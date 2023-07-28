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ВСУ применили беспилотники при атаке на нефтебазу в Шахтерске

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ВСУ применили беспилотники при атаке на нефтебазу в Шахтерске

Боевики киевского режима применили беспилотники для удара по нефтебазе в городе Шахтерск. Мэр города Александр Шатов сообщает об отсутствии характерных при ракетном ударе взрывов.


Как сообщает ТАСС, на месте возгорания были обнаружены обломки беспилотника, что подтверждает использование БПЛА при ударе по нефтебазе. По словам Шатова, пожар на нефтебазе удалось полностью ликвидировать. Тушение возгорания продолжалось в течение нескольких часов. Информация о пострадавших отсутствует. Ранее предполагалось, что возгорание нефтебазы произошло в результате атаки ВСУ с использованием РСЗО.

Также сообщается, что украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и другие населенные пункты ДНР из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров НАТОвского образца, поставленных Киеву Западом.

По данным СЦКК, по населенному пункту Максимильяновка и столице региона Донецку было выпущено три артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинская армия дважды обстреляла Горловку, выпустив по этому населенному пункту восемь снарядов калибров 152 миллиметра.

Артиллерия калибром 155 миллиметров стоит на вооружении стран военного блока НАТО. Запад поставил украинским боевикам дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые Киев активно используют для обстрелов населенных пунктов ряда российских регионов, в частности Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:25
    -1
    Артиллерия калибром 155 миллиметров стоит на вооружении стран военного блока НАТО.
    Так НАТО против нас не воюет ?
    1. пешик
      пешик Сегодня, 11:32
      -1
      так пишут, гибрид там натовский какой-то воюет и супротив, в обход наших санкций им, ВСУ, нато и пр-е поставляют оружие разное.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:43
      0
      То что мы полтора года не можем выбить ВСУ из пригородов Донецка лишний раз подтверждает то, что в инженерно-оборонительном плане англосаксы создали в предыдущие восемь лет серьёзные укрепления вдоль линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.
      Будем надеется, что наши специалисты инженерных войск проведут анализ как бороться с такими укреплениями в более короткие сроки.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:28
    0
    Идет война,и неудивительно,что по этим обьектам враг наносит удары.Вон,и у нас на Кубани три НПЗ подвергались ударам.Но тут похоже местные утырки работали и их обезвредили.Месяц уже тихо.
  3. пешик
    пешик Сегодня, 11:29
    0
    Ну вот, а то всё пишут что у ВСУ то снарядов нет, не хватает, то пушек и т.д.
    Всё, оказывается, там есть и, пушки у них более дальнобойные, на самом деле то..