Украинские военные, которых перебрасывают в направлении села Работино, снимают подбитую технику подразделений ВСУ, ранее брошенных в наступление на том же направлении. Среди прочего – на грунтовых дорогах, которые идут вдоль лесопосадок, - немецкие танки «Леопард».
Украинская сторона не эвакуирует их с поля боя. Основная причина состоит в том, что предыдущие попытки эвакуировать натовскую военную технику, зачастую заканчивались новыми потерями.
Украинские военные, участвующие в штурмовых действиях на Ореховском направлении говорят о том, что подбитые натовские танки и БМП стоят в полях неделями.
При попытке эвакуировать «Леопард» к северу от Работино на днях ВСУ потеряли две ремонтно-эвакуационные команды, одна из которых была подготовлена натовскими инструкторам на территории Нидерландов. Вместе с командами был потерян и танк Т-64, который был направлен для того, чтобы буквально вытащить Leopard на подконтрольную ВСУ территорию.
Напомним, что в ходе двухдневных попыток штурма в направлении упомянутого Работино вооружённые силы Украины потеряли не менее 23 танков и свыше двух десятков БМП и других боевых бронированных машин. Причём большая часть этих ББМ входила в переброшенные на Ореховское направление резервные бригады.