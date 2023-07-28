Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские военные: подбитые танки Leopard могут неделями стоять в полях, потому что их опасно эвакуировать

31
Украинские военные: подбитые танки Leopard могут неделями стоять в полях, потому что их опасно эвакуировать

Украинские военные, которых перебрасывают в направлении села Работино, снимают подбитую технику подразделений ВСУ, ранее брошенных в наступление на том же направлении. Среди прочего – на грунтовых дорогах, которые идут вдоль лесопосадок, - немецкие танки «Леопард».


Украинская сторона не эвакуирует их с поля боя. Основная причина состоит в том, что предыдущие попытки эвакуировать натовскую военную технику, зачастую заканчивались новыми потерями.

Украинские военные, участвующие в штурмовых действиях на Ореховском направлении говорят о том, что подбитые натовские танки и БМП стоят в полях неделями.



При попытке эвакуировать «Леопард» к северу от Работино на днях ВСУ потеряли две ремонтно-эвакуационные команды, одна из которых была подготовлена натовскими инструкторам на территории Нидерландов. Вместе с командами был потерян и танк Т-64, который был направлен для того, чтобы буквально вытащить Leopard на подконтрольную ВСУ территорию.

Напомним, что в ходе двухдневных попыток штурма в направлении упомянутого Работино вооружённые силы Украины потеряли не менее 23 танков и свыше двух десятков БМП и других боевых бронированных машин. Причём большая часть этих ББМ входила в переброшенные на Ореховское направление резервные бригады.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:14
    +10
    Дистанционно мин набросать для ночной эвакуации, а днем пусть под Ланцетами ползают.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:28
      -6
      Цитата: Uprun
      Дистанционно мин набросать для ночной эвакуации, а днем пусть под Ланцетами ползают.

      Хорошо бы, но Земледелие и Ланцеты в дефиците. На всё про всё нехватун. Используются при крайней необходимости.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:52
        +3
        Снарядами артиллерийскими или ПТУРами с вертолётов надо добивать Леопарды,чтобы их не эвакуировали и не починили.Можно также попробовать ударными беспилотниками добить,не барражирующими боеприпасами,а боеприпасами с ударных БПЛА.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: Румaтa
        Земледелие и Ланцеты в дефиците. На всё про всё нехватун.

        Точно то же самое украинские и натовские пропагандисты поют. Правда в последнее время многие из них уже переобулись и включили "заднюю". Признали, что стиральных машин и микроволновок в России очень много.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:17
    +7
    Украинские военные: подбитые танки Leopard могут неделями стоять в полях, потому что их опасно эвакуировать
    их надо добивать до состояния металлома - чтобы нечего было эвакуировать...
    а это работа для "краснополя" или чего то подобного
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:19
      +2
      ....тем более что эти танки уже не маневрируют и представляют собой статическую цель что явно облегчит попадание. ну или действительно, заминировать втихушку.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: Nexcom
        ну или действительно, заминировать втихушку.

        Это лучше всего. На неизвлекаемость. Любая попытка проникнуть вовнутрь или буксировать (вибрация) - неминуемая детонация. Пару раз с таким столкнутся - откажутся от эвакуации в принципе.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:22
      +1
      Так это замануха/приманка... что б это эвакуировать, нужна очень специальная техника, а её у противника, раз, два и обчелся.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 11:23
        0
        Какая еще особая техника? 1-2 танка и тушка утягивается в тыл. Что кстати на видео уже не однократно показывали.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:29
      -2
      Цитата: Дедок
      это работа для "краснополя" или чего то подобного

      Не хватает "Краснополя" на всё про всё.(((
      1. Lptsk
        Lptsk Сегодня, 10:54
        -1
        Краснополей в достатке. Не хватает наведения, подсветки
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: Румaтa
        Не хватает "Краснополя" на всё про всё.(((

        Не иначе это тебе Подоляк рассказал. Ведь не генштабе же ты сидишь и всё знаешь о наличии боеприпасов в нашей армии..
    4. Русь
      Русь Сегодня, 10:37
      0
      .до состояния металлома

      Того и ждут.... чтоб на металлом сдать laughing
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Русь
        Того и ждут.... чтоб на металлом сдать

        Пункты приема у них далековато. Ближайший в Польше. laughing
    5. мазута
      мазута Сегодня, 10:57
      0
      Наверное существуют и более дешевые способы превращения статичных целей в груду сожженного металлолома.Например сбрасывать с дронов стеклянные емкости с чем то очень горючим и вязким(по подобию коктейля Молотова) и потом поджигать.Способов поджога дистанционно существует великое множество.А в смекалке я думаю нашим воинам не откажешь.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    +5
    Украинские военные: подбитые танки Leopard могут неделями стоять в полях, потому что их опасно эвакуировать
    . Да нормально всё... как те большие тяжеленные дуры эвакуировать, проще бросить и забыть.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:21
    +5
    Как приманку использовать это хорошо. Но можно и не углядеть и утянут на ремонт. Я бы не рисковал. Добивал бы до основания. Арта вполне бы справилась с неподвижной целью.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:27
      0
      Арта опасается лишний раз светится. Тем более что тратить корректируемые снаряды жалко, а обычным можно пол дня палить-пока добьешься прямого попадания. и то не факт что это уничтожит танк.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:21
    +3
    Фигли заморачиваться? Ещё подгонят.... wink а тут эвакуируй, ремонтируй.... сплошная боль головная.....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:26
      +4
      Цитата: Mouse
      Фигли заморачиваться? Ещё подгонят..

      А тут и "Абрамсы" на подходе.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:28
    0
    Возникает вопрос, зачем Леопардов пытаются эвакуировать? Их же как минимум в Польшу надо везти, а то и в самою Германию. И там восстанавливать 1.5-2 года. Думаю, это просто что бы глаза не мозолили и не стояли немым укором.
    1. Пуз Большой
      Пуз Большой Сегодня, 11:01
      +1
      Если всего лишь гусля порвана и/или каток разбит, то можно и на месте починить. Всё зависит от степени повреждений. Плюс совсем убитую технику можно на запчасти пустить. В общем смысл в эвакуации есть достаточно большой.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:29
      +1
      Какие 1,5-2 года? Через месяц-два максимум. Там больше вопрос запчастей. а везти их менее 1000 км. Тралл за 2-3 дня довезет .
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    0
    Если не нравится как горит танк или БМП ВСУ,наши их доводят до состояния " дрова".
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:30
    +2
    Действительно, а почему их не добивают , обстоятельно, в спокойной обстановке?
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 10:47
      +2
      Потому что всуе огонь открывать не стоит - на этом участке ведется активная контбатарейная борьба. Вот по эвакуаторам - это да, надо. А расстреливать подбитый танк, рискуя заполучить ответку от беспилотников и артиллерии противника, это было бы неразумно, мягко говоря.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:56
        +2
        активная контбатарейная борьба.
        Брошеные танки можно из РПГ в лохмотья превратить.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:42
          0
          Для этого надо подойти близко к танку.
          Но подбитые танки стоят на территории, захваченной ВСУ.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:42
        0
        Неразумно оставлять ВСУшникам всю их повреждённую технику, которая ремонтопригодна!!!
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:16
    0
    Немецким танкам суждено гнить всегда на Русской земле. Как и англичан, немцев... французов... и теперь укронацистов. Хоть на удобрения пошли
  10. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 11:41
    0
    Почитал я местных "знатаков" и удивляюсь - зачем нам генштаб, МО, военные академии, всякие разные советы при Президенте РФ и тому подобное ? Зашел, кому надо, на сайт ВО - и все тут тебе ответы на все вопросы, масса гениальных советов. "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством." Ошибался дедушка Ленин, однако, тут этих "кухарок" пруд пруди и каждая норовит дать "Советы космического масштаба и ....." - продолжать надо ?