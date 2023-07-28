Разведка США: Китай поставляет России оборудование, которое играет важную роль в войне на Украине

По данным американской разведки, Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в спецоперации на Украине.
С начала 2023 года объемы закупок российскими компаниями необходимых для ВС РФ товаров двойного назначения в Китае составили несколько сотен миллионов долларов. По данным таможенной службы, только гражданских беспилотников было поставлено более чем на 100 миллионов долларов, а необходимого для изготовления бронеплит кевлара - на сумму более 225 миллионов долларов.
Российские компании также закупают в Китае тепловизорные прицелы, а также готовые каски и бронежилеты. Как утверждает разведка США, с начала спецоперации на Украине было более 220 подобных поставок. Также Китай поставляет навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей.
По сравнению с 2021 годом также значительно выросли объемы экспорта полупроводников из Китая в Россию. В обход санкций в Россию поступают полупроводники производства США или произведенные под американскими брендами на сотни миллионов долларов.
Утверждается, что нередко закупки товаров двойного назначения осуществляются через российские компании-однодневки, которые при закупке товаров в таможенных декларациях указывают другие наименования.
В отчете Офиса директора национальной разведки США утверждается, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".
Тем, что поставляемое 50 с лишним странами мира оружие Украины играет большую роль в вооружённом конфликте, разведка США не озабочена...