegraph. В итоге, из-за их оплошности секретные данные попали в руки Мали – страны, являющейся союзником России.Примечательно, что причиной ошибки стало буква «i», которая была пропущена при вводе электронного адреса. В итоге, вместо того, чтобы отправить сообщение США, чей адрес заканчивается доменом «mil», оно дошло до Мали (домен у этого государства – «ml»).Напомним, что вышеуказанная страна Африки не только выступает в качестве близкого партнёра РФ, но и входит в число 6 африканских стран, которым президент Владимир Путин обещал поставить зерно на безвозмездной основе после выхода нашей страны из так называемой «зерновой сделки», в которую также входила Украина, Турция и ООН. Помимо Мали, к ним относятся Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика (ЦАР).В этом контексте британское издание решило напомнить о похожем случае, произошедшем на минувшей неделе в США, в результате чего Мали получила миллионы военных электронных писем из-за ошибки Вашингтона. Как уже заявили представители Пентагона, они в курсе этой проблемы, заверив в том, что все электронные письма с данным доменом, отправляющиеся на малийские адреса, блокируются.Что же касается просчётов британского оборонного ведомства, то авторы публикации считают их «непростительными».