Боевики киевского режима применили беспилотники для удара по нефтебазе в городе Шахтерск. Мэр города Александр Шатов сообщает об отсутствии характерных при ракетном ударе взрывов.
Как сообщает ТАСС, на месте возгорания были обнаружены обломки беспилотника, что подтверждает использование БПЛА при ударе по нефтебазе. По словам Шатова, пожар на нефтебазе удалось полностью ликвидировать. Тушение возгорания продолжалось в течение нескольких часов. Информация о пострадавших отсутствует. Ранее предполагалось, что возгорание нефтебазы произошло в результате атаки ВСУ с использованием РСЗО.
Также сообщается, что украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и другие населенные пункты ДНР из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров НАТОвского образца, поставленных Киеву Западом.
По данным СЦКК, по населенному пункту Максимильяновка и столице региона Донецку было выпущено три артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинская армия дважды обстреляла Горловку, выпустив по этому населенному пункту восемь снарядов калибров 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров стоит на вооружении стран военного блока НАТО. Запад поставил украинским боевикам дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые Киев активно используют для обстрелов населенных пунктов ряда российских регионов, в частности Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.