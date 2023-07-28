ISW: Темп нового наступления ВСУ под Ореховом замедлился

26 июля, после некоторого «затишья», ВСУ предприняли очередную атаку на Запорожском фронте. Две колонны бронетехники противника атаковали позиции ВС РФ под н.с. Работино на Ореховском направлении.
В украинских и некоторых западных СМИ уже успели «окрестить» вышеупомянутую атаку вторым этапом контрнаступления ВСУ, в котором будут задействованы основные силы. Между тем попытка противника прорвать фронт была успешно купирована российскими военными, в результате чего последний понес серьезные потери и на Запорожском направлении снова возникла пауза.
О том, что темп нового наступления ВСУ под Ореховом за последние сутки замедлился пишут и эксперты из американского «Института изучения войны». В материале ISW говорится, что после недавней атаки ВСУ больше не проводили крупных механизированных штурмов.
В то же время аналитики подчеркивают, что продвижение украинских войск на Запорожском направлении полностью не остановилось. В частности, успехи ВСУ в н.с. Старомайорском (Времьевский выступ) создали угрозу окружения позиций ВС РФ в селе Урожайное.
Впрочем, как пишут эксперты, несмотря на некоторые тактические успехи, украинские войска еще даже не приблизились к основной линии российской обороны на Запорожском направлении.
Касательно последнего заявления стоит подчеркнуть, что, не дойдя до основной линии обороны ВС РФ, ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике, включая переданные Западом танки и БМП натовского образца.