Военное обозрение
Войти Регистрация

ISW: Темп нового наступления ВСУ под Ореховом замедлился

13
ISW: Темп нового наступления ВСУ под Ореховом замедлился

26 июля, после некоторого «затишья», ВСУ предприняли очередную атаку на Запорожском фронте. Две колонны бронетехники противника атаковали позиции ВС РФ под н.с. Работино на Ореховском направлении.


В украинских и некоторых западных СМИ уже успели «окрестить» вышеупомянутую атаку вторым этапом контрнаступления ВСУ, в котором будут задействованы основные силы. Между тем попытка противника прорвать фронт была успешно купирована российскими военными, в результате чего последний понес серьезные потери и на Запорожском направлении снова возникла пауза.

О том, что темп нового наступления ВСУ под Ореховом за последние сутки замедлился пишут и эксперты из американского «Института изучения войны». В материале ISW говорится, что после недавней атаки ВСУ больше не проводили крупных механизированных штурмов.

В то же время аналитики подчеркивают, что продвижение украинских войск на Запорожском направлении полностью не остановилось. В частности, успехи ВСУ в н.с. Старомайорском (Времьевский выступ) создали угрозу окружения позиций ВС РФ в селе Урожайное.

Впрочем, как пишут эксперты, несмотря на некоторые тактические успехи, украинские войска еще даже не приблизились к основной линии российской обороны на Запорожском направлении.

Касательно последнего заявления стоит подчеркнуть, что, не дойдя до основной линии обороны ВС РФ, ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике, включая переданные Западом танки и БМП натовского образца.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:03
    0
    Пока ясности точно нет.Снизился темп,или очередная волна ожидается.Понятно,что всуки так просто не успокоятся,пока наши ребята их не успокоят.Наглухо
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 10:06
      -4
      Ясность есть только в одном - вы буквально живете на этом форуме 24/7 и гадите в комментах. Вы вообще спите?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:18
        -6
        Цитата: WhiteFallen
        Ясность есть только в одном - вы буквально живете на этом форуме 24/7 и гадите в комментах. Вы вообще спите?

        На этом форуме больше всего любят пустопорожние ура-патриотические лозунги.
        1. WhiteFallen
          WhiteFallen Сегодня, 10:19
          -3
          Вам ли говорить - вы такой же, даже ник не меняете и в телеге гадите
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 10:34
        +2
        Ясность есть только в одном - вы буквально живете на этом форуме 24/7

        Ну человек на пенсии ,дефицит общения ,а тут нет нет да вступит с кем ни будь в полемику. Я вот тоже тут бываю когда не на работе сменный график понимаете ли дома нет ни кого а на улице жарища.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:14
    +2
    Впрочем, как пишут эксперты, несмотря на некоторые тактические успехи, украинские войска еще даже не приблизились к основной линии российской обороны на Запорожском направлении.
    . Это, даже, не туман войны... обстановка будет меняться, пока не достигнет какого то равновесия!
    Пока ясно то, что противник собрал резервы и пробует добиться успеха на конкретном направлении... потери несёт большие, на сколько ему хватит тех резервов... фиг её знает.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:14
    -1
    еще даже не приблизились к основной линии российской обороны
    А БиБиСы уже не стесняясь говорят об оглушительном успехе укров, взломавших линию обороны belay .
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:23
      +6
      Ну, а что говорит радио Свобода?
      Так, для справки.
      Изначально Радио «Свободная Европа» и Радио «Свобода», созданные в 1950 и 1953 годах соответственно, являлись двумя отдельными организациями, вещавшими через «железный занавес». Первая вещала на страны Варшавского договора, вторая — непосредственно на СССР, при этом первая сохранялась иллюзию независимости. В конце 1960-х выяснилось, что на самом деле обе организации получали финансирование ЦРУ, и в 1971 году они были переведены на финансирование Конгрессом США, а в 1976 году объединены.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:30
      0
      Раньше говорили, что ВСУ не могут приблизится к первой
      линии обороны. Но Старомайорское - это первая линия.
      Теперь говорят об основной линии обороны.
      Это вторая линия по старой терминологии.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:17
    +1
    В то же время аналитики подчеркивают, что продвижение украинских войск на Запорожском направлении полностью не остановилось. В частности, успехи ВСУ в н.с. Старомайорском (Времьевский выступ) создали угрозу окружения позиций ВС РФ в селе Урожайное.

    ❗️Тяжелые бои идут на Времьевском выступе, ВС РФ контратакуют у Старомайорского

    По данным Иди и Смотри (https://t.me/+YclJyFuv-V1lYWM6) российские подразделения контратакуют у Старомайорского.

    «Большую часть села контролирует ВСУ. Российские части контратакуют», — рассказал собеседник канала.

    По его словам, российская армия по-прежнему удерживает Урожайное.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:09
    +1
    Непростая ситуация сложилась на юге от Бахмута. На сегодняшний день ВСУ выбрало этот участок в качестве одного из основных направлений для удара. Интенсивность боёв очень высокая. Непрерывно работает артиллерия, как наша, так и вражеская.
    Отряды ВСУ пытаются входить в Клещеевку и закрепиться на её окраинах. При этом лесопосадки в округе села буквально завалены телами противника, наши парни бьются за каждый метр.
    Самые мрачные вести доходят из Андреевки, что южнее Клещеевки.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    0
    не дойдя до основной линии обороны ВС РФ, ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике
    Неудивительно если в ближайшее время (неделя-две) западная пресса будет вынуждена переименовать "вторую и основную фазу наступление" в "продолжение формирования условий к наступлению".
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:42
    0
    Если отбросить пропагандистскую шелуху, то ВСУ продвигаются.Не по 40 км в день, то оборону продавливают. Не знаю какую там линию обороны считают основной, можно и до внешних обводов Севастополя трындеть что ВСУ все еще не дошли до нее.Что там с Работино -не ясно. Но есть подозрение что его уже потеряли. Потому как постоянно писали от отражении атак на само село. А теперь уже ПОД н.с Работино..
    Ясно только одно. Сколько тут не писали о перемалывании ВСУ - результат как то не очень. ВСУ вполне себе пробиваются . А все эти басни о 500-700-1 млн убитых солдат ВСУ так и остались лапшой пропаганды. Хотя конечно и повторить успех осени 2022 ВСУ не смогли. Идет взаимное перемалывание и теперь большой вопрос в том -кто сдаст раньше.