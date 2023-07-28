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Задержан житель Орловской области, желавший повоевать с российской армией

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Задержан житель Орловской области, желавший повоевать с российской армией

Благодаря активной работе западных спецслужб в русскоязычном интернете создана широкая сеть ресурсов, ведущих информационную обработку и последующую вербовку жителей страны. В результате данной деятельности среди российского населения появилось много людей, симпатизирующих киевскому режиму.


Часть из них готова оказать поддержку в борьбе против РФ по различным мотивам, начиная от желания получить «легкие деньги» от СБУ за шпионаж и выполнение диверсий на территории РФ и заканчивая моральной поддержкой украинской армии.

Так, в Орловской области произошло задержание жителя, находившегося в постоянном контакте с одной из украинских неонацистских военизированных организаций. Благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО он решил вступить в вооруженную борьбу с российской армией. Для реализации данного замысла СБУ, пограничная и миграционная службы незалежной объяснили «гражданину» РФ как покинуть страну, пообещав ему, что в случае вступления в ряды ВСУ он в итоге станет полноправным членом украинского общества.

Однако попытка данного «гражданина» повоевать со своими российскими соотечественниками не удалась. Учитывая серьезное ужесточение наказания за измену Родине теперь ему предстоит длительное время рассуждать о своем поступке, находясь в тюремном заключении.

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38 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:56
    +4
    Задержан житель Орловской области, желавший повоевать с российской армией


    Проверить на адекватность для начала.Может он с Зе от одной и той же дури балдеет?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:01
      +2
      На адекватность?Он что,уже под дурака косит?В этом случае не прокатывает.Впрочем,один "бывалый"как то говорил-не прикидывайтесь дурнем,если накосячили по крупному.Хуже будет
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:22
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        не прикидывайтесь дурнем,если накосячили по крупному.Хуже будет

        Есть фильм "Полет над гнездом кукушки". Там мелкий жулик закосил под дурака и угодил вместо тюрьмы в дурку.
        Главврач его в первый же день предупредила: "Ты об этом ещё пожалеешь".
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:07
      0
      Поскольку идеология у нас официально заменена на патриотизм, которому никто не учит, начиная с детского садика, а пропаганда нашего образа жизни и приоритетов общества находится в зачаточном состоянии и оставляет желать лучшего, отсюда мы и получаем результат в виде треповых и вот таких "искателей острых ощущений и лучшей сладкой жизни". fool
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:12
        +2
        Цитата: кредо
        Поскольку идеология у нас официально заменена на патриотизм

        масло масляное какое-то вы написали
        Цитата: кредо
        а пропаганда нашего образа жизни и приоритетов общества находится в зачаточном состоянии и оставляет желать лучшего

        а где вы видели пропаганду, как вы выразились "нашего образа жизни", я вот ни в одном фильме нии в одной сказке ни в одном мультфильме этого не видел, изредка попадаются книги, ну очень изредка
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:24
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: кредо
          "Поскольку идеология у нас официально заменена на патриотизм..."

          масло масляное какое-то вы написали


          Что касается идеологии.
          Термин образован их двух греческих слов: ιδέα – идея, представление; λόγος – слово, учение.

          Итак, идеология – это система идеалов, ценностей, взглядов и убеждений, посредством которой личность выражает своё отношение к социальной реальности и к конкретным её аспектам. Обычно идеология лежит в основе любой человеческой деятельности. Ведь наша деятельность невозможна без целей, а цели человек вырабатывает именно на основе идеологии.

          И как так, что у нас нет идеологии? Получается, что мы не знаем, какая у нас цель и чего мы хотим добиться не только в нашей личной жизни, но и в жизни государства. С другой стороны, если подумать, то в России нет даже ответа на вопрос, а какой у нас сейчас строй? В Конституции РФ этот вопрос никак не отражается.

          А теперь что касается патриотизма.
          Патриотизм – многогранное понятие, основанное на описании чувств любви и преданности своему народу, нациям, населяющим страну, и её сообществу. Это включает многие аспекты: долг, честь, совесть, устои и традиции предков, духовный путь и т.д. Поэтому термин «патриотизм» в литературе и СМИ является весьма обширным и неоднозначным.

          Наиболее чётко в нашем понимании этот термин приведен в «Социологической энциклопедии»: патриотизм (греч. пατριώτης – «соотечественник»,πατρίς – «отечество») – политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам ради неё. В статье «Критерии патриотизма в России» (журнал «Военная мысль» № 2, 2019 с. 146–157) дан подробный анализ различных толкований этого понятия. Поэтому ограничимся предлагаемой ниже трактовкой патриотизма, наиболее приемлемой, по нашему мнению, применительно к задачам обеспечения национальной (военной и государственной) безопасности РФ.

          Под патриотизмом будем понимать любовь к Родине, преданность Отечеству и готовность к самопожертвованию, переносить тяготы и лишения, защищать Отечество от внешних посягательств и внутренних разрушителей и случайных попутчиков, оказавшихся в нашей стране, а также эффективно обеспечивать её устойчивое поступательное развитие, обороноспособность и процветание.

          И где же здесь "масло масляное" или тавтология?
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 11:37
            +1
            Цитата: кредо
            Итак, идеология – это система идеалов, ценностей, взглядов и убеждений

            Цитата: кредо
            Под патриотизмом будем понимать любовь к Родине, преданность Отечеству и готовность к самопожертвованию

            Цитата: кредо
            И где же здесь "масло масляное" или тавтология?

            патриотизм такая же идеология, как и космополитизм
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:32
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          я вот ни в одном фильме нии в одной сказке ни в одном мультфильме этого не видел, изредка попадаются книги, ну очень изредка

          И то, в старых советских фильмах и книгах. Зато дряней, как Пугачёва и Вайкуле до сих пор транслируют и не запрещают. Про Солженицына молчу..
        3. aviator7186
          aviator7186 Сегодня, 11:37
          0
          Никакого масла масляного здесь нет! Это Путин заявлял, что патриотизм и есть идеология, что в принципе неверно. Первична ИДЕОЛОГИЯ, а патриотизм вторичен. Власть боится идеологии, которую хочет видеть российский народ, поэтому Конституция подправлялась под интересы капитала, а не народа.
      2. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:37
        0
        При социализме у нас действительно было понятие патриотизма, за тридцать лет правления прозападных либерастов всё это вытравили и опустили ниже плинтуса, во главе угла у нас теперь капитализм, рынок, бабло превыше всего, и ничего личного только бизнес, и чему же мы сейчас удивляемся, нужно в корне менять психологию людей, их нравственные и моральные принципы, но при либерализме это в принципе не возможно, это совсем разные понятия, не совмещающиеся друг с другом.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:56
    +2
    Впаять госизмену и к стенке am И отменить мораторий на СК для военных преступлений angry
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:13
      +3
      Какой вы жестокий,- к стенке! Я предлагаю за такое топить в сельских туалетах, которые на улице. Думаю и патриотизм это укрепит...
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 11:27
        0
        В сортире найдем, и там их замочим (с) ВВП
        Да я жестокий.... когда на твоих глазах пацаны погибали.
        Да страшно бывает... пуля дура... А потом уже не страшно. Убьют - не успеешь понять. Ранят... да больно было... и не раз... Страшно когда пацаны гибнут, а ты сделать ничего не можешь. Из-за этого у меня была одна ситуация. Да мне плевать на звездочку... мы пацанов спасли и никого не потеряли, да раненых было много.

        З.Ы. 2 чечня
    2. Седов
      Седов Сегодня, 11:30
      0
      На передовую его отправить нужно. Пусть займётся разминированием минных полей.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:58
    +2
    Вообще про подобных надо показывать их дальнейшую судьбину.Сколько "отсыпали" сроков,как сидится этим утыркам.И по молодежи,поджигающих оборудование на жд.Доносить до умов,каторые в учебных заведениях.Что после этого бывает
  4. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:59
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Задержан житель Орловской области, желавший повоевать с российской армией


    Проверить на адекватность для начала.Может он с Зе от одной и той же дури балдеет?

    Так и есть. Балдеет. Думаете это срок смягчит?
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:59
    +3
    Почему наши не ведут такую же работу в украинском сегменте интернета? Почему благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО мы теряем своих граждан?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:03
      +5
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Почему благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО мы теряем своих граждан?

      А свои ли это граждане изначально?
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:07
      +1
      такую же работу в украинском сегменте интернета?
      Там даже за просмотр российских новостей пристрелить могут- у них война. Кроме того, укропы обещают свой паспорт и жизнь в Европе с ним- что для некоторых ( большинства) либерально мыслящих, с еврореальностью не знакомых( 2 недели в Испании в 3звездном отеле laughing ) кажется пропуском в рай. России же предложить особо нечего.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:16
      +4
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Почему благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО мы теряем своих граждан?

      Как говорится - нет худа без добра. Таких "граждан" не грех и потерять. Значит они изначально гнилое нутро имеют. Хорошо, что он проявил его вовремя, а иначе мог бы где нибудь гораздо больше бед натворить.
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 11:42
        0
        Это уже не наши граждане, это чужие среди своих.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Почему благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО мы теряем своих граждан?

      Они не свои изначально, они как "ь подкильная", прирастающая к подводной части корпуса судна.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: tihonmarine
        Они не свои изначально, они как "ь подкильная", прирастающая к подводной части корпуса судна.

        Раз не понравилось, то напишу- "слизь подкильная",
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:00
    +4
    https://www.themoscowtimes.com/2023/07/27/russia-arrests-sailor-accused-of-plotting-to-blow-up-warship-a81983

    ФСБ был арестован моряк ЧФ, планировавший взорвать собственный ракетный корабль за украинский паспорт. Родня на украине надоумила.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      +3
      Цитата: Болторез
      Родня на украине надоумила.

      Лучше, чтобы он был сиротой.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:34
        0
        А еще лучше, чтобы флот видел только по телевизору.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:01
    +3
    а чего рожу закрыли, страна должна знать своих хероев в лицо
  8. aakvit
    aakvit Сегодня, 11:01
    +2
    И пока он будет
    длительное время рассуждать
    , его надо содержать?! Он и так хотел самоубиться, так зачем отказывать ему в этом: пулю в лоб - и в крематорий, на удобрения! negative И земле польза, и государству тратиться не надо... hi
  9. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:02
    +4
    При Сталине десять лет без права переписки и с концами... Сегодня - "Извините я больше не буду"...
    Господа русофобы,
    Да кто ж вам сказал,
    Что в кресло после Путина,
    Придет ваш либерал?
    Вы как молитву это,
    Который год твердите,
    А Сталина 2.0, (Два – ноль)
    В Кремле вы хотите…???
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:06
      +1
      интересно, а чего бы сейчас орала снегурка с гипножабой?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:08
      +3
      Цитата: Lev_Russia
      А Сталина 2.0, (Два – ноль)
      В Кремле вы хотите…???

      Я лично хочу.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:12
        +3
        Цитата: carpenter
        Цитата: Lev_Russia
        А Сталина 2.0, (Два –

        Я лично хочу.

        Не вредно.... wassat hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:14
          +2
          Цитата: Mouse
          Цитата: Lev_Russia
          А Сталина 2.0, (Два –

          Я лично хочу.

          Не вредно...

          Я тоже - ЗА.
  10. Русь
    Русь Сегодня, 11:04
    +3
    . заканчивая моральной поддержкой

    Вот с моральной я бы поспорила.... там где была мораль давно выросло....
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:07
    +1
    Учитывая серьезное ужесточение наказания за измену Родине теперь ему предстоит длительное время рассуждать о своем поступке, находясь в тюремном заключении.

    Хорошее начало печальный конец. Каждому по заслугам.
  12. Million
    Million Сегодня, 11:29
    0
    Интересно,на какую наживку его подцепили Ципсо?
    Можно понять,если за большие деньги,но это вряд ли.
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:30
    0
    Задержан житель Орловской области, желавший повоевать с российской армией

    Сколько гадов создали в России 30 лет правления либера...тов!!!
    Как серьезно нам нужно чистить Россию от этих гадов-предателей!!!
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:34
    0
    Круто, мы забьём тюрьмы потенциальными бунтовщиками, революционерами и другими маргиналами. Гутаперчивая власть без принципов и низкой социальной ответственностью, закладывает ещё более кровавую бомбу под основание государства и будущих поколений. Это для таких не наказание, это временная отсрочка, они теперь просто будут ждать смены власти, чтобы потом предстать как узники совести, борцы с режимом и жертвы политических репрессий, и никто потом не вспомнит тот факт, что они готовы были убивать русских, своих соседей не заморачиваясь с моралью и гуманизмом.