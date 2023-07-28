Благодаря активной работе западных спецслужб в русскоязычном интернете создана широкая сеть ресурсов, ведущих информационную обработку и последующую вербовку жителей страны. В результате данной деятельности среди российского населения появилось много людей, симпатизирующих киевскому режиму.Часть из них готова оказать поддержку в борьбе против РФ по различным мотивам, начиная от желания получить «легкие деньги» от СБУ за шпионаж и выполнение диверсий на территории РФ и заканчивая моральной поддержкой украинской армии.Так, в Орловской области произошло задержание жителя, находившегося в постоянном контакте с одной из украинских неонацистских военизированных организаций. Благодаря умелой обработке со стороны ЦИПСО он решил вступить в вооруженную борьбу с российской армией. Для реализации данного замысла СБУ, пограничная и миграционная службы незалежной объяснили «гражданину» РФ как покинуть страну, пообещав ему, что в случае вступления в ряды ВСУ он в итоге станет полноправным членом украинского общества.Однако попытка данного «гражданина» повоевать со своими российскими соотечественниками не удалась. Учитывая серьезное ужесточение наказания за измену Родине теперь ему предстоит длительное время рассуждать о своем поступке, находясь в тюремном заключении.