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Разведка США: Китай поставляет России оборудование, которое играет важную роль в войне на Украине

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Разведка США: Китай поставляет России оборудование, которое играет важную роль в войне на Украине

По данным американской разведки, Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в спецоперации на Украине.


С начала 2023 года объемы закупок российскими компаниями необходимых для ВС РФ товаров двойного назначения в Китае составили несколько сотен миллионов долларов. По данным таможенной службы, только гражданских беспилотников было поставлено более чем на 100 миллионов долларов, а необходимого для изготовления бронеплит кевлара - на сумму более 225 миллионов долларов.

Российские компании также закупают в Китае тепловизорные прицелы, а также готовые каски и бронежилеты. Как утверждает разведка США, с начала спецоперации на Украине было более 220 подобных поставок. Также Китай поставляет навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей. 

По сравнению с 2021 годом также значительно выросли объемы экспорта полупроводников из Китая в Россию. В обход санкций в Россию поступают полупроводники производства США или произведенные под американскими брендами на сотни миллионов долларов.

Утверждается, что нередко закупки товаров двойного назначения осуществляются через российские компании-однодневки, которые при закупке товаров в таможенных декларациях указывают другие наименования.

В отчете Офиса директора национальной разведки США утверждается, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях". 

Тем, что поставляемое 50 с лишним странами мира оружие Украины играет большую роль в вооружённом конфликте, разведка США не озабочена...
Использованы фотографии:
Минобороны России
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46 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:06
    -5
    Я могу понять того,что определенным позициям,по тем же тепловизорам мы не можем полностью обеспечить за счет отечественнтго производства...Но каски и бронежилеты....
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:29
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Я могу понять того,что определенным позициям,по тем же тепловизорам мы не можем полностью обеспечить за счет отечественнтго производства...Но каски и бронежилеты....

      Касками и жилетами мы можем обеспечить себя сами ,а вот нарастить производство кевларового волокна в разы , нет.А это прямая связь
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 10:55
        +4
        У нас вообще не кевлар, а полиарамид. Вижу на фронте много иностранных касок и броников, теплаков и пр. Но всё это покупается самими вояками в ВОЕНТОРГАХ, у частников. А вот армия выдаёт новобранцам только отечественные каски и броники. С теплаками беда. У меня ещё Ратник, но в последние пол года пополнение приходит в основном с бронёй Монолит. Появилась защита сбоку, но они тяжёлые. Я уж лучше в Ратнике побегаю...
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 11:44
          0
          ну монолит не плох как мобилизационный вариант, таки бр4, качество правда плавало капитально, а вот колпак 20, это конечно трэш, 2.2 кг на башке таскать, это одуреть можно
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:57
        -3
        Надо Роскосмос попросить поискать то волокно на Луне или на Марсе.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:53
      +9
      Цитата: dmi.pris1
      Я могу понять того,что определенным позициям,по тем же тепловизорам мы не можем полностью обеспечить за счет отечественнтго производства...Но каски и бронежилеты....

      А ведь нам до сих пор так и не рассказали в отечественных СМИ и ТВ о результатах расследования пропажи полтора миллиона комплектов воинского обмундирования со складов ВС РФ, из-за чего был уволен зам по тылу министра обороны в начале СВО, а весной этого года уже приемник того уволенного зама опять же был уволен.

      Может быть в тех комплектах также "испарились" и каски с брониками, которые мы теперь вынуждены возмещать за счёт поставок из Китая. recourse

      П.С. Это про Пригожина нам второй месяц страсти-мордасти рассказывают, а про замов министра обороны полный молчок. stop
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:12
    -3
    Стыд и позор. Россия не обеспечивает себя ничем. Однако главный оптимизатор, считает что все идет по плану. Плану Горбачева- Ельцина.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 10:23
      0
      Прям уж таки ничем?может хватит уже гадить на страну в каждом коменте и во всех новостях на сайте?администрация сайта ,,военное обозрение,, обратите уже внимание на личности,на вашем сайте,которые распространяют исключительно отрицательные коментарии и информацию,только и делают что гадят и дескредитируют страну и армию рф!прошу блокировать и направлять информацию и адреса почтовых ящиков таких людей в фсб
      1. spektr9
        spektr9 Сегодня, 10:25
        +1
        Прям уж таки ничем?может хватит уже гадить на страну в каждом коменте?

        А чем обеспечивает ?
        1. witcher
          witcher Сегодня, 10:38
          0
          Сапфиры делает искусственные вроде только Россия их и делает. Инертные газы которые нужны для литографии и производства микросхем и процессоров, Россия основной поставщик.
        2. -sa-
          -sa- Сегодня, 10:43
          -4
          Всё чем обеспечивает,вы можете посмотреть в инете,а то перечислять долго.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:40
        +1
        Цитата: -sa-
        прошу блокировать и направлять информацию и адреса почтовых ящиков таких людей в фсб

        Это вы на Стрелка донос писали?
        1. -sa-
          -sa- Сегодня, 10:46
          -7
          А что то умнее этого,пёрнуть в эфир,не пришло в голову?
          1. turbina2367
            turbina2367 Сегодня, 11:11
            +1
            Администраторы сайта, а почему вы такие хамские ответы не удаляете? Это же противоречит правилам, изложенным в вашем руководстве для пользователей.
            Эй, г-н Смирнов! Пора проснуться!
            1. -sa-
              -sa- Сегодня, 11:18
              0
              Потому,что этот человек меня оскорбил.за это получил хамский ответ
            2. 2112vda
              2112vda Сегодня, 11:19
              +1
              На сайте наказываются люди по личным предпочтениям "цензоров-администраторов", пытался понять их алгоритм выбора, но не смог осилить сию задачу. Похоже всё зависит от погодных условий и от того на какую ногу вступил администратор проснувшись.
      3. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:00
        -1
        прошу блокировать и направлять информацию и адреса почтовых ящиков таких людей в фсб

        Говорят, в 37-м очень много доносов от стукачей поступило в НКВД.
        1. -sa-
          -sa- Сегодня, 11:21
          0
          И что с того?если человек враг своей страны,то на него нельзя донести и как вы говорите настучать?))
        2. -sa-
          -sa- Сегодня, 11:37
          +1
          То есть,по вашей логике получается,что если человек узнает вдруг,что кто то топит за укропов,ведет переписку с украинскими военными или сбу,то сообщив на этого человека в фсб,он становится доносчиком и стукачём?или как вас понимать?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    Разведка США: Китай поставляет России оборудование, которое играет важную роль в войне на Украине
    И что с того... так это, не так, тявкать свое им придётся в стороне, обсуждать эту тему их не позовут.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:18
    +7
    И у Северной Кореи прикупим чего надо и сколько надо. Не их собачье дело. Сравнили несколько сот миллиардов с десятками лярдов своих поставок. Пошли вон, недоумки.
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:20
    -2
    кроме стыда за страну такое положение вещей ничего не вызывает, не зависимо от того что поставляют: это обороноспособность нас, которая не обеспечена должным образом...
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 11:32
      0
      Всё объясняется достаточно просто. За 30 лет разгула либерализьма с демократизьмом порушили массу производств и поразгоняли кучу проектных организаций. С началом СВО "жареный петушок" клюнул наших "гипер эффективных манагеров" в темечко и ещё в "седалищный нерв". Руководство озадачилось что "противный Запад и часть Востока" нам из вредности не хочет помогать, а ведь как надеялись. Встал вопрос о срочной организации производства очень много чего. Государство деньги даёт на создание производств, да вот только чтобы получить деньги нужно представить ТЭО, хотя бы в упрощённом варианте. А вот с этим большие проблемы, те кто знает как разрабатывается ТЭО со всеми сопроводительными документами уже давно на пенсии, 30 лет однако прошло. Эффективные менеджеры и прочие менчендайзеры вообще и слыхом не слышали про такое. Дошло до того что и в высших учебных учреждениях слабо представляют как разработать ТЭО. Господа, как говорится, ПРИПЛЫЛИ. Эффективный частный собственник не способен потянуть многие виды требуемых производств, задачи и запросы у них иные, отличные от государственных интересов. Так что, за что мы боролись, на то и напоролись. Повторяется экономическая ситуация начала прошлого века. Чем всё это закончится, не знаю. Будем надеяться на лучшее.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:22
    +4
    То есть 50ти странам можно поставлять хохлам всё! А нам никому ничего нельзя? Да они и вправду себя богами считают, ставят какие то правила для всего мира.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:30
      0
      А нам никому ничего нельзя? Да они и вправду себя богами считают, ставят какие то правила для всего мира.

      Они так себя поставили и с этим все считаются, а если вы не согласны то они придут и принесут вам свою "демократию". А мы потеряли свою великую страну в 90-х .
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:00
      0
      они и вправду себя богами считают, ставят какие то правила для всего мира

      на них наплевать, проблема в том, что мы сами по этим "выдуманным ими" правилам и живем!!!
    3. Уникальный_ник
      Уникальный_ник Сегодня, 11:09
      0
      Да всегда это было , что прав не тот кто прав..., В очередной раз нас объявили чуть ли не вне закона , ну вот и результат . А какой недалече узнаем, через кровь, буду уповать что в большей мере не нашу.
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 10:24
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Я могу понять того,что определенным позициям,по тем же тепловизорам мы не можем полностью обеспечить за счет отечественнтго производства...Но каски и бронежилеты....

    С такой не мощностью определённых лиц скоро автоматы Калашникова мы будем выкупать у стран,которым СССР в свою бытность продавал или дарил
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:26
    0
    Не надо забывать, что война перешла в затяжную форму. Поэтому выиграет тот, у кого затраты на войну будут наиболее оптимальными. Так что не надо стыдиться поставок из Китая. Свое будет стоить в разы дороже и кроме морального удовлетворения некоторых ура патриотов ничего не принесет. Бабки берут из бюджета. А это косвенно через инфляцию коснется каждого. Так что экономить тоже надо. Иначе вылетим в трубу.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:01
      +2
      ну вот китай возьмет, и прикроет поставки "гражданских" квадрокоптеров - что вы потом будете кричать???
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:31
    +1
    Je velmi správné, kdyby Čína v tomto konfliktu stála na straně Ruska. Čína ví moc dobře, co přecházelo speciální operaci na Ukrajině a že za všechno může Ukrajinský fašismus podporovaný USA!! Doufám, že Čína a Rusko budou ještě více spolupracovat, prototože světový fašismus je potřeba porazit!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:31
      +4
      Для Китая очень правильно встать на сторону России в этом конфликте. Китай прекрасно знает, что проходило через спецоперацию на Украине и что во всем виноват украинский фашизм, поддерживаемый США!! Я надеюсь, что Китай и Россия будут сотрудничать еще больше, потому что необходимо победить мировой фашизм!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:03
        0
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Для Китая очень правильно встать на сторону России в этом конфликте.

        Ну вы же помните цитату - "Восток, дело тонкое ..."
        Что у них на уме, никто не может предвидеть.
        1. Jsem_CZEKO68
          Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:44
          0
          Ano vím, že přátelství Ruska a Číny není úplně čisté.., i tak je velmi důležité.
          1. Jsem_CZEKO68
            Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:44
            0
            Да, я знаю, что дружба между Россией и Китаем не совсем чистая..., но она все же очень важна.
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:45
    +3
    По данным американской разведки, Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в спецоперации на Украине.
    Американцы мне , все больше, напоминают ослабленных умом....
    Если вы обложили санкциями РФ и Иран, обкладываете Китай со всех сторон.....Китай на это все смотрит и не хочет смены режима в РФ и потери единственного бесконтрольного(для Запада) маршрута поставки энергоресурсов и маршрута в много стран для поставки товаров. Почему бы Китая не продавать товары "двойного назначения" в РФ?! Это не военная техника и не добровольцы.
    И плюс ко всему этому, западные фирму ушли из РФ и освободили рынок сложной промпродукции для Китая добровольно...отдали рынок в 140млн человек. Его нужно занять и сохранить его платежеспособность.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:57
      +2
      Цитата: Zaurbek
      И плюс ко всему этому, западные фирму ушли из РФ и освободили рынок сложной промпродукции для Китая добровольно...отдали рынок в 140млн человек.

      Для штатов это не проблема, они свое имеют от СВО больше, чем потеряли , а вот Европа, для нее такой потерянный рынок, это смертоубийство.
      Что штатам и нужно.
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:50
    +4
    ого,в комментариях обсуждают, что там на западе говорят. Может все таки стоит понять,что запад озвучивает, что считают выгодным, а не истину.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:52
    0
    Тем, что поставляемое 50 с лишним странами мира оружие Украины играет большую роль в вооружённом конфликте, разведка США не озабочена...

    Вот такова она - "американская демократия".
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:52
    0
    Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу: красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от Советской власти, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась.

    Китай поставляет России практически всё оружие...А Украине НЕ поставляет...
    Вот так всем вместе нужно троллить американцев - пусть зеленеют от злости...
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:07
    0
    Цитата: Гардамир
    Стыд и позор. Россия не обеспечивает себя ничем. Однако главный оптимизатор, считает что все идет по плану. Плану Горбачева- Ельцина.

    Позор, правда, без стыда - фейкомёты вроде вас.
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:11
    0
    Надо гордиться своей страной, которая в таких тяжёлых условиях умеет закупать нужные товары за границей. Плевать нам на производство собственного кевлара и касок - надо помогать китайским товарищам в условиях санкционного давления. А скоро и надёжные союзники по ОДКБ помогут нам побеждать презренных и ничтожных бандеровцев.
  16. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:19
    0
    Цитата: Владимир80
    ну вот китай возьмет, и прикроет поставки "гражданских" квадрокоптеров - что вы потом будете кричать???

    Зато мы знаем, что вы будете кричать, правда?))
    То, что вы призывали сдаться, я вам напомню, и не раз. В итоге страна должна знать в лицо своих "героев", ну и "наградить", соответственно.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:28
    0
    Цитата: spektr9
    Прям уж таки ничем?может хватит уже гадить на страну в каждом коменте?

    А чем обеспечивает ?

    Только что на свет народились? Подобный вопрос обычно можно услышать разве что от упоротых paгyлей.
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    0
    Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".
    Возможно и так, а вам какое дело? Сша со своими союзниками-сателлитами влезли на Украину, завалили последнюю оружием и подкармливают финансово и при этом пытаются учить других, что им делать и с кем сотрудничать. На фоне отсутствия успехов ВСУ в западных СМИ начинают муссировать слухи о том, что КНДР поставляет боеприпасы, Китай электронику и товары двойного назначения. Скоро договорятся до того, что и Африка поставляет оружие России, а без этого русские давно бы откатились к Москве. Тьфу, крысы поганые.
  19. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:41
    0
    Думаю, что США сейчас не очень могут отслеживать закупки, так как расчёты происходят в национальных валютах! wink